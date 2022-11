Ogromne količine oborina tijekom poslijepodneva i noći sa srijede na četvrtak pogodile su područje Nacionalnog parka "Paklenica", a bujične vode su tijekom večeri prouzročile goleme štete u parku.

Natalija Andačić, ravnateljica Nacionalnog parka Paklenica, za Dalmaciju danas otkrila je da su štete velike, te da će uskoro morati pristupiti sanaciji oštećenih staza.

"Sa srijede na četvrtak je pala ogromna količina oborina na ovom području i došlo je do određenih šteta na lokalitetu Nacionalnog parka Paklenica. Naime, kroz park prolazi potok "Velika Paklenica" i on je jako nabujao i izlio se iz korita na više dijelova. Zbog toga je došlo do većih oštećenja na pješačkim stazama unutar parka“, rekla je.

Dodala je da je sada još uvijek kiša i velika bujica, pa ne mogu adekvatno reagirati na ove ekstremne vremenske neprilike. "Tijekom sljedećeg tjedna ćemo pristupiti sanaciji i obnovi oštećenih pješačkih staza", ustvrdila je Andačić.

Uništena vrijedna staza

Rekla je da se ne može sa sigurnošću potvrditi razinu nastale štete, no veliki problem u cijelo priči je oštećenje vrijedne pješačke staze stare više od 90 godina.

"Ne mogu vam konkretno reći kolika je šteta. Na pojedinim dijelovima je oštećena pješačka staza koja je stara više od 90 godina. Problem je što će se prilikom sanacije trebati ručno nositi materijal jer su na tom području strogo zabranjena vozila i ne smije se prometovati", rekla nam je te je nadodala:

"Staza je jako stara i vrijedna, a ovakav vremenski ekstrem još nismo doživjeli. Ovako nešto nama je do sada nepoznato", zaključila je.