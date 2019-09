KAOS U OSJEČKOJ BOLNICI: Doktori se pobunili protiv šefa, on dao otkaz, došao kamionom i iščupao fotelje, krevet i tuš iz svog ureda

Nakon što je zamoljen da preda ostavku, predstojnik Zavoda za radiologiju Tamer Salha se naljutio, dao otkaz i istog dana oko 22 sata kamionom pokupio namještaj iz svog ureda

Nakon što je 15 specijalista Zavoda za radiologiju KBC-a Osijek od ravnatelja doc.dr. Željka Zubčića ultimativno pismeno zatražilo smjenu predstojnika Zavoda, doc.dr. Tamera Salhe, zaprijetivši otkazima ne bude li razriješen do podneva, Zubčiću nije preostalo drugo nego kolegu i svog vjenčanog kuma zamoliti da sam preda ostavku. Salha je pak, razočaran izostankom podrške ravnatelja i prijatelja, ne samo podnio ostavku nego i dao otkaz te napustio KBC.

No, vratio se još istog dana oko 22 sata s kamionom obiteljske tvrtke Pestrid i pod okriljem noći odvezao namještaj iz ureda u kojem je donedavno stolovao. Njegov nasljednik doc.dr. Franjo Katić, jedan od 15 pobunjenih specijalista, nije imao na što sjesti i na čemu raditi kada je sutradan ujutro došao na posao. Salha mu je iz ureda odnio kutnu garnituru, fotelje, stol, krevet i zastore za tuš kabinu te ostavio praznu sobu.

Ušao kamionom uz dozvolu ravnatelja

„Rekao sam v.d. predstojniku, dr. Katiću, da ako je to inventar bolnice mora ga vratiti. Kako mi nije ništa javio, pretpostavljam da je u pitanju ipak privatni namještaj kolege Salhe. Siguran sam kako ga ne bi odnio da nije njegov“, kazao nam je ravnatelj Zubčić, vidno potresen kako zbog bizarne situacije za ustanovu kojom rukovodi, tako i zbog duboke povrijeđenosti do jučer bliskog suradnika kojeg je dvije i pol godine štitio kao predstojnika u učestalim sukobima s osobljem Zavoda, nastojeći ondje uvesti red, ali očito na pogrešan način. Inače, Salha je i predsjednik Odbora za zdravstvo ŽO HDZ-a OBŽ.

Još istog dana Zubčić je naložio bolničkim službama kupnju novog trosjeda, dvije fotelje i zastora tuš-kabine za ispražnjen ured šefa Radiologije. Nitko međutim, ne zna gdje je namještaj koji je u sobi bio prije prethodne zamjene. Jedan od specijalista koji je želio ostati anoniman, a s bivšim šefom bio je u dobrim odnosima, potvrdio nam je kako je dr. Salha vlastitim novcem opremio ured kada je imenovan predstojnikom. Razumije i što je, ogorčen zbog iznuđene ostavke, demonstrativno odnio ono što je njegovo. Ipak, tim je činom prouzročio neočekivane teškoće u radu Zavoda, zbog čega bi korištenje osobne opreme zaposlenika u javnim bolnicama valjalo ograničiti, a raspolaganje njome posebno regulirati.

Na pitanje liječnika kako je Salha uspio u krug KBC-a uvesti kamion i još na njemu iznijeti namještaj, ravnatelj im je priznao da mu je ulazak osobno dozvolio. Zbog svega toga bivši je predstojnik izložen optužbama i izrugivanju na društvenim mrežama, a kolege koje su ga podržavale sve to tumače kao tipičan primjer linča nad njim u režiji većine kojoj nije odgovaralo uvođenje više reda i odgovornosti u rad Zavoda.

33 stranice optužbi

Međuljudski odnosu na Zavodu za radiologiju osječkoga KBC-a i animozitet većine specijalista prema bivšem predstojniku narušeni su ubrzo nakon što je dr. Salha preuzeo Zavod, još u proljeće 2017. godine. Prije tri mjeseca 15 od 22 specijalista Zavoda potpisalo je zahtjev za smjenom dr. Salhe napisan na 33 stranice prepunih optužbi i primjedbi na njegov rad. Poslali su ga na devet adresa, od Ministarstrva zdravstva, Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog liječničkog zbora do Inspektorata, Upravnog vijeća i Ravnateljstva bolnice. Zbog toga je Salha završio na Povjerenstvu za unutarnji nadzor, ali je nakon njegove ostavke i otkaza postupak obustavljen.

U tome zahtjevu kolege specijalisti Salhi predbacuju zlostavljanje na radnome mjestu, uskraćivanje prava na pauze i slobodne dane, određivanje dežurstava u nepovoljnim terminima i sl. Kako bivši predstojnik nije mijenjao način rada, odlučno su zatražili njegovu smjenu i uvjetovali je zajedničkim napuštanjem KBC-a. Rješavanje „slučaja Radiologije“ kako ne bi došlo do osipanja kliničkog zavoda, od ravnatelja Zubčića zatražio je i ministar Milan Kujundžić.

Ograđuju se od mogućih pogrešaka!?

Zubčić je potom od Salhe tražio smirivanje stanja i poboljšanje odnosa na Zavodu, a ako ne može riješiti probleme neka podnese ostavku. Salha nije bio spreman odstupiti i zatražio je od ravnatelja da okrenu novu stranicu i krenu ispočetka. To više nije bilo moguće jer je u međuvremenu nekolicina najboljih među njima napustila Zavod, a većina ostalih upozorili su Ravnateljstvo kako se zbog preopterećenosti, loše organizacije i nagomilanih problema ograđuju od mogućih pogrešaka u poslu. To što liječnici više nisu željeli odgovarati za rezultate svoga rada i upozoravali kako se dramatično srozala kvaliteta rada i zdravstvena skrb o pacijentima, bilo je polovicom srpnja razlog sastanku ravnatelja sa zaposlenicima Zavoda. No, traumatično stanje trajalo je sve do prije nekoliko dana kada je 15 specijalista ravnatelja dovelo pred zid.

Nakon promjene na čelu Zavoda stanje je znatno mirnije i u KBC-u ne očekuju daljnji odljev stručnjaka. Kako su neki otišli upravo zbog lošeg radnog ozračja i nesuglasica s bivšim šefom, nadaju se i mogućem povratku pojedinih stručnjaka koji i dalje žive u Osijeku, a rade izvan grada.

U pitanju klinički status odjela

Zbog odlazaka stručnjaka sa znanstvenom titulom Zavodu za radiologiju prijeti zadržavanje statusa kliničkog odjela, no ravnatelja to ne brine. Dvije specijalistice bi već u listopadu trebale održati nastupno predavanje i steći titulu docentica znanosti pa bi u tome slučaju zadovoljili taj uvjet i zadržali status.

Žaleći zbog posljednjeg, Salhinog odlaska, ističe kako je on jedan od najvrsnijih radiologa u Hrvatskoj, specijaliziran za pretrage MR prostate, urografije, MR srca… što nakon njegovog odlaska u KBC-u Osijek nema tko izvoditi. Zbog toga će svi naručeni pacijenti biti upućeni u druge bolničke ustanove gdje će im se takve usluge moći pružiti.

Tamer Salha odbio je komentirati slučaj.