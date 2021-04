KARAČIĆ OBJAVILA DETALJE NADZORA U SLUČAJU SMRTI MALENE NIKOLL: ‘Da nije završila na Hitnoj, sigurno bi je odveli k doktoru’

‘Kolegica zadužena za nadzor je pratila što se događa s djevojčicom. I da nisu završili na Hitnoj, sigurno bi dijete odveli k doktoru’

Štefica Karačić, predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika, ispričala je za Index što su doznali iz nadzora nad Centrom za socijalnu skrb Nova Gradiška. Istaknula je kako će socijalna radnica, koja je bila nadležna za obitelj preminule dvoipolgodišnje Nikoll iz Nove Gradiške te se jučer vratila s bolovanja i dala iskaz o slučaju, biti premještena u drugi odjel i više neće imati pod nadzorom obitelj. Još troje djece obitelji smješteno je u udomiteljsku obitelj odmah nakon što se dogodila tragedija.

“Kolegica, kada smo se usmjerili na detalje, nije i ne vidi da je napravila propust zbog kojeg se moglo pretpostaviti da će doći do ovakvog ishoda. Naša preporuka je da ne radi više s obitelji i drugom djecom… Ona se treba maknuti iz te obitelji i nije to premještaj po kazni ili zato što je kao nešto grubo pogriješila pa da bježi, već je profesionalno opravdano da se traži premještaj”, rekla je Karačić, navevši da su pitali v.d. ravnateljicu CZSS-a je li to već učinjeno, na što im je ona rekla da nije još, ali da su spomenutoj socijalnoj radnici rekli da formalno podnese ravnateljstvu zahtjev za izuzećem.

‘Ništa nije crno-bijelo’

Upitana jesu li stručnim nadzorom utvrdili odgovornost spomenute socijalne radnice ili Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška, Štefica Karačić je rekla da će eventualnu krivnju utvrditi sud ako dođe do toga da se protiv djelatnika centra pokrene proces.

“No po uvidu u sve nije bilo elemenata ni sumnje na fizičko zlostavljanje djece u toj obitelji. Zato je i donesena odluka da se Nikoll vrati u obitelji. U medijima vidimo izljeve tuge od udomitelja i bake djeteta, no ne vidi se da su se oni protivili povratku Nikoll u obitelj. Ti udomitelji su već dobili drugo dvoje djece. U ovom slučaju ništa nije crno-bijelo. Udomitelji su se s vremenom vezali za djevojčicu i jako su se dobro brinuli o njoj. Surađivali su i s Nikollinim roditeljima i s CZSS-om te nisu ukazivali da bi po njihovoj procjeni povratak Nikoll u obitelj bio nepovoljan”, istaknula je.

S djevojčicom se nešto događalo

Postavlja se pitanje što su u CZSS-u poduzeli u danima prije Nikolline smrti budući da je Nikoll s majkom bila u centru dan prije kobnih ozljeda te da je dijete djelovalo utučeno te potom i povratilo.

“Iz dokumentacije se nije vidjelo da je dijete traumatizirano i da bi bilo nekih ozljeda. Vidjelo se da su baka i roditelji tjedan prije prepoznali da se s djevojčicom nešto događa. To se pripisivalo jednoj emocionalnoj reakciji u procesu prilagodbe jer je djevojčica netom prije imala prvi videokontakt s udomiteljima pa su mislili da je tužna zbog toga. U početku je sve krenulo dobro s prilagodbom na obitelji, pa se počela događati kriza.

Treba imati u vidu da je nakon njene adaptacije na obitelj uskoro rođeno i četvrto dijete u toj obitelji. Dakle, mjesec nakon njenog povratka u obitelj rodila se još jedna beba u obitelji. Psiholozi su procjenjivali da je Nikoll imala reakciju na te neke reakcije. Procjene su bile da je Nikoll takva jer joj se rodila još jedna sestra pa je uz to vidjela i udomitelje u videopozivu pa se tu rastužila, takve su bile procjene. Bilo je dogovoreno s roditeljima da se napravi dodatna obrada djeteta i to je započeto, no drugi dan je dijete završilo u bolnici”, ispričala nam je Karačić.

Odveli dijete na hitan prijam

Na pitanje je li majka odvela dijete pedijatru nakon što je dijete upućeno doktoru od strane CZSS-a, Karačić je rekla da se sad u vrijeme koronavirusa morate naručiti kod pedijatra i pričekati termin za doktora te da su oni rekli da će je odvesti liječniku. Tvrdi da su roditelji uvijek slijedili sve upute CZSS-a i djecu vodili k liječniku.

“Bilo je dosta intervencija radi svraba tako da su djeca redovito išla doktoru i koristila su preparate za svrab, no to je bilo nešto što nije bilo jednostavno za riješiti. Dijete je povratilo u CZZS-u i zato je preporučeno da ide doktoru, to se može vezati i uz neurološke smetnje, a roditelji su se složili da je vode.

Činjenica je da bi bili otišli k doktoru jer je jutro nakon što su s djetetom bili u CZZS-u, psihologinja koja je radila nadzor nad skrbi roditelja, zvala i pitala ih jesu li bili kod pedijatra, a oni su već tad došli na hitan prijam u bolnicu i poslani su za Zagreb. Dakle, kolegica zadužena za nadzor je pratila što se događa s djevojčicom. I da nisu završili na Hitnoj, sigurno bi dijete odveli k doktoru”, zaključila je Karačić za Index.

