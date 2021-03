KAOS U GOSPIĆU: Milinović izbacio iz stranke nećaka koji je ‘divljačkim ponašanjem demolirao prostorije bolnice’; Nećak se oglasio pismom

‘Noćas je po tko zna već koji put Dragan Jakovljević zvani Drajs divljačkim ponašanjem demolirao prostorije u gospićkoj bolnici’, napisali su zabrinuti i ustrašeni zaposlenici gospićke bolnice

Radiolog u Općoj bolnici Gospić, Dragan Jakovljević, inače nećak župana Ličko-senjske županije, Darka Milinovića, u četvrtak je na svom radnom mjestu napravio kaos. Jakovljević je razvalio vrata na svom odjelu te porazbacao CD-e, a gospićki portal Likaportal objavio je sadržaj pisma koje je, kako tvrdi, dobio od zaposlenika gospićke bolnice, u kojem se navodi da je Jakovljević demolirao jednu od prostorija bolnice.

Pismo ‘zabrinutih i ustrašenih zaposlenika gospićke bolnice’

Tekst pisma prenosimo u cijelosti:

“Noćas je po tko zna već koji put Dragan Jakovljević zvani Drajs divljačkim ponašanjem demolirao prostorije u gospićkoj bolnici. Na red su ponovno došle prostorije radiologije u bolnici gdje je nećak župana Milinovića zaposlen.

Uslijed divljanja prestravljeni su i zgroženi zaposlenici bolnice kao i pacijenti ustanove kod kojih postoji strah od imenovanog jer ga za sve njegove divljačke ispade štiti ujak Darko Milinović, nekadašnji ravnatelj bolnice i župan Ličko-senjski. U navedenoj ustanovi je kao šef radiologije zaposlen Alen Zorić koji je ujedno i šef Milinovićevom nećaku, a odnedavno je Zorić i tajnik Milinovićeve stranke Lipo koji je u zadnje vrijeme aktivan u priopćenjima ispred stranke Lipo kao poslušnik župana Milinovića koji je zadužen za prljave medijske istupe i za blaćenje svih koji su se usprotivili diktaturi župana u županiji, bolnici i svim drugim firmama koje su ‘pod kontrolom’ župana.

Zanima nas hoće li se o ovome slučaju očitovati župan, hoće li tajnik stranke Lipo Alen Zorić reagirati jer mu je zaposlenik demolirao radne prostorije u bolnici, a koji je ujedno kao županov nećak i aktivni član stranke Lipo i hoće li Sandra Čubelić kao ravnateljica gospićke bolnice pokrenuti stegovni postupak protiv Jakovljevića.

Kako se i dalje ne bi događali slični ispadi i ustaljena zataškavanja nedjela radi divljanja imenovanog, kao zaposlenici bolnice molimo medije i državne institucije da se nas i pacijente bolnice hitno zaštiti. Također nas zanima i medijska reakcija o navedenom događaju i hoće li župan, ravnateljica bolnice i Alen Zorić kao zaposlenik bolnice i glasnogovornik stranke Lipo reagirati na incident”, navedeno je u pismu koje su potpisali “zabrinuti i ustrašeni zaposlenici Gospićke bolnice, koji radi straha ne smiju u javnosti istupiti sa svojim imenima”.

‘Nitko nema pravo rušiti pobjednički mentalitet’

Iz PU ličko senjske za Novi list su potvrdili da je došlo do incidenta. Dojavu o incidentu u bolnici policija je dobila u četvrtak u 7.45 sati nakon čega je policija, kako tvrde, provela očevid i utvrdila da je osumnjičeni počinio kazneno djelo oštećenja tuđih stvari, a identitet osumnjičenog nisu objavili.

Na incident je reagirao i župan Milinović, koji je rekao da ne štiti Dragana Jakovljevića te da će tužiti sve one koji tvrde suprotno. Također, Milinović je nećaka isključio iz stranke LiPO, poručivši da oštro osuđuje incident koji se dogodio. “Nitko nema pravo rušiti pobjednički mentalitet koji stranka ima”, poručio je Milinović.

Iz stranke LiPO kratko su priopćili da je Jakovljević izbačen iz stranke na hitnoj sjednici predsjedništva. “Stranka LiPO je na hitnoj sjednici predsjedništva, zbog rušenja ugleda stranke i nemilih događaja, izbacila iz stranke Dragana Jakovljevića. Takvim pojedincima koji ruše ne samo ugled stranke već i bolnice nije mjesto u političkom javnom prostoru i nitko nema pravo, ma kako se on zvao, na bilo koji način ugroziti pobjednički politički put stranke LiPO”, priopćila je stranka.

MILINOVIĆEV NEĆAK PONOVNO IZGUBIO KOMPAS: Razvalio vrata u bolnici, lički župan se ogradio

Jakovljević uputio pismo isprike

Portal Lika online zaprimio je pismo isprike koje je javnosti uputio Dragan Jakovljević nakon incidenta u gospićkoj bolnici.

Pismo objavljujemo u cijelosti:

“Osjećam potrebu ispričati se ravnateljici bolnice i svim djelatnicima koji su na bilo koji način povrijeđeni mojim nepromišljenim postupkom. Želim jasno naglasiti da je laž da je bilo tko od pacijenata bio zakinut zbog mog, opet naglašavam, nepromišljenog postupka.

Istina je da sam kroz moj rad pomogao tisućama ljudi kao zdravstveni djelatnik te bio na dohvat ruke kada god je to trebalo. Na žalost, zbog ovoga nepromišljenog poteza što sam učinio to pada u drugi plan. Spreman sam snositi posljedice, ali i dalje sam spreman pomagati svima kojima je pomoć u gospićkoj bolnici potrebna, pa i onima koji su ovo plasirali u medije. Ispričavam se i mojoj dojučerašnjoj stranci LiPO znajući da je to bio jedini potez koji su morali učiniti. Onima koji su ovo poslali u javnost , a to i oni znaju pomogao sam isto tako kao i mnogima drugima”, napisao je Dragan Jakovljević u pismu.