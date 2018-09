KAOS NA LETU CROATIA AIRLINESA: Putnici platili i 700 kn da bi ih do Splita umjesto avionom prevozili autobusom

Putnike Croatia Airlinesa navionalna je kompanija ponovno iznenadila otkazivanjem jednog leta. Dogodilo se to usred noći, iznenada i nekoliko minuta prije polaska leta, a do danas im se nitko nije ispričao iako u Split nikad nisu stigli avionom već autobusom

Croatia Airlines u petak je nešto prije ponoći izvijestila svoje putnike kako se njihov let za Split otkazuje. Nije to prvi put da su putnici, bez ikakvog obrazloženja i isprike, u posljednji trenutak izvješteni o takvom potezu. U posljednje vrijeme hrvatski zračni prijevoznik takva iznenađenja ima češće.

Među ogorčenim putnicima našla se i novinarka Slobodne Dalmacije koja je opisala kako je nekoliko sati prije polaska leta, kao i ostali dobila e-mail kojim ih se izvještava da im se mijenjaju izlazna vrata na koja trebaju doći, ali da je sve ostalo u redu. Tek kad su putnici stigli u zračnu luku shvatili su, kaže, da je i let prije njihovog otkazan. Dva sata prije polaska izvijestili su ih, pak, da će i njihov kasniti punih sat vremena. Razljutilo je to putnike koji su za svoje povratne karte izdvojili najmanje 600 do 700 kuna. U minutama uoči samog leta oglasila se spikerica koja im je priopćila da je let otkazan te da se obrate djelatnicima na blagajni.

Putnici gnjevni i puni psovki, no isprike su izostale

“Pristojan javni medij ne bi podnio objavu tolike količine psovki, gnjeva, povika i nezadovoljstva putnika koji su u ponoćnom trku zaposjeli šalter prijevoznika na kojemu su bile tri preplašene, nespremne i gotovo izgubljene službenice, na koje su svi s pravom istresali svoju ljutnju”, opisuje novinarka navodeći kako su službenice otkazivanje leta pojašnjavale avionom iz Frankfurta koji nije uspio poletjeti za Zagreb “jer su ga tamo zaustavili zbog buke u noćnim satima”.

Potom su im rekli da pričekaju, jer se traže autobusi koji će ih prevesti do Splita. Negdje poslije pola noći stigao je autobus za one koji su se vraćali u grad Zagreb i drugi koji je krcao one za Split, ali to nitko od službenika nije kazao putnicima koji su još stajali ispred šaltera. Kad su shvatili da se autobusi već pune putnicima, nisu svi uspjeli ući jer je putnika bilo više nego mjesta u autobusu.

Nekoliko je putnika i to turista u velikom naguravanju ostalo bez svojih mjesta. Oni koji su se ukrcali u Resnik su stigli u subotu u 6 sati i 30 minuta ujutro, a potom i na kolodvor u Splitu.

“Ni tada, kao ni sada, nitko im se nije niti ispričao”, piše novinarska Slobodne Dalmacije.

CA okrivila Eurocontrol

U Croatia Airlinesu tvrde kako je do otkazivanja leta došlo zbog ograničenja Eurocontrola, tijela nadležnog za koordinaciju zračnog prometa. Tvrde da su svemu prethodila akumulirana kašnjenja.

“Zbog tih ograničenja na koja kompanija nije mogla utjecati, došlo je do situacije u kojoj ZL Frankfurt oko 22 sata nije odobrila polijetanje zrakoplova Croatia Airlinesa na liniji Frankfurt – Zagreb zbog isteka radnog vremena zračne luke. S obzirom da je isti zrakoplov trebao obaviti let Zagreb – Split, kompanija je došla u situaciju da mora prisilno otkazati let za Split jer u to doba više nije imala drugih raspoloživih zrakoplova. To su ključni razlozi zbog čega se putnike nije moglo unaprijed obavijestiti o otkazivanju leta OU656, već su im tijekom čekanja u ZL Franjo Tuđman pružane raspoložive informacije”, pojašnjavaju u CA navodeći kako dijele probleme prijevoznika iz cijele Europe te da su se, kad su oni nastali, pobrinuli za svoje putnike onako kako im protokol nalaže.

Također navode kako su zbog ograničenja pojedinih ATC pružatelja od ožujka zabilježili porast kašnjenja koji je primjerice u travnju iznosio čak 410 posto.