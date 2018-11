KARAMARKO O ISKAZU KOJI JE UZDRMAO VRH DRŽAVE: ‘Zašto savjetnik predsjednice cijelo vrijeme šuti?’

‘Zašto savjetnik predsjednice države cijelo vrijeme šuti, zašto ne odgovori na ključno pitanje u aferi’, pitanje je koje postavlja Tomislav Karamarko osvrćući se na iskaz Franje Varge pri čemu demantira određene navode dok za neke kaže kako su ga nasmijali

“Ne znam o čemu Varga govori. Ostajem kod svoje priče da sam se s njim upoznao 2017. godine, doveli su mi ga ljudi čija imena zasad ne želim javno otkriti, a koji su stupili s njim u kontakt putem Facebooka, i to zato jer je tvrdio da može dokazati kako smo pokradeni na izborima.

Prvo mi je poslao pismo u prosincu 2016. godine, ali nismo se tada susreli, nego tek 2017. kako sam i rekao. Više se niti ne sjećam gdje smo se sreli”, kazao je za Jutarnji list Tomislav Karamarko komentirajući iskaz Franje Varge. Pritom je istaknuo kako se nasmijao na onaj dio u kojem je Varga naveo da je radio za FBI.

Susret s Cvitanom radi Mamića

Informatičar iz Belišća je, pak, ustvrdio kako je stalno bio u kontaktu s Tomislavom Karamarkom te njegovim kolegom Milijanom Brkićem.

No, za koga je točno radio te tko ga je platio trebala bi utvrditi istraga. Karamarko, pak, navodi da je od Varge očekivao samo da mu analizira zašto su izgubili na izborima, ali da tu analizu nikada nije dobio.

Najneozbiljnim dijelom Varginog iskaza naziva onaj u kojem je naveo kako je pisao program HDZ-a. “Program su pisali stručnjaci IFO Instituta, pa bio je objavljen na njihovim službenim internetskim stranicama”, tvrdi Karamarko pravdajući i financijske uplate. Navodi kako je Varga tražio pomoć, pa bi mu on ponekad nešto i uplatio.

Demantirao je i dio koji se odnosi na smjenu Miljenka Manjkasa, a nasmijao ga je, kaže, i dio u kojem je Franjo Varga govorio kako je Karamarko dogovorio sastanak Milijana Brkića i prijašnjeg glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana, a sve s ciljem da Cvitan odustane od Mamićeva kaznenog progona te da mu je to ispričao Zdravko Mamić.

Tko je u HDZ doveo Vargu?

“Sve to nema veze s istinom, ni s realnošću. Pravo je pitanje tko je Vargu još prije nekoliko godina doveo u HDZ i angažirao. I zašto Vlado Galić (savjetnik predsjednice RH) cijelo vrijeme šuti? Zašto netko tko ga poznaje još otad šuti?”, pita Karmarko.

Za razliku od rujna, pak, kada je tvrdio da ako je i upoznao Vargu i Mamića, to ne bi trebao biti krimen, sada tvrdi da on to nije učinio.

Varga i Karamarko posljednji put su se čuli dvadesetak dana prije Varginog uhićenja kada je bivšeg šefa HDZ-a tražio da mu financijski pomogne jer ide na operaciju.

Izvori bliski Karamarku kažu kako je navodno Robert Bosak, koji je u HDZ-u bio zadužen za ankete u Karamarkovo vrijeme, bio Karamarkova veza s Vargom. Bosak to demantira te ističe da Vargu nikad nije ni vidio ni čuo za njega sve dok nije bio uhićen, a da mu je Karamarko tek tada njega spomenuo i rekao kako ga je i sam upoznao tek 2017. godine.