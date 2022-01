Dvadeset i dva mjeseca otkako su prvi puta izašli pred kamere i oči, s vijestima o tada još nepoznatim virusom, prestravljene hrvatske javnosti, Davor Božinović, Vili Beroš, Krunoslav Capak i ostatak ekipe iz Nacionalnog stožera civilne zaštite očito zaslužuju jedan dobar duži odmor.

Za sobom već imaju stotine sati održanih presica i tisuće odgovora na barem isto toliko novinarskih pitanja i potpitanja. Bilo je na njima i ljutnje i pomutnje, i dramatičnih apela i krivo pročitanih podataka, bilo je i tepanja (''Hvala Vam na ovom pitanju'') i nekakvog suzdržanog zezanja (''Iduća dva tjedna su ključna'').

Umorna ekipa iz Nacionalnog stožera

Ispočetka, sjetit ćete se, presice Stožera održavane su svakoga dana, čak i više puta dnevno. U ta borbena vremena prvih bitaka s još nemutiranim koronavirusom, Alemka i Vili i Davor i Kruno bili su narodni heroji koje su djeca crtala u odmorima tijekom online nastave, a crteže slala svojim hrabrim zaštitnicima.

Dvadesetak mjeseci kasnije građaninu dođe da se sažali nad umornom ekipom iz Stožera i dobronamjerno im savjetuje da svi odu malo odmoriti od svega. Jer virus ionako neumorno radi po svome, većina građana također, a mjere k'o mjere – malo nadobudne kozmetike za koju bi u Austriji ili Australiji platili suhim zlatom. Kod nas su protuepidemijske mjere takve da se čovjek zapita zašto su nedavno po gradovima prosvjedovali njihovi protivnici, a ne zagovornici.

Najavili mjere pa ih zaboravili objaviti

I sad, taman kad se nakon blagdana prosječni dnevni broj novozaraženih u Hrvatskoj popeo do razine broja stanovnika manjih gradova i dok omikron naokolo tulumari s deltom, Nacionalni stožer, glumeći Strožer, prošloga je tjedna najavio nove mjere. Dakako, strože, shodno pogoršanoj epidemiološkoj situaciji. U petak su pred novinare izašli Božinović i Capak pa najavili da ''zbog porasta broja zaraženih, čemu je uzrok omikron varijanta koronavirusa, od ponedjeljka stupaju na snagu nove mjere kojima se dodatno ograničavaju javna okupljanja''. Usput su i dali do znanja o kojim mjerama je riječ.

Onda je došao ponedjeljak, a od Stožera ni s, a od mjera ni m. Jesu li stupile na snagu ili nisu? Koliko nas se smije stiskati u zatvorenom prostoru? Sa ili bez covid potvrda? Do kada su večeras otvoreni kafići? Trebam li danas raditi od kuće? Pitanja su zujala kada je svanuo ponedjeljak, a od famozne presice ni p. Ni o od objave mjera koje su neslužbeno stupile na snagu, a službeno ih nitko nije potvrdio.

Mjere objavili u ponedjeljak popodne

Je li prosječan građanin trebao u ponedjeljak kupiti Narodne novine (''Ček' malo, toga nema na kisoku?'') ili pogledati Koronavirus.hr koja je većini Hrvata početna stranica na internetu? Ili čekati vijesti, možda i večernji Dnevnik na HRT-u? Čitav dan, to jest onu radnu polovicu ponedjeljka građanin je bezuspješno mogao tražiti dokaz da su nove mjere stupile na snagu. Isto tako je mogao čekati da mu se ukažu Božinović, Capak ili tko već. I ne dočekati.

Oni najodvažniji, koji su otišli u neistražene prostore Narodnih novina, mogli su na drugoj stranici online izdanja naći dokument klikabilnog naslova ''Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprečavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja''.

Manje odvažni na stranicama Kornavirus.hr u ponedjeljak su isto mogli naći u tekstu naslova ''Od ovoga tjedna nove mjere, javna okupljanja se ograničavaju'', koji je objavljen u 16.20 sati! Dakle, u vrijeme kad pošten zaposleni svijet već galami u automobilu zbog gužve na putu kući i kad su oni koji rade od doma već zaklopili laptop, presvukli se iz pidžame u trenerku pa otišli prošetati psa. Povrh svega, objavljeno je da mjere stupaju na snagu u utorak, a ne u ponedjeljak kako ih je tri dana ranije krivo informirao šef Nacionalnog stožera Civilne zaštite.

Smušenost u kritičnom trenutku

Možda se razlog te smušenosti u trenutku rekordnih brojki novozaraženih krio u tome što su članovi Stožera ovoga puta, a po nalogu Ustavnog suda, morali naširoko obrazložiti svaku donesenu mjeru i to objaviti u beskonačnoj plahti teksta koji - demantirajte me, o vi koji ste to čitali! - nitko ne čita. Pa su se u ponedjeljak još gombali s time.

Da, dvadeset i kusur mjeseci je otkako sve ovo traje i očito je da su Božinović, Beroš i ekipa već umorni i dekoncentrirani. Dok naokolo kruži, kažu, dosad najzarazniji mutant virusa, broj novozaraženih nikada nije bio veći, a pritisak na bolnice raste, Stožer u tom kritičnom trenutku posustaje.

Javio nam se i jedan poslodavac, vlasnik tvrtke s desetak zaposlenih, koji se uzdao da će Božinovićevu najavu izrečenu u petak - o preporuci da se, ako je moguće, rad organizira od kuće - očekivao vidjeti je u ponedjeljak ujutro, službeno. ''Kako ujutro organizirati rad od kuće kad preporuku za tu mjeru čuješ tek u večernjem dnevniku'', zapitao se.

Možda bi članove Stožera trebalo poslati kući. Ne da rade, da odmore.