Teška životna priča o obiteljskom nasilju i hrvatskom pravosudnom sustavu odjeknula je Hrvatskoj i regijom.

Mlada majka Mihaela, čije je stravično iskustvo podijelila novinarka Ivana Paradžiković, za Telegram sada je progovorila o strahu s kojim živi, pritisku koji na nju, kaže, vrši Centar za socijalnu skrb te prebacivanju odgovornosti ljudi u sustavu.

Centar vrši pritisak, a ona strahuje za život

Naime, Centar za socijalnu skrb od nje traži da sama pronađe rješenje za zastrašujuću mogućnost da je njezin napadač i bivši suprug pronađe nakon što izađe iz zatvora krajem sljedeće godine. Mihaela strahuje da će do toga doći, jer on svako malo sazna njezinu novu adresu, a Centar sada od nje očekuje da se sama snađe. Jedini prijedlog koji oni nude je oduzimanje njezine djece kako bi ih zaštitili, istaknula je.

“Centar za socijalnu skrb od travnja vrši pritisak da se moram preseliti, jer nisam sigurna. To konstantno traje”, ispričala je Mihaela Telegramu naglasivši kako Centar na nju stavlja teret rješavanja problema. Mihaelu je 31. siječnja 2019. bivši partner metalnim utezima udarao po glavi u autu dok je njihovo dvoje maloljetne djece sve promatralo sa stražnjeg sjedala.

Mladu mamu tada su spasili dvoje slučajnih prolaznika, a njezin bivši suprug završio je u zatvoru na nešto manje od pet godina. Ta zatvorska kazna mu ističe za otprilike godinu dana.

“Pokušavam s Centrom naći neko rješenje i doći do odgovora tko mi može garantirati da opet neće saznati adresu ako se preselim”, poručila je Mihaela istaknuvši da je najmanji problem preseliti se ako će je to zaštititi.

"Ali, veliki je problem konstantno se seliti samo da bi novi podaci onda opet bili otkriveni”, rekla je dodavši kako će joj starije dijete sljedeće godine krenuti u školu. “Ne možemo se svaka dva mjeseca seliti”, kazala je.

Centar joj javio partnerove prijetnje iz zatvora

Mihaelin bivši suprug je nakon napada, koji se dogodio 31. siječnja 2019., odmah pritvoren, ispričala je. Dok se vodila pravosudna bitka između DORH-a i njegovog branitelja postojala je mogućnost da Mihaelinog bivšeg supruga puste na slobodu nakon šest mjeseci pritvora.

Ona je, strahujući od toga, tada pristala na nagodbu da se njezinom napadaču objedine kaznena djela – napad na nju i ugrožavanje djece, kako bi odmah bio prebačen u kaznionicu do čega je i došlo.

Iz Centra su htjeli dokazati kako oni nisu više nadležni za slučaj, jer Mihaela sada više ne živi u tom dijelu grada, pa su uz to odricanje nadležnosti naveli njezinu novu lokaciju. Mihaela se na to naravno žalila, ali je, kaže, utvrđeno kako Centar nije napravio propust, jer su to “bili dužni napraviti”.

Naime, sada kada se približava puštanje njezinog supruga, njezina adresa ponovno je otkrivena, a navodno joj prijeti da će “završiti što je započeo”. Isti policajac, koji je Mihaelu došao obavijestiti oko postojanja zahtjeva za izdavanjem izvoda o prebivalištu, rekao joj je da je Centar prijavio da je njezin bivši suprug iz kaznionice uputio prijetnju. Mihaela kaže da njezina odvjetnica i policija sada pokušavaju utvrditi je li se to zaista i kako dogodilo.

Međutim, propusta je bilo, jer su do sada, konstatirala je, svaki put nakon što se preselila institucije otkrile njezinu novu adresu.

Umalo ju je ubio 2019.

Nakon što ju je napadač skoro ubio 2019. Mihaela se, kaže, fizički oporavljala tri mjeseca, ali zbog frakture lubanje i dan danas ima glavobolje. Mora i na operaciju ruke, koja je zbog pandemije bila odgođena.

“S psihičke strane pokušavam riješiti PTSP, koji sam razvila, uz pomoć psihijatra, ali teško je uz ovakve pritiske Centra”, kazala je. Mihaelina odvjetnica Mirna Škerl za Telegram je iznijela svoj profesionalni stav o situaciji u kojoj se našla njezina klijentica ustvrdivši kako cijeli slučaj ukazuje da postoji “sustavna i institucionalna praznina” za postupanje u ovakvim situacijama.

“Nema adekvatne reakcije sustava, čime se položaj žrtve teškog kaznenog djela dodatno otežava”, naglasila je odvjetnica.