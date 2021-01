KAOS NA PUTU PREMA OBALI: Brojni vozači zapeli zbog snijega, neki su čak imali ljetne gume: ‘Ima ih dosta nespremnih’

Iako se očekuje da će tijekom noći snijeg ispod Velebita prijeći u kišu, u Lici bi moglo pasti do jutra još 35 centimetara

Zbog zimskih uvjeta u ovim trenucima nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz unutrašnjosti prema Rijeci, Istri i Dalmaciji. Petnaestak kamiona zapelo je na cesti između Gračaca i Knina, a službe su pomagale vozačima kamiona da se maknu s ceste. Zimski uvjeti su najavljeni, ali snijeg na cesti rijetko prolazi bez problema. Oko 15 kamiona zapelo je duž dionice Gračac – Knin.

“Zimske gume, metnute nove, evo nema 10 dana”, kazao je vozač kamiona iz Splita. “Utovarivač me povukao i stvarno svaka čast dečkima. Povukli su nas tu gore da nismo na cesti i sad čekamo da se očisti cesta, da možemo dalje put Zagreba”, rekao je Ivan Pischiutta, vozač kamiona iz Velike Gorice.

Neki su imali ljetne gume

Iskusni vozači kamiona stali su na vrijeme i čekali pomoć cestara da ih maknu s ceste kako ne bi otklizali i prepriječili cestu. “S tri utovarivača smo izašli van na teren, još uvijek su i jednostavno ih mičemo s ceste. Ima ih čak koji imaju ljetne gume. Imali smo dvojicu, trojicu, njih smo makli isto. Tako da, čini mi se ima ih dosta nespremnih. A ovo je jednostavno normalno i tako se zna događati da ponekad stane nekoliko kamiona”, izjavio je Stjepan Knežević, nadcestar Cesta Zadarske županije iz Gračaca.

Ovakav mokri, teški snijeg, kojega donese južina, rijetko pada, kaže iskusni vozač ralice. “On je praktično pao na hladnu podlogu i odmah je počeo hvatati, dosta klizav je bio. Zato su ti kamioni i stali”, izjavio je Ivica Lulić, vozač ralice iz Gračaca.

Na autocesti svih 10 ralica Centra Sv. Rok bilo je zaposleno na relaciji prema Gospiću. “Od 13.50 su najavljeni zimski uvjeti. Znači, bila je zabrana za kamione s prikolicama, za tegljače s polu prikolicama, a za ostala vozila obavezna zimska oprema”, kazao je Hrvoje Brala iz Centra za nadzor prometa i upravljanje Sv. Rok.

Snijeg se s Velebita dobacio i do mora, što se ne događa toliko često “Za naše usjeve i naše voćke i ovo što se bavimo poljoprivredom dobra sezonica će biti. Smatra se kad led učini svoje, da će se to odraziti kasnije na plodored naših voćaka”, rekao je Eugen Novaković iz Posedarja. Tijekom noći cestari očekuju da će snijeg ispod Velebita prijeći u kišu, ali u Lici bi moglo pasti do jutra još 35 centimetara.

Dobro stanje autoceste

Ralice stignu očistiti autocestu u Gorskom kotaru, jer je snijeg prestao. “Što se tiče autoceste stanje je u redu. Autocesta je u 19 sati otvorena za sve skupine vozila. Prestali su biti zimski uvjeti i sad mogu svi prometovati i tegljači i prikoličari”, rekao je Valentin Crljenko, voditelj HAC-ove Tehničke jedinice Delnice.

Tijekom dana u Gorskom kotaru nije bilo većih problema sa zimskom opremom, no u nedjelju je bio određenih problema s ljetnim gumama, svjedoči Crljenko. “Došlo je do zastoja i proklizavanja i tu smo imali dosta kao zimska služba problema”, rekao je Crljenko.

Vrijeme se sada smirilo i to bi trebalo potrajati nekoliko dana. Tijekom vikenda bi ponovo trebale doći padaline i tu Tehnička jedinica Delnice ponovo očekuje probleme u prometu. “Sad kada se vrijeme smirilo i prestale su padaline, po nekom pravilu uvijek dolazi i neka dosta niska temperatura. Mi tako i dalje djelujemo na autocesti s preventivnim posipavanjem da bi spriječili leđenje kolnika”, pojasnio je Crljenko.