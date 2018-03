KARDINAL PULJIĆ O DODIKOVIM NAPADIMA NA KOMARICU: ‘Neugodno sam iznenađen njegovim zluradim navodima’

‘Nemam namjeru ponavljati kakva su i kolika zla učinjena na prostorima pod srpskom vlašću u vrijeme rata jer o tome dovoljno svjedoči podatak da je više od 90 posto katolika prognano i izbjeglo s toga prostora. To se dogodilo čak i s onih područja gdje nije bilo ratnih stradanja poput banjolučke regije, a prava su rijetkost bile crkve i samostani koji nisu srušeni ili devastirani u tom dijelu BiH. U prvim poratnim godinama povratak je na tim prostorima bio gotovo nezamisliv, a vlast je nastavila činiti sve da do istinskog povratka nikad ne dođe.’

Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić u utorak je posebnom izjavom oštro osudio učestale verbalne napade predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na banjolučkog biskupa Franju Komaricu a pritom je upozorio i na “bolnu šutnju” odnosno na činjenicu da na to kao i općenito na težak položaj Hrvata-katolika u RS ne reagira gotovo nitko od hrvatskih dužnosnika u tijelima vlasti u BiH niti od predstavnika međunarodne zajednice u toj zemlji.

‘Stati na stranu istine o kojoj govori biskup Komarica’

U izjavi koju je prenijela Katolička tiskovna agencija Biskupske konferencije BiH (KTA) kardinal Puljić je kazao kako je neugodno iznenađen Dodikovim “ponovnim neutemeljenim javnim prozivanjem biskupa Komarice”.”Osjećam svojom obvezom stati na stranu ponajprije istine o kojoj govori biskup Komarica ali i njegove osobe kao duhovnoga pastira katoličkih vjernika koji su najvećim dijelom raspršeni po svijetu”, kazao je kardinal Puljić izravno potaknut Dodikovim tvdnjama kako biskup Komarica iznosi „netočne, tendenciozne i na momente zlurade navode” kada podsjeća na progone katolika i Crkve u RS tijekom rata te na brojne opstrukcije povratka prognanih.

“Nemam namjeru ponavljati kakva su i kolika zla učinjena na prostorima pod srpskom vlašću u vrijeme rata jer o tome dovoljno svjedoči podatak da je više od 90 posto katolika prognano i izbjeglo s toga prostora. To se dogodilo čak i s onih područja gdje nije bilo ratnih stradanja poput banjolučke regije, a prava su rijetkost bile crkve i samostani koji nisu srušeni ili devastirani u tom dijelu BiH. U prvim poratnim godinama povratak je na tim prostorima bio gotovo nezamisliv, a vlast je nastavila činiti sve da do istinskog povratka nikad ne dođe. Dovoljno je proći katoličkim selima velikog dijela Bosanske posavine i vidjeti ruševine obiteljskih kuća u kojima su izrasla cijela stabla”, istaknuo je kardinal Puljić.



‘Postoje mnogi koji žele pomoći ali ne znaju kako’

Upozorio je i kako bi Dodik kao osoba na odgovornoj dužnosti morala biti svjesna tih podataka ali i predočiti one koji bi pokazali koliko je uopće od sadašnjega broja katolika u tom entitetu kojemu je on predsjednik, na radnim mjestima u raznim državnim, obrazovnim, kulturnim i drugim institucijama koje se financiraju iz entitetskog proračuna, preko visine sredstava koje je entitetska vlast uložila u obnovu kuća katolika i njihov povratak do toga koliko je legitimno izabranih hrvatskih predstavnika u vlasti u tom entitetu te tako dokaže da tvrdnje biskupa Franje nisu istinite.

“Činjenica da katolicima nije omogućen povratak mora boljeti njihovog pastira Franju koji godinama neumorno diže glas govoreći gluhim ušima većine entitetskih, državnih i međunarodnih moćnika. Pojedini s vremena na vrijeme prijete i ušutkavaju ga, neke to ne zanima, a veliki je broj oni koji ga saslušaju, ali ništa konkretno ne poduzmu. Iz osobnih susreta i razgovora poznato mi je da postoje mnogi koji bi htjeli pomoći, ali ne znaju kako ili se osjećaju kao da su im ruke svezane. Postoje i oni koji poduzimaju konkretne korake i daju svoju potporu na razne načine i tako podržavaju nadu u budućnost. Unatoč tome, bolna mora biti šutnja i nezainteresiranost velikog broja hrvatskih predstavnika na raznim razinama vlasti i predstavnika međunarodne zajednice”, poručio je vrhbosanski nadbiskup.

Kazao je i kako “ujedinjuje svoj glas s vapajem biskupa Komarice” i poziva sve da u središte stavimo malog, siromašnog i poniženog čovjeka iz svakoga naroda i u svakom dijelu Bosne i Hercegovine jer drugačije ne može biti ni pravde, ni sreće, ni društvene sloge ali ni povratka onih koji bi to još uvijek željeli. Takvi zaslužuju potporu i pomoć svih i o takvima govori biskup Franjo, poruka je kardinala Puljića.