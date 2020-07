KAOTIČNA SJEDNICA SDP-A: Pljuštale uvrede između dva moćna člana; ‘Nisam šu*ak, ni lignja’… ‘Ovdje su Hrvati, ne Zagorci’

Na prvom sastanku Kluba zastupnika SDP-a u novom sazivu Sabora pobornici i protivnici bivšeg predsjednika stranke Davora Bernardića sukobili su se oko imenovanja potpredsjednika Sabora i šefa Odbora za europske poslove iz svojih redova

Klub zastupnika SDP-a jučer se prvi put sastao u novom sazivu Sabora, no već je došlo i do prvih razmirica u kojima su sudjelovali ljudi bliski bivšem predsjedniku stranke Davoru Bernardiću i njegovi najžešći protivnici. Jutarnji doznaje kako je sve počelo kada je vršitelj dužnosti predsjednika stranke Zlatko Komadina predložio Rajka Ostojića za potpredsjednika Sabora.

DRAMATIČNA BITKA ZA IBLER: Otkrivamo detalje izbora za šefa ljevice, jedno ime je iskočilo, ali ‘tim Bero’ grozničavo sprema protuudar

Odbili preuzeti saborske dužnosti

Odmah je dobio kritike da se o toj odluci ni sa kim nije konzultirao, za razliku od već dogovorenog nastavka obnašanja dužnosti predsjednika Kluba zastupnika, kojeg će do unutarstranačkih izbora i dalje voditi Arsen Bauk. Siniša Hajdaš Dončić, koji je bio potpredsjednik Sabora u prošlom sazivu, poručio je da za sebe ništa ne traži te predložio Sabinu Glasovac na tu funkciju. No, i dalje se inzistiralo na Ostojiću kojem je Dončić rekao da “nije ni šu**k, ni lignja, da on neće svađati stranku” te je odbio preuzeti bilo koju saborsku dužnost. Na to mu je Ostojić rekao da su “ovdje Hrvati, a ne Zagorci” i otišao.

Nikakvu saborsku dužnost nisu htjeli preuzeti ni Peđa Grbin, ni Sabina Glasovac, koja se nije pojavila na sastanku Kluba. Tako je prošao jedino Komadinin prijedlog da potpredsjednici Kluba zastupnika SDP-a budu Mišel Jakšić, Mirela Ahmetović, Nikša Vukas i Sabina Glasovac.

PEĐA GRBIN DOBIO PROTUKANDIDATA: ‘Bojim se da će izbor Grbina dovesti do još većih problema i urušavanja SDP-a’

Neželjeni Fabijanić

Drugi incident se dogodio kada je Komadina za šefa Odbora za europske poslove predložio Erika Fabijanića. Na to se pobunio Peđa Grbin, istaknuvši da se radi o važnom odboru koji daje suglasnost za svaki stav Vlade i čije ovlasti proizlaze iz Ustava, Poslovnika Sabora i zakona te da je za to potrebno određeno znanje i iskustvo. Predložio je Domagoja Hajdukovića i krenuo skupljati potpise za njegovo imenovanje. Kada je vidio listu potpisa, Komadina je odustao od Fabijanića, pa je Hajduković izabran jednoglasno.

No, Fabijanić je poželio biti na čelu Odbora za rad, na što se pobunio Davorko Vidović, koji je na kraju i dobio taj odbor. Fabijanić se naposljetku skrasio u Odboru za međunarodnu suradnju.