KARAMARKO JE PRELOMIO? Skovao je plan, želi opet preuzeti vrh HDZ. Evo što o svemu misle stranački ljudi ‘iznutra’…

Posljednji potezi Tomislava Karamarka sugeriraju kako bi se on mogao boriti za predsjedničku poziciju unutar HDZ-a, a neki članovi stranke su to i potvrdili

Više ljudi iz HDZ-a potvrdilo je Novom listu kako se Tomislav Karamarko namjerava kandidirati za predsjednika HDZ-a. Zbog toga je u posljednjih nekoliko tjedana razgovarao s brojnim članovima, ali i s dijelom stranačkog vrha. No, on je bio suzdržan oko toga, kao i oko potencijalne kandidature, o čemu se također spekulira.

“Bio sam dvadesetak dana okupiran zdravstvenim stanjem jednog člana obitelji, sada je to, hvala Bogu, bolje. U četvrtak sam, pak, bio u Banskoj Strugi, uvijek tamo na obljetnicu pogibije hrvatskih policajaca idem dan ranije. A što se tiče priča o mojoj kandidaturi, o tom potom. Ako donesem takvu odluku, jasno ću to reći, neću ništa muljati. U politici je nikad ne reci nikad, ne znam što može biti za mjesec, dva ili za tjedan dana”, rekao je Karamarko.

‘Vidimo se u Kninu’

Svoj posjet Banskoj Strugi, selu gdje su u srpnju 1991. srpski pobunjenici ubili dva policajca, Karamarko je opisao na Facebooku. Svoju objavu je završio porukom: “Dragi prijatelji, vidimo se u Kninu 5. kolovoza”. Ranije ga ondje nije bilo, što neki vide kao signal za Karamarkov povratak u politiku. Neki misle da će već u Kninu objaviti svoju kandidaturu za predsjednika HDZ-a.

“Karamarko je sada koncentriran na zagrebačku organizaciju HDZ-a, što je i logično, ali sastaje se i članovima iz ostatka Hrvatske. Zvuči vrlo odlučno i dojam je da je prelomio u sebi. Karamarko želi opet biti predsjednik HDZ-a, nedavna odluka Ustavnog suda jako ga je motivirala”, rekao je HDZ-ovac upoznat s Karamarkovim namjerama.

Nije bilo sukoba interesa

Ustavni sud je nedavno usvojio Karamarkovu žalbu i ukinuo odluku Upravnog suda kojom je potvrđen zaključak Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa da je on bio u sukobu interesa, zalažući se za zaustavljanje arbitražnog procesa između Hrvatske i MOL-a. On je to doživio kao zadovoljštinu i poticaj za ponovnu političku aktivaciju.

“Načelno su prestali egzistirati svi formalni razlozi zbog kojih sam bio prisiljen dati ostavke na sve političke dužnosti”, pisao je nedavno Karamarko opet na Facebooku, a svoju je rekapitulaciju vođenja stranke završio riječima: “Do novih pobjeda za Hrvatsku!”

‘Jedan član, jedan glas’

Izbori u HDZ-u trebali bi započeti u temeljnim ograncima u veljači ili ožujku, a u lipnju će se birati predsjednik stranke po modelu “jedan član, jedan glas”. Ako Karamarko zaista ima namjere ponovno doći na čelo stranke onda i nije prerano počeo s aktivnostima, no pitanje je kakve su mu šanse protiv Andreja Plenkovića, Davora Ive Stiera i Mire Kovača. Ni 2012. nije bio favorit na unutarstranačkim izborima, no tri mjeseca nakon tadašnje kandidature iza njega su stajali Gordan Jandroković, Davor Ivo Stier, Božidar Kalmeta, Dražen Bošnjaković, Dubravka Šuica, Jasen Mesić, Ante Sanader. Tada je u drugom krugu pobijedio sadašnjeg ministra zdravstva Milana Kujundžića.

No, sada Karamarko ne može računati ni na koga od navedenih.

‘Imao je Karamarko svoju priliku i prokockao ju je’

“Znam što Karamarko planira, čuo sam dosta o tome. Ali, mislim da on više ne može proći u HDZ-u. Plenković nije dobar predsjednik stranke i tu je Karamarko potpuno u pravu. Samo, nije on pravi čovjek koji bi ga trebao zamijeniti. Imao je Karamarko svoju priliku i prokockao ju je. Hvali se on da je pet puta pobijedio SDP i Zorana Milanovića, ali njihova je Vlada bila toliko loša da je HDZ na parlamentarnim izborima 2015. morao osvojiti barem 90 zastupničkih mandata, ako ne i dvotrećinsku, orbanovsku većinu. Karamarko u tome nije uspio, članstvo se toga itekako sjeća i mislim da on nema budućnosti u HDZ-u, kad je riječ o najvišoj dužnosti”, rekao je jedan od Plenkovićevih kritičara unutar stranke.