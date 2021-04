KAOS ZAGREBAČKOG JAVNOG PRIJEVOZA: Busevi i tramvaji krcati ljudima, od distance ni ‘d’; ‘Skoro su se potukle zbog maski!’

‘Kako da držim razmak kada na sjedalo do mene uvijek netko sjedne, a neugodno ti je reći ljudima da se odmaknu. I još ako netko udalje nekoliko centimetara od mene počne kašljati…’

Stanje u zagrebačkom javnom prometu ovih dana je kaotično. Putnici u tramvajima su jedni na drugima, što znači da se ne drži fizička distanca. Zbog gužvi ju je nemoguće i držati pa tako ljudi kašljucaju jedni drugima u uho, a nerijetko i psovkama časte jedni drugi.

“U busevima vlada totalni kaos, pogotovo ujutro kada svi kreću na posao. Najgore mi to je što se ja zaista nastojim držati mjera, poštujem razmak, nosim masku… Ali u javnom prijevozu to je apsolutno nemoguće. Kako da držim razmak kada na sjedalo do mene uvijek netko sjedne, a neugodno ti je reći ljudima da se odmaknu. I još ako netko udalje nekoliko centimetara od mene počne kašljati… Super.

Vozimo se kao sardine, od mjera ni ‘m’. Ne bih ja išla autobusom, ali nemam izbora, radim na drugom kraju grada i to mi je jedina opcija. Kavu unutar kafića, na toplom, popiti ne smijemo, ne možemo u teretanu, a ovo je opravdano? Ovo je, evo, bezvlađe”, opisala je stanovnica metropole za Zagreb.info.

‘Skoro se potukle u busu’

No, nije ova žena jedina koja se požalila na scene u zagrebačkom tramvaju ili busu. Sa sličnom pričom javio se i čovjek koji svakog dana dok se vozi na posao i s posla promijeni četiri autobusa, i to po dva u svakom smjeru.

“Baš sam neki dan svjedočio žustroj svađi dviju starijih gospođa. Jedna od njih htjela je sjesti do druge, a ova joj ju je, spominjući joj pritom i obitelj, potjerala. Prva se gospođa nije htjela maknuti, pa su se gotovo potukle. Da ne spominjem da nijedna nije nosila masku kako treba. Jasno mi je da nemaju svi isto mišljenje o mjerama, ali, eto, ja sam kronični bolesnik, imam astmu i nastojim paziti koliko mogu… A kada je u autobusu ’tisuću’ ljudi, kako?”, pita se čitatelj portala Zagreb.info.

ZET: ‘Redari i vozači kontroliraju broj putnika’

Novinari su se i sami provozali javnim prijevozom pa se uvjerili u istinitost čitateljskih tvrdnji. Zato su kontaktirali zagrebački ZET pa pitali kako se gužve kontroliraju te kontroliraju li uopće pridržavaju li se putnici mjera.

“Korisnici prijevozne usluge obvezni su nositi maske sukladno mjerama i preporukama nadležnih institucija koje brinu o javnom zdravstvu. Informacije o tome dostupne su i na materijalima koji su pozicionirani u svim vozilima javnog gradskog prijevoza, a ZET o preporukama i obvezama dodatno informira putnike raspoloživim kanalima.

Vozači i kontrolori u najvećoj mogućoj mjeri nadziru provođenje propisanih mjera te reagiraju sukladno svojim ovlastima. Ukoliko nesavjesni pojedinci odbijaju suradnju, za postupanje na terenu te eventualne sankcije u situacijama koje otežavaju i usporavaju prometni proces, zadužene su nadležne institucije. Apeliramo na putnike da vozila javnog prijevoza koriste sukladno epidemiološkim mjerama i preporukama”, stoji u odgovoru ZET-a.

No, ponekad je nemoguće držati se mjera kada su autobus ili tramvaj krcati. Novinari su pitali ZET planiraju li se uvesti dodatne linije kako bi gužve bile manje.

“Nadležne službe ZET-a kontinuirano prate prometnu potražnju te ukoliko se ukaže potreba, sukladno organizacijskim mogućnostima, linije javnog prijevoza se pojačavaju dodatnim vozilima, odnosno polascima. U proteklom razdoblju tako je povećan broj polazaka na autobusnim linijama 109,161,203,228”, zaključili su iz ZET-a za Zagreb.info.