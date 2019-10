KAPETAN DRAGAN NEĆE RANIJE NA SLOBODU: Vrhovni sud odbio njegovu žalbu, ostaje u Lepoglavi do kraja kazne

Vasiljkoviću je Županijski sud u Varaždinu odbio zahtjev za uvjetnim otpustom, na što se on žalio, a žalbu mu je odbio Vrhovni sud

Dragan Vasiljković, poznatiji kao Kapetan Dragan, ipak neće prije vremena izaći na slobodu. Naime, Vrhovni je sud odbio njegovu žalbu na odluku Županijskog suda u Varaždinu koji je odbio njegov zahtjev za uvjetnim otpustom, javlja Večernji. On zbog ratnog zločina u Lepoglavi odslužuje kaznu od 13,5 godina, koja mu ističe 28. ožujka 2020. On je htio iskoristiti pravo uvjetnog otpusta, no sud mu je to svojom odlukom onemogućio.

Nerazumljiva mu sudska odluka

U svojoj žalbi Kapetan Dragan je naveo kako mu je odluka varaždinskog Županijskog suda nerazumljiva i nejasna. Naveo je i da sud nije naveo ne temelju kojeg zakona mu je odbio uvjetni otpust.

“Iako stoje navodi tužitelja da u izreci pobijanog rješenja nije naznačen zakonski propis na temelju kojeg je donesena pobijana odluka, ne radi se o takvom propustu radi kojeg bi citirano rješenje prvostupanjskpg suda bilo nerazumljivo tim više što je prvostupanjski sud naveo da je zatvorenikov prijedlog odbijen na temelju Zakona o izvršenju kazne zatvora”, piše u odluci Vrhovni sud.

Neprilagođen izdržavanju kazne

Osim toga, Vasiljkoviću je odbijen uvjetni otpust i zbog toga što je sud uvažio stav uprave zatvora u Lepoglavi u kojem stoji kako je on nekritičan prema počinjenim zločinima, da kaznu smatra nezasluženom te da nije prilagođen izdržavanju kazne, zbog čega je jednom stegovno kažnjen i da kaznionicu naziva “nacističkim logorom”.

