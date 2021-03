HRVATSKI KAPETAN OTKRIO KAKO JE BLOKIRAN SUESKI KANAL: ‘To se nije moglo izbjeći’; Ukazao je na dva problema

Kapetan Miro Štrelov 33 godine je na oceanu, a kroz Sueski kanal je prošao više od sto puta

Brod “Ever Given” koji je gotovo tjedan dana bio zaglavljen u kanalu i blokirao prolaz, konačno je oslobođen i zaplovio je prema izlazu u Mediteransko more. Ispred i iza njega se stvorila kolona od skoro 400 brodova, kažu da će trebati nekoliko dana da se promet potpuno normalizira.

Zbog blokade Sueza svjetska trgovina dnevno je gubila između 6 i 10 milijardi dolara, ali hrvatski kupci kineske i azijske robe ipak nisu bili toliko zakinuti.

“Prvi korak je bio osloboditi stražnji dio broda. Kao drugo, moralo se s dna ukloniti pijesak i balastne vode, a treći korak je bio najvažniji, iskoristiti nadolazeću plimu”, rekao je izvršni direktor kompanije Boskalis Peter Berdowski.

“Sada možemo biti svi generali poslije bitke”

Na takvoj grdosiji od 400 metara dužine i 200 000 tona nosivosti inače plovi i kapetan duge plovidbe Miro Štrelov sa Zlarina. 33 godine je na oceanu, a kroz Sueski kanal je prošao više od sto puta.

“Nedugo, prije par mjeseci, sličan brod, slične dužine, ako ne i iste, se nasukao, a to se dešava. Nismo imali ovakvu scenu zato jer se taj brod odsukao u roku od jednog dana i nije bio zaustavljen tranzit kroz kanal toliko. Sada možemo biti svi generali poslije bitke. Koliko znam iz medija, mogu reći da je najprije pješčana oluja. Pješčana oluja dolazi u jednom trenutku. Znači ovaj brod prema sistemu prolaza kanala – da bi se ušlo u kanal formira se konvoj. Konvoj počinje oko dva sata ujutro, a vi morate do 23 sata dan prije doći, prijaviti se i onda dobijete broj koji ste u konvoju.

Ovaj brod je bio među prvima u konvoju radi svoje dužine i brzine jer je brzina tranzita kanalom između osam i 10 čvorova. Osam se smanjuje na pojedinim mjestima. Ako je brzina vjetra bila 80 čvorova, znači to je neka 72,4 kilometra. Meni osobno je malo čudno zašto uopće kanal u to vrijeme nije bio zatvoren. Da je to moglo doći na brzinu, u jednom trenutku, to ne znam, to ne mogu objasniti”, rekao je kapetan Štrelov za RTL Direkt.

Mala kormila i jak vjetar – brod slabije sluša

Jak vjetar može zanijeti ovako velik brod.

“Ovo su brodovi koji imaju jako mala kormila i on je imao udare vjetra po krmi. Znači na površini krme imate 24 reda kontejnera koji stanu i 12 redova visine – to je veća ogromna površina. Malo je kormilo i ono ne može dati toliki zaokret brodu u tom momentu. Dešava se to da brod slabije sluša, znači ne možete držati brod pod kontrolom. Čovjek koji je bio tamo i u par sekundi mora donijeti nekakve odluke, kad je već brod počeo plesati, povisio je brzinu. Jedan od razloga zašto se brod tako duboko zabio u kanal je brzina broda. Mora mu dati brzinu jer se u principu to tako radi. Brzina broda, uski prolaz, pličina, pazite dubina kanala je 24, 25 metara na sredini broda, a ovo je brod od 400 metara. Jedan otklon od stupanj i pol i više brodu nije širina 60 metara nego 90”, objasnio je kapetan.

‘Otklon, brzina, vjetar… to se nije moglo izbjeći’

Brodom upravlja kapetan broda, ali ima i lučkog peljara koji je njegovo savjetodavno lice.

“Pretpostavljam da u trenutku kada kormilo više nije slušalo, vjerojatno je kapetan preuzeo dužnost i probao napraviti sve što može. Tu su otkloni veliki i velika brzina tako da jednostavno je bilo i plus vjetar koji je bio 40 čvorova, to se nije moglo izbjeći”, kaže kapetan.

‘To je samo zbog profita’

Strojevi konstantno produbljuju kanal.

“Zašto je ovaj brod ovoliki – zato što velika količina kontejnera smanjuje cijenu po jednom kontejneru, po jednoj jedinici, prevoze iz Azije u Europu i obratno i zato su brodovi sve veći i to je samo zbog profita.”

‘Pitanje je kada je taj čovjek išao leći…’

“Vjerujem da je kapetan prošao sve moguće treninge, i ja sam prolazio. Za rukovođenje tim brodom imate, za pristajanje i slično. To uopće nije bitno, ali jako je bitna stvar da se napomene – taj čovjek koji je bio zapovjednik toga broda, u tom trenutku on je vjerojatno došao u 22:30 na sidrište da bi išao dva sata odmoriti. U dva sata ujutro već je ima poziv da počinje konvoj jer mu to dežurni časnik prati na mostu i onda ima sat prije nego što krene konvoj, mora se pripremiti brod, stroj i tako dalje. Pitanje je kada je taj čovjek išao leći jer ulaskom u Zaljev Sueza ulazi se u shemu odvojene plovidbe gdje on mora biti na mostu tako da je i umor tu.”