KARAMARKO O NAVODNIM SASTANCIMA U LIVNU: Spominjao privatne susrete, ali i Muju i Hasu pa najavio sudsku tužbu

Bivši premijer Tomislav Karamarko na svom je Facebooku u srijedu objavio zanimljiv poziv – poziv na Livanjski sir!

Odgovorio je time na napise medija, točnije Nacionalov tekst u kojem se navodilo kako se Karamarko u Livnu sastao s obavještajcem bosanskohercegovačke službe OSA s navodnim ciljem dogovora o pomoći stranog obavještajnog sustava u svojoj budućoj kandidaturi za predsjednika Hrvatske.

‘Na naslovnicama sam gotovo vidljiviji od Trumpa i Putina’

“(A)Nacionalna bojna’ očito ne može preživjeti bez mene na svojim naslovnicama pa me prati k’o udba, jer želi biti moja sudba. No kada je riječ o ‘špijunskoj struci’ ili lokaciji, pozivam ih na fetu livanjskog sira kako bismo se napokon dogovorili tko je od nas zapravo ‘špijunčina’? Oni koji opsesivno mjere svaki moj korak, bave se mojom obitelji, izmišljaju mi nepostojeće kuće, stanove i nekretnine, tajno me snimaju i u susjednim državama, pričaju otrcane viceve o Finskoj, gdje navodno dilam atomske centrale, recikliraju ‘Konzultanticu’ i sumnjivi ruski kapital, ili sam to ja, koji sam, eto, ‘slučajno’, u skladu sa svojom zadaćom zaštite nacionalnih interesa, ‘pogodio’ da ćemo izgubiti arbitražne sporove s MOL-om potencijalno teške nekoliko milijardi kuna pokušavajući spasiti državni proračun i novac hrvatskih poreznih obveznika? Usput, pravdoljupci, moralisti i hrabri istraživači ‘(A)Nacionalne bojne’, kada ćete na naslovnicu prikačiti štetočine koje su nas gurnule i zadržale u pogubnim arbitražama? Glede ‘sumnjivog’ ruskog kapitala, bilo je razumno očekivati da će moralisti makar tajno snimiti preuzimanje Slavonije i Baranje pomoću milijardi eura nekakvog, valjda legitimnog, ruskog kapitala?”, pita Karamarko dodajući kako mu je gotovo kompliment što je na naslovnicama vidljiviji od Trumpa i Putina.

‘Prozivanje za ‘fake news’

“Moralisti i dušobrižnici silno su se potrudili dokazati da moji privatni susreti, susreti slobodnog čovjeka, mogu štetiti nacionalnim interesima RH, a to ružno podmetanje nije moglo proći bez kojekakvih, navodnih ‘specijalnih savjetnika’!? Još opskurnija je insinuacija da sam valjda od ‘Muje i Hase’ (neka se ‘Bobi i Rudi’ ne uvrijede) u BiH tražio potporu za svoj novi politički angažman radi rušenja legitimnih hrvatskih vlasti. To svakako spada u antologijske novinarske budalaštine! Njihova briga za nacionalne interese svodi se na hrpetine spinova i ‘fake news’ tračeva!”, opalio je Karamarko po Nacionalu najavljujući tužbe.

“Uživajte, jer da vas nema, trebalo bi vas izmisliti kao paradigmu svega onoga čemu u novinarstvu nema mjesta”, zaključio je Karamarko u potpisu naglašavajući da piše “iz Livna”.