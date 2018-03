SNIJEG ZABIJELIO JUG HRVATSKE, BILO GA JE ČAK I NA OTOCIMA: Putnike zbog snježne mećave morali skloniti u samostan u Gračacu

‘Dalje su pustili samo automobile, ali i oni su se jedva probili vozeći u kilometarskoj koloni. Mjestani kažu da ne pamte da je ova cesta ikad bila zatvorena. Autobusi su puni, ispred nas je i nekoliko kamiona. Ima djece, starijih…’

Prema prognozi DHMZ-a bi danas u Dalmaciji, većinom južnoj, trebala padati kiša, a mjestimice je moguća i susnježica ili snijeg, no lokalni mediji javljaju da je snijeg zabijelio velik dio srednje i južne Dalmacije, temperature su opet na nuli a vlada i snježna mećava koja je prouzročila i kaos u prometu.

Snijeg zabijelio i otoke

Sinoć je snijeg najprije počeo padati u dolini Neretve i vrgoračkom kraju, a zatim se proširio i na imotsko područje, Makarsku rivijeru, Omiš i Split. Dalmacija danas javlja da snijeg pada i na nekim otocima te da je već zabijelio Brač i Korčulu. Zimski su uvjeti i na Pelješcu, gdje vlada prometni kolaps zbog snijega koji je napadao.

Samo do 22 sata sinoć je na području Vrgorca napadalo do 5 centimetara snijega. Zanimljivo je da ovog ožujka snijeg u Splitu pada već treći put, a temepratura je sinoć tamo pala na nulu. Osim snijega, probleme donosi i jaka bura koja mjestimice puše na udare brzinom većom od 100 km/h. Dubrovački je most zatvoren za sav promet zbog orkanske bure, dok je u okolici Senja izmjeren udar bure od čak 170 kilometara na sat, javlja Dalmacija danas.

Putnici iz autobusa prenoćili u samostanu

Kasno sinoć su zbog snježne mećave u Gračacu ostali zarobljeni putnici koji su autobusom putovali iz Zagreba prema Zadru. Antena Zadar piše da nisu mogli dalje putovati zbog snježne vijavice pa su noć proveli u samostanu u Gračacu.

‘Iz Zagreba smo krenuli u 14, a ovdje smo od 17 sati. Dalje su pustili samo automobile, ali i oni su se jedva probili vozeći u kilometarskoj koloni. Mjestani kažu da ne pamte da je ova cesta ikad bila zatvorena. Autobusi su puni, ispred nas je i nekoliko kamiona. Ima djece, starijih… Na sreću, samostan je otvoren za potrebe ljudima. Morat ćemo biti strpljivi, jer trenutno nije otvoren niti jedan pravac prema Dalmaciji’, kaže jedan od putnika.

Snijeg na Konavoskim brdima, na snazi zimski uvjeti

Iz općine Konavle je priopćeno da je i tamo tijekom noći palo nešto snijega, a na cestama su proglašeni zimski uvjeti zbog nekoliko centimetara snijega.

‘Ralice su odmah izašle na teren i ceste se čiste. Na snazi su naravno zimski uvjeti i svim vozačima savjetuje se oprez’, rekao je Mario Magud, zapovjednik Zimske službe JVP Konavle.