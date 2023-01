POGLEDAJTE FOTKE / Kaos na sljemenskoj cesti: Policija je zatvorila zbog otvaranja skijaške sezone na Sljemenu

Započela je sezona skijanja na Sljemenu. Staze će za građane biti otvorene svaki dan od 9 do 16 sati, javljaju iz ustanove za upravljanje sportskim objektima u Zagrebu. Objavljene su i cijene karata: radnim danom dnevna košta 9,29 eura za odrasle, 5,31 euro za djecu do 15 godina te 6,64 eura za skijaše iznad 65 godina. Subotom, nedjeljom i blagdanima cijene su 13,27 eura za odrasle, 6,64 eura za djecu do 15 godina te 9,29 eura za skijaše iznad 65 godina. U galeriji pogledajte kako je izgledao kolaps zbog zatvaranja sljemenske ceste...