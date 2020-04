KAOS U DUBROVAČKOM DOMU ZA STARIJE: Osoblje radi s pamučnim maskama, zabranjena dostava hrane, zabilježena i samoubojstva

U dubrovačkom Domu za starije osobe zaštitnih medicinskih maski je nestalo još pri prvim zabilježenim slučajevima zaraze u tom gradu, a djelatnice su se štitile pamučnim maskama, u međuvremenu im je zabranjena dostava hrane i kućna njega starijih, bolesnih i siromašnih, a prošlog je četvrtka zabilježeno i treće samoubojstvo njihova štićenika

Stožeri civilne zaštite i epidemiolozi već mjesecima pričaju o tome koliko je važno da pandemija koronavirusa ne zahvati domove za starije osobe. No, nakon splitskoj slučaja u cijeloj Hrvatskoj su se pojavili domovi u kojima je barem jedna zaražena osoba. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji takvu situaciju bilježe domovi u Pločama, gdje je zaraženo 12 štićenika i šestero djelatnika te na dubrovačkim Pilama, gdje je zaraženo šestero korisnika i njegovateljica.

Koronavirus je prvi puta u Dubrovniku zabilježen 19. ožujka, a ubrzo su medicinske zaštitne maske nestale s tržišta. Ravnateljica Doma za starije Dubrovnik, Marina Sambrailo, uspjela je dva dana kasnije nabaviti tridesetak maski, no i one su ubrzo potrošene, jer se mogu koristiti svega tri sata. Uprava Doma se u nestašici maski snašla kupnjom običnih pamučnih maski, koje ne štite od zaraze, doznaje Dubrovački dnevnik.

Sami se snalazili za maske

Navodno su se djelatnice doma same snalazile u nabavci maski, a vjerojatno nisu niti mogle nabaviti dovoljnu količinu, kako bi u dvadesetak dana mogle sigurno raditi, odnosno mijenjati maske svakih nekoliko sati. Zaposlenice doma su tek u subotu, nakon testiranja na koronavirus dobile kirurške maske.

Ravnateljica Sambrailo cijeli je slučaj kratko komentirala riječima kako je “Dom od početka bio izvrsno pripremljen”. Doznaje se da je Uprava, osim nabavke maski, učinila sve kako bi spriječila proboj virusa u dom. Poštovane su mjere Stožera civilne zaštite, krajem veljače su zabranjeni posjeti, zaštitnih rukavica je bilo dovoljno, a i djelatnice su educirane te im je rečeno da ne izlaze bez potrebe izvan svojih domova kada ne rade.

JESTE LI ZNALI DA JE KARANTENA ‘IZUMLJENA’ U HRVATSKOJ? Ova metoda zaštite prvi put je uvedena u ovom hrvatskom gradu

Zabranjena dostava hrane potrebitima

Čak je, doznaje Dubrovački dnevnik, zabranjena i dostava hrane starijim, nemoćnim i bolesnim osobama te onima koji žive od socijalne pomoći. Dom je redovito dostavljao hranu koju financira zaklada Blaga i nudio kućnu njegu, no odluku je donio Županijski stožer civilne zaštite kako bi se ugrožene skupine zaštitilo od zaraze.

No, isti taj stožer omogućio je i dalje dostavu hrane restoranima i pizzerijama te OPG-ovima, a ne stručnom osoblju testiranom na koronavirus, pa se čini kako su ugrožene skupine zapravo diskriminirane. No, u pomoć je priskočila inicijativa “Ruka pomoći” koja je iskazala interes da preuzme dostavu hrane do domova najugroženijih na sebe.

Tri samoubojstva

Ovakva zbivanja u dubrovačkom Domu za starije dovela su i do neželjenih posljedica. Naime, proteklog je četvrtka zabilježeno samoubojstvo jedne starije osobe. Načelnik Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, Ivan Pavličević nije htio potvrditi da se radi o Domu, ali je potvrdio kako su bila tri samoubojstva; u prosincu, ožujku i travnju, da stradali imaju oko 90 godina te da je obavljen policijski očevid, mrtvozorstvo i da je obaviješten DORH.

Niti načelnik Županijskog stožera civilne zaštite, Joško Cebalo nije upoznat s tim slučajevima, ali je obećao istragu. Dubrovački dnevnik neslužbeno doznaje kako su sva tri samoubojstva zabilježena u Domu za starije Dubrovnik. Motivi suicida nisu poznati, no situacija u domu i pandemija koronavirusa nisu isključeni.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.