S Vargom su ga upoznala dva prijatelja početkom 2017. godine kad više nije bio ni na kakvoj funkciji

U sklopu istrage slučaja SMS, svoj je iskaz USKOK-u, u svojstvu svjedoka, dao i bivši predsjednik HDZ-a, Tomislav Karamarko.

Ispitan je bio o tome kada je i kako upoznao Franju Vargu, bivšeg policijskog informatičara kojeg se sumnjiči za falsificiranje određenih SMS prepiski vezanih za članove HDZ, Ivice Todorića i Zdravka Mamića. Upitan je bio i o ulozi Milijana Brkića u cijeloj toj priči.

Kako je rekao za RTL prije samog iskaza, on je bio pozvan u USKOK jer ga je Franjo Varga spomenuo u svom iskazu, Nada se, kaže, kako će njegovim iskazo, puno toga biti rasvjetljeno.

Imao je “neke informacije”

S Vargom su ga upoznala dva prijatelja početkom 2017. godine kada, kako napominje Karamarko, on više nije bio ni predsjednik stranke i ni potpredsjednik Vlade. Kaže kako je Varga tražio da se upoznaju jer je rekao da ima nekakve informacije o krađi izbora 2015. godine. “Naravno da me to interesira, kao što bi to trebalo interesirati i USKOK. Mislim da je krađa tih izbora ono što bi trebalo akcentirati u toj priči”, rekao je Karamarko.

On ga, ipak, nije angažirao.

“Postoji jedan elaborat za Grad Zagreb o toj krađi izbora 2015. godine. Mislio sam da mi može rekonstruirati i napraviti slučan elaborat za čitavu Hrvatsku. Međutim, nije. U međuvremenu je stalno bila potrebna ta financijska pomoć, no ne velika, sitna. Čovjek je očito u materijalnim problemima. Trebalo mu je za djecu, za lijekove, što ja znam”, rekao je Karamarko.

On mu pak ništa nije platio, a s Milijanom Brkićem, tvrdi, o njemu nije razgovarao.