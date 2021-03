KARAMARKO KAŽE DA NE ŽELI NARICATI ZBOG OSTAVKE, ALI: ‘Crna dama je nakon moje smjene s obje noge uletjela u politiku’

‘Svoju ‘pobjedu’ neću koristiti za bilo koji oblik trijumfalizma (iako sam samo čovjek), neću naricati o nasilnom prekidu karijere i spominjati kako su mi okljaštrili CV, neću kukati zbog bijednih napada na svoju obitelj’

Bivši predsjednik HDZ-a, Tomislav Karamarko, na Facebooku se obratio onima zbog kojih je morao dati ostavku na mjesto premijera i šefa stranke, napisavši da je pravda dostignuta te da se on dokazao kao nevin, a oni koji su ga svrgnuli sada su ušli u politiku. Zanimljivo, Karamarko je objavu nakon dvadesetak minuta obrisao da bi je potom opet objavio u nešto drugačijem obliku.

“24. veljače 2021. Upravni sud dokinuo je odluku Povjerenstva za sukob interesa o mom potencijalnom sukobu interesa u slučaju Ina-Mol od 15. lipnja 2016.g. Dakle, ja sam dobio spor i dočekao svoju pravdu (dugo je trajalo). A javnost je dobila pravo na istinu. Svoju ‘pobjedu’ neću koristiti za bilo koji oblik trijumfalizma (iako sam samo čovjek), neću naricati o nasilnom prekidu karijere (iako sam Hdz-u donosio samo pobjede) i spominjati kako su mi okljaštrili CV (jer sam trebao biti to ili to…), neću kukati zbog bijednih napada na svoju obitelj.

Ali ne mogu izbjeći postaviti pitanje zašto ste ovoj zemlji nanijeli financijsku štetu od nekoliko milijardi kuna? Javnost još ne zna što se događa s drugom arbitražom, jesmo li i nju izgubili i ako jesmo, koliko to košta. Naravno, sve će to narod platiti. Koji? Onaj koji živi u zemlji razorenog gospodarstva i nastoji svoju sreću naći negdje izvan Hrvatske. Autori scenarija mog rušenja materijalnih problema nemaju. To je sigurno.

Ambicije, častohleplje, sluganski mentalitet, “sigurnost fotelje”, a ponajviše materijalna nezasitnost (uz neizbježnu izdaju) izvršitelja ovog nečasnog plana rezultirali su mojom ostavkom.

Naravno, i mediji su postavili čarobnu kulisu za ovu predstavu. I nitko iz tih medija nije postavio pitanje brifiranoj družini u tajicama, kako se osjećaju u ulozi onih koji su oduzeli siromašnima da bi dali bogatima. U Sherwoodskoj šumi se radi obrnuto.

Crna dama je nakon moje smjene s obje noge uletjela u politiku. Ne bi li bilo normalno da nakon odlaska sa svoje ‘časne’ dužnosti nekoliko godina ima zabranu baviti se politikom? Nije li ona u sukobu interesa? Mogao bih još o koječemu, o suradnicima, o prijetvornosti, o kukavičluku…Duga priča. Ostaje nam naša stvarnost, Hrvatska ovakva kakva jest i nada da možda (ipak) braniteljske žrtve nisu bile uzaludne. Rekoše pametni da Bog i krivim crtama piše ravno. Želim vjerovati da je tako. Ps. hvala svima koji su me sve ove godine podržavali i koji me podržavaju”, napisao je Karamarko.

