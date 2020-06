KARANTENE VIŠE NEMA, A ALEMKA MARKOTIĆ DALA JE LJUDIMA SAVJETE ZA ‘PLES S VIRUSOM’: Morate se držati ova tri zlatna pravila

Ravnateljica zagrebačke Klinike za infektivne bolesti pojasnila je da su u posljednje vrijeme zabilježeni blaži slučajevi zaraze kod uglavnom mlađih osoba te da se nada da će nove epidemiološke mjere neće morati dugo provoditi

Uz sve veći broj slučajeva zaraze te nova aktivirana žarišta u Hrvatskoj, domaći znanstvenici i liječnici imaju različite stavove o tome je li koronavirus oslabio ili nije. No, bez obzira na njihovo mišljenje Nacionalni stožer civilne zaštite donio je ili će tek donijeti nove odluke kojih bi se građani trebali pridržavati. Uz situaciju u proteklih nekoliko dana, nije pravo pitanje je li virus oslabio, već imamo li kontrolu nad njime i jesmo li i dalje uspješni u borbi s epidemijom?

“Mislim da držimo stvari pod kontrolom, bilo je više ovakvih situacija do sada. Pogotovo, ova dva žarišta koja su se pojavila, mislim da je dobro da su brzo identificirana, da su epidemiolozi poduzeli sve mjere koje trebaju i da će vrlo brzo identificirati sve kontakte koje su bili izloženi”, poručila je za RTL ravnateljica Klinike za infektivne bolesti u Zagrebu, Alemka Markotić.

Znanost treba otkriti je li virus oslabio

Nije htjela ulaziti u polemike je li virus zaista slabiji, ali je istaknula kako su u posljednje vrijeme zabilježeni samo blaži oblici bolesti, ali ponajviše među mlađim osobama.

“Tu struka i znanost trebaju ostati na razini struke i znanosti, kad definiramo neke stvari onda to treba postepeno komunicirati s javnošću. Ono što je trenutno jasno u Hrvatskoj i u nekim drugim zemljama je da trenutno je vidljivo da se radi o blažim oblicima bolesti, ali je i većina slučajeva među mlađim ljudima. Prema tome, neka situacija koju sad pratimo ukazuje na to da je situacija trenutno bolja nego u vrijeme kad smo imali teže oblike bolesti uz isti takav broj oboljelih. No to nije nešto za što se trebamo čvrsto hvatati. Bitno je i ono što javnost treba znati je da se treba držati ta tri zlatna pravila: distanca, higijena, izbjegavanje bliskog kontakta i onda u okviru toga možemo sve dobro zaustaviti, kao što smo do sada, bili smo gotovo mjesec dana na jednom izvrsnom rezultatu, a i prije toga smo sve držali jako dobro pod kontrolom”, istaknula je Markotić.

Upravo je bliski kontakt podijelio javnost, jer se u slučaju druženja premijera Andreja Plenkovića sa zaraženim tenisačima na Adria Touru u Zadru ne govori o bliskom kontaktu, iako su se tapšali po ramenima i pozdravljali šakama. Epidemiologinja je, stoga, ponovno pojasnila što se smatra bliskim kontaktom.

“Prema definiciji Europskog centra za kontrolu bolesti, koju je preuzela i Hrvatska, bliski kontakt znači ako ste sa zaraženom osobom boravili više od 15 minuta licem u lice na razmaku manjem od dva metra ili ako ste sa zaraženom osobom boravili u zatvorenom prostoru više od 15 minuta, naravno ako nemate zaštitnu opremu ili slično. Dakle, vrlo jednostavna definicija, vrlo jeftine metode kojih se lako držati. Vidjeli smo da su naši ljudi to izvrsno izveli, vidim i sad da se vraćaju toj odgovornosti i da se masa ljudi sve više trudi da ipak održi te mjere jer su one do sada doista bile uspješne, važne su i jednostavne”, tvrdi Markotić.

Nove epidemiološke mjere

Stožer je odlučio donijeti i nove mjere. Tako će inspekcija posjećivati noćne klubove, u kojima se proteklih dana razbuktala zaraza, zaštitne maske postaju obvezne u javnom prijevozu, a državljani BiH, Srbije, Kosova i Sjeverne Makedonije će po dolasku u Hrvatsku morati proći obveznu 14-dnevnu samoizolaciju.

“Na svim prostorima, bili to klubovi, bilo drugi zatvoreni prostori mora se držati određena distanca, dezinfekcija, u nekakvim restoranima i slično osoblje treba imati rukavice, dezinficijense, dakle jedne te iste mjere koje konstantno propagiramo i koje doista zadovoljavaju potrebe sprečavanja širenja virusa. Ljudi moraju sami procijeniti situaciju, biti odgovorni, ne ulaziti na mjesta na kojima se čini da se ljudi ne drže mjera, dakle ugrožavaju sami sebe i druge. Puno je dinamike i razmjene i ljudi i dobara između naših zemalja, ljudi su upućeni jedni na druge, to normalno da nekima remeti život. To su sve kratkotrajne mjere kao što smo i do sada promišljali i dovodili mjere restrikcija i popuštanja prema trenutnim situacijama. Ovo je bila, nadam se, jedna kratkoročna mjera koja treba zaustaviti ovu situaciju, s obzirom da je uglavnom detektirano da je najveći broj žarišta i inficiranih bilo povezano s našim državljanima koji su bili u Srbiji i BiH”, poručila je ravanteljica “Zarazne” i dodala kako očekuje da će se mjere provoditi u što kraćem razdoblju.

Izbori će se normalno održati

Dodala je kako nema podatke o tome ima li zaraženih turista u Hrvatskoj te je istaknula kako Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Državno izborno povjerenstvo stalno komuniciraju o mogućim epidemiološkim mjerama koje bi mogle biti propisane 5. srpnja.

“DIP je sigurno u stalnom kontaktu s HZJZ-om, sve mjere su propisane, ako budu trebala dodatna pojašnjenja, dodatne nekakve sigurnosne mjere uvoditi, to će biti iskomunicirano, to su ozbiljne institucije kojima je stalo i do sigurnosti i dobrobiti građana, ne očekujem tu neka kršenja ili ispade u proceduri. S druge strane, evo i Francuska održava ovog vikenda lokalne izbore, imaju ne znam koliko desetaka puta više aktivno zaraženih, Srbija je održala izbore… Ja vjerujem da će biti sve napravljeno tako da bude sve u redu. Uostalom, imate svakodnevno masu skupova koji nisu ništa različiti od nekakvog okupljanja ljudi kakvo će biti za vrijeme izbora. Očekujem da sve prođe prema pravilima i na najbolji mogući način”, smatra Markotić.

Zaključila je kako su svi dobili sve bitne upute i kako Stožer neće glumiti policajca pred svima. Dodala je da je stvar pojedinaca da reguliraju međusobne odnose i upozore one koji krše epidemiološke mjere te da svi imaju određenu odgovornost u kontroli vlastitog prostora.

