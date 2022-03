U samom centru Zagreba večeras je nastao kaos u prometu, a ceste su u središtu metropole zatvorene zbog građevinskih radova, ali i noćne utrke koja se večeras održava u centru.

Kako doznajemo s terena, očajni ljudi koji su ostali zarobljeni u centru trube u autima i pitaju se što se to dogodilo s prometom u subotu navečer.

Prema informacijama s Holdingove internetske stranice, zbog građevinskih radove privremena je regulacija prometa na mjesta u centru grada.

"Petrinjska ulica, na dijelu od Boškovićeve do Đorđićeve i Đorđićeva, u zoni raskrižja s Petrinjskom ulicom, do sutra u 20 sati, zatvorena je za sav promet zbog uklanjanja objekta oštećenog u potresu. Obilazni pravci za vrijeme trajanja radova: Petrinjska/Boškovićeva – Trg Nikole Zrinskog (zapad) – Trg Nikole Zrinskog (sjever) – Amruševa", piše na Holdingovom centru. Također će do sutra u 20 sati za sav promet biti zatvorena i Gundulićeva ulica, na dijelu od Varšavske ulice do Ilice, a razlog je podizanje kranske dizalice.

Večeras se u širem centru grada održava i utrka Glow Run čiji je start najavljen u 22 sata, ali je i zbog nje zatvoren dio ulica u centru zbog čega je nastao "čep" kao u najgore vrijeme dolaska ili odlska s posla u radnim danima.

I Google Maps pokazuje da je širi centar Zagreba 'u crvenom' pa, ako baš ne morate, nemojte ići automobilom u njega večeras: