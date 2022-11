POGLEDAJTE FASCINANTNU GRDOSIJU / Moćni američki nosač aviona danas isplovljava: 'Ovaj brod je grad i sve što vi radite u Splitu mi radimo ovdje na brodu'

Ovaj brod je poput grada i bilo je sjajno dovesti tisuće mornara u Hrvatsku kako bi uživali u bogatoj povijesti i kulturi koju imate, kazao je u ponedjeljak Dave Pollard, kapetan američkog nosača zrakoplova USS George H.W. Bush koji će sutra isploviti iz splitskog akvatorija. "Bili ste super domaćini. Sjajno je bilo dovesti mornare u Hrvatsku kako bi uživali u bogatoj povijesti i kulturi koju imate. Poslali smo mornare do Dubrovnika i NP Krka, pa smo obavili pokoje projekte vezane uz odnose sa zajednicom s osnovnim školama", rekao je kapetan hrvatskim novinarima koji su u ponedjeljak obišli ovu američku ratnu "grdosiju". Američki nosač aviona USS George H.W. Bush (CVN-77) američke ratne mornarice pred splitsku je luku uplovio u četvrtak. To je jedan od najmlađih američkih nosača aviona i najveći ratni brod na svijetu, dug je 333 metra, klase Nimitz i ima preko sto tisuća tona deplasmana (istisnine). Širina mu je 41 metar, gaz 15 metara. Najveća brzina mu prelazi 30 čvorova i pogone ga dva nuklearna reaktora. Gradio se šest godina, dovršen je 2009. godine za ukupni iznos od 6,2 milijarde dolara, te bez dopunjavanja goriva može ploviti više od 20 godina. Kapetan Pollard još uvijek je aktivan mornarički pilot koji leti na F-18 i to mu kao zapovjedniku broda omogućava dragocjeno iskustvo. To mu daje priliku vidjeti sigurnost letjelice, vidjeti kako posada radi, tko održava nuklearne stanice i inženjerstvo. "Vidim sve od vrha do dna. Izvrsna je prilika zapovijedati ratnim brodom jer izvršavamo mnogo različitih poslova na njemu. Ovaj brod je grad i sve što vi radite u Splitu mi radimo ovdje na brodu. Zdravstvo, zubari, dućani, 18.000 obroka dnevno i 1000 letova", dodao je kapetan Pollard, kojemu je ovo sedmi dolazak u Hrvatsku. Prije nego li je stigao do Splita, "Bush stariji" predvodio je veliku NATO vojnu vježbu Neptune Strike 2022. U njoj je sudjelovalo oko 80 aviona, 14 brodova i šest tisuća pripadnika iz 24 države NATO saveznika i partnera, te Finska i Švedska. Nakon obilaska broda od čega su najnapornije bile brojne strme i uske brodske stepenice, novinari su u pratnji domaćina otišli na prvu palubu gdje je bio dio aviona i helikoptera. Kapetan im je ondje kazao je da im dnevno im leti otprilike sto letjelica i sposobni su održavati operacije 24 sata dnevno, što često i rade. "Letjelice koje vidite su s jednim sjedalom ili dva. Imamo i letjelice za elektroničko ratovanje i AWACS letjelice (Airborne Warning and Control System) na brodu." Brod može primiti 3532 člana posade i nositi 90 aviona i helikoptera. Mornarička baza u Norfolku u Virginiji (SAD) je matična luka broda, građen je šest godina za ukupni iznos od 6,2 milijarde dolara. (HINA)