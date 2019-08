KARAMARKO BI RUŠIO PREMIJERA: Neugodno ga je poklopila siva eminencija HDZ-a; Pojavio se i kandidat kojem se Plenković zamjerio?

‘On je najmanje pozvan procjenjivati stanje u HDZ-u, a njegovi izgledi da uspije pobijediti na izborima za predsjednika HDZ-a su ravni – dvije nule’, prokomentirao je Vladimir Šeks izjavu Tomsilava Karamarka da ‘ozbiljno razmišlja’ o kandidaturi za šefa HDZ-a

Koliko god se trudili biti što suzdržaniji na taj dan, proslavu obljetnice ‘Oluje’ te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Kninu političari su ipak iskoristili da skrenu pažnju na sebe i uvijeno najave ili potvrde svoje kandidature. Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović jednostavno šifriranom izjavom novinarima da će se i sljedećih pet godina viđati s njima kao predsjednica, neslužbeno je potvrdila ulazak u utrku za drugi predsjednički mandat.

Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić u Kninu je novinarima govorio o tome da Hrvatska “treba novog Tuđmana”, odnosno odlučnog političara “koji će lupiti šakom o stol” pa je potom, ponešto složenije šifrirano od Grabar-Kitarović, poručio kako će “nešto reći krajem devetog mjeseca, a nakon toga neće ništa biti isto”.

KARAMARKO JE PRELOMIO? Skovao je plan, želi opet preuzeti vrh HDZ. Evo što o svemu misle stranački ljudi ‘iznutra’…

‘On je najmanje pozvan procjenjivati stanje’

Najkonkretniji je bio bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko. Iako se danima ranije nagađalo da bi i on mogao objaviti kandidaturu za predsjednika Republike, on je novinaru Nove TV jučer u Kninu izjavio da ozbiljno razmišlja o kandidaturi za šefa HDZ-a.

“Ne procjenjujem da je stanje dobro. Stranka je, u konačnici, izgubila i europske izbore i mislim da je potrebno učiniti niz promjena svih aspekata stranačkog djelovanja. Mislim da je to dovoljno dobar motiv”, kazao je Karamarko dodavši da je sadašnji vrh HDZ-a na čelu s Andrejom Plenkovićem “dislociran od stranačkog tijela” i vođen “paradigmama koje ne pripadaju toj stranci”.

Naravno, Karamarko je time isprovocirao komentare ljudi u vrhu stranke ili onih, poput Vladimira Šeksa, iz umirovljeničke zavjetrine i dalje utječu na politiku HDZ-a.

“On (Karamarko) je najmanje pozvan procjenjivati stanje u HDZ-u. A njegovi izgledi da uspije pobijediti na izborima za predsjednika HDZ-a su ravni – dvije nule”, kazao je Šeks za Jutarnji list.

OKIDAČ JE POVUČEN, KARAMARKO SE VRAĆA? Neki tvrde da gura svog čovjeka, ali mnogi vjeruju da samo osobno može poraziti Plenkovića

‘Karamarkova najava kandidature zapravo je dobra…’

Jedan neimenovani “izvor” iz HDZ-a za Jutarnji list također procjenjuje da Karamarko nema šanse na unutarstranačkim izborima koji bi trebali biti održani na proljeće iduće godine.

“Realno, on nema baš nikakve šanse da ponovno postane predsjednik HDZ-a. On se možda i dalje druži s nekim svojim bivšim ministrima poput Mire Kovača, ali ako Kovač ima ikakve ambicije u tom smislu, on će ih pokušati realizirati u nekoj drugoj kombinaciji, a ne s Karamarkom”, tvrdi taj neimenovani izvor iz HDZ-a.

Još jedan izvor blizak Plenkoviću smatra da Karamarko sada odvaguje svoju težinu unutar HDZ-a.

“Međutim, koliko vidimo, ljudi u stranci nisu entuzijastični prema njegovu povratku. Karamarkova najava moguće kandidature zapravo je dobra jer je to dobar podsjetnik na to kakav je HDZ bio kad je Karamarko otišao s čela stranke, a kakav je danas”, kazao je izvor blizak šefu HDZ-a.

DEČKI, TKO JE JAČI? Kovač uzvratio udarac Plenkoviću: ‘Neće o tome odlučivati pojedinci, HDZ nije nasljedna monarhija!’

Karamarko, Stier, Kovač, Tolušić, Penava…

“Tad je HDZ bio u velikim dugovima, danas je financijski stabilna stranka. Danas je HDZ moderna europska stranka desnog centra, a Karamarkov HDZ bio je previše desno da bi imao potencijal za suradnju s drugim strankama. Uostalom, matematički gledano, nama Karamarkova kandidatura sigurno neće štetiti, on bi se ionako borio za glasove članova s nekim drugim kandidatima za predsjednika stranke poput Mire Kovača ili Davora Ive Stiera“, kazao je isti sugovornik, blizak Plenkoviću.

Kao mogući protukandidati Plenkoviću uz Stiera, Kovača i možda Karamarka, spominju se još neka imena. Neki smatraju da bi kandidat za predsjednika stranke mogao biti i njen sadašnji potpredsjednik Tomislav Tolušić, kojeg je Plenković nedavno izbacio iz Vlade, a možda i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava.

Znakovita objava na Facebooku

Znakovito je, naime, da se nedavno na Facebooku pojavio otvoreni profil “Ivan Penava – za predsjednika HDZ-a” putem kojeg se očito osluškuje raspoloženje javnosti. Doduše, osoba bliska Penavi za jutarnji list je rekla da ovaj nema takve ambicije te da “ima još puno posla koji treba napraviti u Vukovaru”.

PLENKOVIĆ U PROBLEMU, SPREMA MU SE SMJENA? Stier i Milošević idu zajedno u utrku za novog šefa HDZ-a