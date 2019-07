KAOS U HDZ-U, ĐAKIĆ POLUDIO ZBOG SMJENE TOLUŠIĆA: Bacao se po hodniku i psovao; ‘Nema argumenata za to. On je najbolji ministar’

Iako je sam ministar Tolušić prihvatio svoju ostavku, Josip Đakić napravio je tiradu za vrijeme sjednice Predsjedništva HDZ-a, kojom je bio iznenađen i sam Plenković

Burno je bilo sinoć u HDZ-u tijekom sjednice Predsjedništva na kojoj je premijer Andrej Plenković objavljivao nova imena koja je odlučio angažirati u svojoj rekonstrukciji Vlade. Naime, prema tvrdnjama nekih koji su bili ondje, saborski zastupnik HDZ-a Josip Đakić poludio je zbog smjene ministra poljoprivrede i potpredsjednika Vlade i HDZ-a Tomislava Tolušića, jedinog političkog kapitalca među smijenjenim ministrima.

Đakića smirio Milijan Brkić

Visoki dužnosnik stranke za Večernji je izjavio kako se Đakić bacao po hodniku, vikao da neće podržati Vesnu Bedeković za ministricu i psovao. Nakon što ga je Milijan Brkić smirio, otišao je na razgovor kod Plenkovića i Jandrokovića, odakle se vratio crven i zajapuren.

“Ja ne mogu prihvatiti takvu odluku, nema konkretnih argumenata za Tolušićevu smjenu. To je potpuno pogrešna odluka. Cijeli HDZ-ov županijski ogranak podržava Tolušića. On je najbolji ministar. Vidjet ćemo što će to značiti u budućnosti”, navodno je govorio Đakić. Jutarnji donosi kako je on istaknuo da ne prihvaća da ministre smjenjuju oporba i mediji.

‘Mi smo prijatelji’

Iako Plenković nije previše objašnjavao razloge smjene, nego je govorio kako se u rekonstrukciju ide zbog percepcije javnosti i lošeg stranačkog rejtinga, bio je iznenađen Đakićevim istupom. Navodno mu je rekao “pa mi smo prijatelji”.

Đakić se kasnije smirio pa je za medije izjavio kako će ipak podržati nove ministre, ali i dalje nije krio nezadovoljstvo: “A glasovat ću za Bedeković kada će glasovati i Tolušić, i ona je naša. Ali nije adekvatna zamjena za Tolušića, koji nije trebao biti smijenjen, niti je adekvatna zamjena za naše rezultate i naš trud u Virovitičko-podravskoj županiji. Plenković zasad može računati na moju podršku u Saboru, a poslije ćemo odlučiti ovisno kako će se razvijati situacija. Sada smo žalosni i nezadovoljni.”

Žalac se osjećala ‘silovano’

U Tolušićevu obranu stao je ministar i još jedan potpredsjednik stranke, Oleg Butković, rekavši da nema ništa protiv rekonstrukcije Vlade, ali da je protiv Tolušićeve smjene.

Od smijenjenih ministara najburnije je reagirala Gabrijela Žalac. “Rekla je da se osjeća kao silovana žena ostavljena na ulici. Tvrdila je da je imala odlične rezultate u Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova, a da su joj prilijepili lažne afere”, rekao je izvor iz HDZ-a.

Drugi ministri stoički su podnijeli svoju smjenu. Nada Murganić je izjavila kako ostaje na raspolaganju stranci i premijeru, a Tolušić, oko kojeg se stvorilo najviše buke, nije pokazivao emocije.

Zašto je Pavić ostao?

Zbunjenost među dužnosnicima HDZ-a izazvalo je premještanje Marka Pavića iz resora rada i mirovinskog sustava u resor regionalnog razvoja i europskih fondova. Naime, za njega se ranije spekuliralo kako će biti na “listi za odstrel”, no dobio je premještaj.

“Najviše me iznenadilo premještanje Pavića iz jednog ministarstva u drugo, trebao je i on otići”, rekao je jedan od nezadovoljnika Plenkovićevom rekonstrukcijom. Drugi je, pak, dodao: “Nisam previše očekivao, ali ipak sam iznenađen. Mislio sam da će Plenković ovaj put postaviti neke ljude koji imaju težinu u stranci, a on je opet posegnuo za ovim anonimnima”.

