KAPETANE, HRVATSKA VJERUJE: Nakon vijesti o raketama na moru javili su se prijatelji: ‘Ovo nam daje nadu da je na vidiku sretan kraj!’

U tijeku je potraga za nestalim hrvatskim kapetanom Dinom Miškićem i ostalim pomorcim s Bourbon Rhodea

I dalje se traga za nestalim hrvatskim pomorskim kapetanom Dinom Miškićem, kazao je u utorak u Zagrebu ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, istaknuvši da je to zasluga i cijelog hrvatskog državnog vrha i svih hrvatskih državnih institucija koje su se aktivno uključile i izvršile velik diplomatski i politički pritisak.

Hrvatska služba vanjskih poslova, Ured premijera i hrvatsko veleposlanstvo u Parizu su od 26. rujna u stalnom kontaktu s nadležnim francuskim i američkim vlastima, istaknuo je ministar u izjavi za novinare na Markovu trgu.

Najnovije informacije su, kazao je, da je noćas bila ispaljena raketa i da su u zoru u potragu poslani brod francuske brodarske kompanije “Bourbon Offshore” te zrakoplov opremljen specijalnim instrumentima za pretraživanje mora.

“Informacija da je ispušteno signalno raketno svjetlo daje nam nadu da je na vidiku sretan kraj ove potrage! Čekamo dobre vijesti u koje smo vjerovali svih ovih dana. Hvala vam što vjerujete s nama! Kampanja Go Get Funding neočekivano napreduje s do sad prikupljenih više od 20.000 eura. Čvrsto vjerujemo da će se Dino i njegova posada danas (utorak) naći! U tom ćemo slučaju sva sredstva proslijediti obiteljima pomoraca čiji su životi izgubljeni u nesreći Bourbon Rhodea”, objavila je na Facebooku prijateljica obitelji Đurđa Vrljević Šarić.

Pritisak institucija da se potraga nastavi

Ministar vanjskih poslova je naglasio da se u slučaj uključio cijeli hrvatski državni vrh i sve hrvatske državne institucije i da su i MVEP, i premijer i predsjednica izvršili velik diplomatski i politički pritisak da se nastavi tragati za nestalim pomorcima.

„MVEP i naše veleposlanstvo u Parizu su 24 sata, koordinirano s Uredom premijera, aktivno angažirani u onom opsegu u kojem politika i diplomacija mogu učiniti svoje”, kazao je Grlić Radman, napomenuvši da je razgovarao i sa kapetanovom suprugom, Marijanom Kedžo Miškić.

Na pitanje jesu li u potrazi angažirane dovoljne snage, ministar je kazao da u zadnjih 20 godina nije bilo tako opsežne potrage te da su potrage do sada obično završavale ranije. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja je u nedjelju pisanim putem od francuskog predsjednika Emmanuela Macrona zatražila da se nastavi potraga za kapetanom Miškićem, kazala je novinarima na Markovu trgu da u potragu nije uključena samo Francuska nego i neke druge države, uključujući SAD, te da se nestale traži i pomoću satelita i dronova.

Brod je potonuo 26. rujna

Tegljač “Bourbon Rhode” potonuo je 26. rujna u Atlantiku, 2000 kilometara od francuskog otoka Martiniquea. Dosadašnja potraga, reducirana u petak nakon tjedan dana traganja, rezultirala je pronalaskom trojice preživjelih i tijela četvorice poginulih pomoraca. Na brodu ih je bilo ukupno 14, uključujući kapetana Dinu Miškića koji nije pronađen.

Uz Miškića na brodu su bili ukrajinski, te po jedan ruski, južnoafrički i filipinski član posade. Osim hrvatske predsjednice i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij također je od francuskog predsjednika Emmanuela Macrona zatražio da ne odustane od potrage.

Prefektura Martiniquea u ponedjeljak je objavila da je u noći na ponedjeljak uočena “moguća signalna raketa” u blizini područja potrage za potonulim brodom “Bourbon Rhode”, prenio je francuski list Le Parisien.