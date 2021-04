KARAMARKO SASUO PALJBU PO PUPOVCU: ‘Ugroženi i uporni melenkolik. Govori i o ustaštvu, a o čemu bi on drugo?’

“Pupovac je olako i neodgovorno upotrijebio ovu paralelu. Jednu od svojih trivijalnih političkih trgovina, koja će proći kao što prolaze i druge, stavlja u kontekst nečega što je obilježilo svjetsku povijest”, piše Karamarko

Iako ga nema često u javnosti, nekadašnji čelnik HDZ-a i nesuđeni premijer Tomislav Karamarko, povremeno se oglašava na Facebooku. Oglasio se tako i danas, a povod je bio jedan intervju Milorada Pupovca za koji Karmarko kaže da “odiše SANU-ovskim diskursnom”.

Karamarkovu objavu prenosimo u cijelosti. (Međunaslove smo dodali zbog preglednosti teksta):

“Nadkelner” naše EU balkanske krčmice dao je prije par dana intervju Novom listu i zaslužio ovih nekoliko redaka. Naravno, riječ je o Miloradu Pupovcu, ugroženom i upornome melankoliku. Njegovi politički stavovi i okvir u kojem se kreće već su odavno znani i pročitani, no ovaj intervju mu je doista šefovski. Ističe mnoštvo, ne baš pozitivnih, procesa i pojava koji opterećuju Hrvatsku, ali i ugrožavaju njega i srpsku manjinu. Naravno da brižni Milorad nudi rješenja u gotovo imperativnom tonu. Uz ine teme, dominiraju one o sve življem ustaštvu, simbolima, retorici, pozdravima, logorima, itd. A o čemu bi on drugo? Intervju odiše SANU-ovskim diskursom.

KARAMARKO SE OGLASIO I OPLEO PO MANOLIĆU’: ‘Naš borbeni maratonac je ambiciozan sufler, ne odustaje ni u svom počasnom krugu’

‘Bezumno vrijeđanje jednog naroda’

U odgovoru Miroslavu Škori na tvrdnju kako je SDSS trgovački partner HDZ-a, dobivamo spektakularno podcjenjivanje zdravog razuma, ali i bezumno vrijeđanje jednog naroda i poigravanje patnjama koje je doživio. Mislim da ga vrijedi citirati:

“Ono što je u njegovom (Škorinom) govoru bilo sporno je nazivanje SDSS-a trgovačkim partnerom HDZ-a. Ta vrsta karakterizacije spada u antisemitski diskurs, u kojem se Židove tipizira kao trgovce, a sada se to prenosi na Srbe. Srbe se označava kao ljude u koje se ne može imati povjerenje, koji ne posjeduju principe ni vrijednosti, pa onda ni ne zaslužuju da se prema njima odnosi kao prema drugima. Ta je vrsta stava opasna i u pogledu Srba i ostalih manjina.”

‘HDZ je kupio ruke u parlamentu’

Svako koaliranje je i trgovina. Koalicijski partneri su i trgovački partneri. U konkretnom slučaju, HDZ je “kupio” ruke (glasove) u parlamentu, a SDSS dobio određeni broj mjesta u Vladi, ministarstvima, javnim poduzećima, itd. Doživjeli smo takve situacije višekratno. A možda je upravo Pupovac rekorder u trgovini te vrste jer je bio u dosta vlada i sigurno je to svaki put kapitalizirao. Da, to je politička trgovina i zašto to ne nazvati pravim imenom?

Pupovac preciznu definiciju odnosa SDSS-a i HDZ-a naziva antisemitističkom. Naravno da dobro zna što je ideologija antisemitizma, kako se razvijala kroz stoljeća i kakvim je tragedijama rezultirala za židovski narod. To se poglavito odnosi na 20. stoljeće, kad je u režiji manijakalnog nacističkog sustava židovski narod bio izložen genocidu, holokaustu i milijunskim žrtvama. Zločin nad tim narodom nastavljen je nakon 1945. i u komunističkim zemljama.

KARAMARKO KAŽE DA NE ŽELI NARICATI ZBOG OSTAVKE, ALI: ‘Crna dama je nakon moje smjene s obje noge uletjela u politiku’

‘To je degutantno’

Degutantno je kako Pupovac u zlonamjernu tipizaciju židovskih ljudi pokušava ubaciti i Srbe. Srbi su naši sugrađani i samo bolestan um može pomisliti da bi ih netko mogao percipirati kao što su nacisti (a u nekom vremenu i komunisti) doživljavali i tretirali Židove. A to gospodin profesor očito smatra mogućim jer mu je potrebno kako bi Srbi zadržali status vječito ugroženih žrtava, a on ulogu zaštitnika bez kojega se ne može. Hrvatima je preostalo generacijama podnositi težinu mitova koji su stvoreni kako bi ih se tretiralo narodom zločinaca.

Pupovac je olako i neodgovorno upotrijebio ovu paralelu. Jednu od svojih trivijalnih političkih trgovina, koja će proći kao što prolaze i druge, stavlja u kontekst nečega što je obilježilo svjetsku povijest.

Kolosalna je Pupovčeva koalicija i svijet treperi zbog nje. I zato ima pravo i dalje “lupetati”. A Hrvatska? Šuti…”, piše Karamarko.