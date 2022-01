U nedjelju je objavljen novi CRO Demoskop, istraživanje RTL televizije o rejtingu političkih stranaka i političara u Hrvatskoj. Prema prvom ovogodišnjem istraživanju, najveću potporu birača i dalje uživa HDZ, iako im je rejting pao u odnosu na prošli mjesec. Stranka Andreja Plenkovića nalazi se na 26 posto, dok je iza njih SDP, koji je malo popravio svoj rejting pa sada iznosi 16,9 posto.

Na trećem se mjestu prema anketama nalazi stranka Možemo koja je na 13,3 posto, dok je rejting 'podebljao' Most, koji sada ima 12,4 posto. Most je, ujedno, zabilježio strašno velik skok od gotovo četiri postotna poena.

Predsjednik Zoran Milanović i dalje drži titulu najpozitivnijeg političara, a rejting je u odnosu na prošli mjesec i podebljao. Na drugom se mjestu nalazi premijer Andrej Plenković. S druge strane, najnegativniji političar je Andrej Plenković, koji za desetak posto 'šiša' Milanovića koji se nalazi na drugom mjestu ove liste. Ništa novo, reklo bi se zapravo, jer se ovaj dvojac već mjesecima nalazi na vrhu i najpozitivnije, ali i najnegativnije liste hrvatskih političara.

Nedostatak lidera u SDP-u

Politički analitičar Karlo Jurak za Net.hr komentirao je rezultate anketa. Za početak se osvrnuo na loš rejting Peđe Grbina, šefa SDP-a, koji i dalje slovi za najveću oporbenu stranku HDZ-u. "Mislim da je on samo simptom nekakve kadrovske krize koju stranka već dulje vremena proživljava. Oni ne mogu iznjedriti lidera već godinama, a rejting koji sada imaju je uglavnom još uvijek posljedica imena stranke", kaže Jurak.

Mišljenja je da stranka dobiva postotak i sada, a dobivala je i prije, najviše na konto imena i na konto starijih glasača koji nekako tradicionalno biraju SDP. Jurak kaže da je problem SDP-a što se i dalje ne nazire neka liderska figura, koja bi stranku povela u osvajanje boljeg rejtinga.

'Za Most neće biti dobro ako ne bude turbulencija'

Znakovit skok ovog mjeseca imao je Most, čiji je rejting skočio za čak četiri posto u odnosu na prošli mjesec. "To je na staklenim nogama zbog toga što su oni zajahali na toj jednoj temi (op.a. covid potvrde i koronavirus), gdje su prikupili potpise od nezadovoljnih ljudi. To može ostati i dalje ovako kako je, a može čak i rasti ako se priča s referendumom zahukta", kaže Jurak.

"Ako bi oni ispali žrtve, u slučaju da im se referendumsko pitanje proglasi neustavnim, ili nešto slično, tu bi pojačali svoju priču i mogao bi im porasti rejting. U suprotnom, ako i bude referenduma i ako on prođe, to će isto biti vjetar u leđa Mostu", dodaje.

Za Most neće biti dobro, dodaje Jurak, ako ne bude "nešto od tih turbulencija“ - bilo odbijanje na Ustavnom sudu, bilo priča o nedovoljnom broju potpisa, ili pak ako općenito priča o covid potvrdama postane besmislena, što bi se moglo dogoditi uslijed nove dinamike pandemije.

"Oni su se sada isprofilirali na toj temi", kaže ovaj politički analitičar, dodajući da ovaj porast njihovog rejtinga proizlazi upravo iz teme anti covid potvrda.

Kod rejtinga stranaka u anketama treba obratiti pozornost da su ti padovi, odnosno rastovi uglavnom unutar statističke pogreške, nadodaje. Ovaj mjesec jedino što je vidljivije je rast Mosta, a što se tiče HDZ-a, ako im rejting i padne jedan posto ili poraste jedan posto, nije toliko relevantno.

HDZ stagnira na vrhu

"Za njih bi se moglo reći da stagniraju na vrhu i da je to ono što imamo od izbora do danas", kaže Jurak odgovarajući na pitanje treba li se Plenković zabrinuti što mu stranka u novu godinu ulazi s nešto nižim rejtingom.

Osvrnuo se i na pitanje najpozitivnijeg, odnosno najnegativnijeg političara.

"Logično je pretpostaviti kada dobijete pitanje od anketara koji je političar najpozitivniji ili najnegativniji, da će vam prvo pasti na pamet oni koji su najeksponiraniji, i najodgovorniji. To su predsjednik, premijer. Zbog toga oni drže prve pozicije", kaže Jurak, dodajući da to nije metodologija koja bi dubinski išla istraživati što tko misli o kojem političaru, nego "više ono prvo, loptaško razmišljanje o onima koje se u određenom trenutku smatra najodgovornijima".

"To su uvijek predsjednik, premijer, možda koji ministar, to objašnjava negativan rejting ministra Horvata. Ovo je bila anketa za mjesec u kojoj se govorilo o obnovi i potresu, njegovo se ime povlačilo kao ime odgovornog za to", pojašnjava Jurak.

'Građani prepoznaju da je obnova, odnosno neobnova, najveći podbačaj'

Ipak, jedna je stvar znakovita u anketi.

"Građani prepoznaju da je obnova, odnosno neobnova možda jedan od najvećih podbačaja Vlade i za to možemo reći da se vidi na rejtingu ministra Horvata, pa možda i na toj stagnaciji, odnosno blagom padu HDZ-a", zaključuje politički analitičar Karlo Jurak u razgovoru za Net.hr.