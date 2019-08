KAO DA SU OVDJE RADILI MAJSTORI IZ ‘A JE TO’: Pogledajte kako su obnovili poznatu zgradu u blizini jednog od simbola Hrvatske

Radovi su završeni još u svibnju, a sada, tri mjeseca kasnije, s njenih fasada više kablovi, kamene erte nisu očišćene nego su crne, a ista stvar je i s kamenim portalom

Stanovnici Doktorske kuće kod Arene u Puli s pravom su nezadovoljni obnovom ove reprezentativne zgrade koja je davno sagrađena, a obnova se čeka još od 1937. godine. Obnova zgrade prošla je iznimno loše, a riječ je o projektu Energetske obnove višestambenih zgrada Ministarstva graditeljstva i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti te projekta Grada Pule. Glas Istre piše da je sveukupna obnova došla 2,6 milijuna kuna.

Radovi su završeni još u svibnju, a sada, tri mjeseca kasnije, s njenih fasada više kablovi, kamene erte nisu očišćene nego su crne, a ista stvar je i s kamenim portalom. Kroz nove drvene prozore propušta voda kada padne jača kiša, a sugovornici Glasa Istre kažu da se ovako nešto nije događalo prije. K tome, grafiti sa zgrade nisu očišćeni nego su prekrečeni.

‘U zgradi žive uglavnom stariji ljudi, ali to nije razlog da ih se prevari i svašta im se podvali pod obnovu’

“Na krov zgrade više ne možemo, jer je gore postavljena neka izolacija. Uzeli su ključeve svim stanarima i zabranili nam odlazak gore. Dobili smo novu drvenu stolariju od najjeftinije jelovine, a do sada smo imali dvostruku stolariju ariša, koja je bila zdrava i nakon 80 godina. U zgradi žive uglavnom stariji ljudi, ali to nije razlog da ih se prevari i svašta im se podvali pod obnovu”, ispričao je za Glas Istre Darko Crnogorac, dijete jednog od suvlasnika zgrade. Djeca suvlasnika također su i Davorka Matić te Vladimir Jurišić.

Obnovu je radila Navi Coop, tvrtka iz Pule, a da u njenom radu na Doktorskoj kući ima šlampavosti potvrđuje i Dražen Leko, direktor tvrtke Alfa-Inženjering. Naime, njegova tvrtka je ondje vodila nadzor. Leko kaže da su radovi obavljeni prema projektu, završeni, napravljen je obračun, zapisnik o primopredaji i o nedostacima. Leko navodi da je sve išlo preko Castruma (upravitelj zgrade Castrum Pula 97, op.n.) i da su oni predali zahtjev za sufinanciranje preko Fonda.

Stanari tvrde da nisu dobili ugovor o tome što plaćaju i što za to dobivaju

Susjedi iz zgrade govore da propisivanja nedostataka nije bilo, kao i to da za vrijeme obnove nisu vidjeli nadzornike. Kažu da su dobili troškovnik, ali da nemaju nikakav ugovor na kojem piše što plaćaju i što dobivaju tom obnovom. “Vrijeme prolazi, a nitko nam ne odgovara”, komentirao je Crnogorac.

Iz EU-a je od ukupnog iznosa stiglo 1,18 milijuna kuna. Grad Pula je preko Dolcevite osigurao maksimalnih 178 tisuća, a Turistička zajednica Pule dala je 25 tisuća kuna. Premda radovima nisu zadovoljni, suvlasnici ih moraju platiti skoro 1,19 milijuna kuna, što je 70 tisuća kuna po stanu. O primjedbama stanara novinari su obavijestili direktora upravitelja zgrade tvrte Castrum Pula 97 i pročelnika u pulskoj upravi, Aleksandra Matića. On pak kaže da osim predstavnice stanara, nitko do sada nije pismeno ili službeno zatražio sastanak s Upravom društva.

‘Odgovornost prebacuju jedni na druge’

“Laž je da ih nismo kontaktirali. Nego svi oni odgovornost prebacuju jedni na druge. Ne zanima nas odgovornost, ni tko kome nije ili je isplatio novac. Mi samo želimo da se ovo riješi”, kaže Davorka Matić. Crnogorac i Jurišić ukazuju na razbacivanje novcem tijekom obnove. Pokazali su ono čega prije u haustoru nije bilo – sada su rolete ugrađene u prozore. Neugrađeni i kupljeni prozori ostavljeni su u podrumu, a između ostalog i fasada je sada svjetlija negoli je bila originalna. To objašnjavaju skupoćom pigmenta za fasadu. Jedan od susjeda je s balkona dobacio da je nakon obnove imao puno posla iza majstora kako bi popravio njihove intervencije.

Na balkonskim vratima je neobjašnjiva rupa. Naknadno su preko nje stavili dasku, no zrak i dalje prolazi ispod vrata. Zvuči li to kao energetska obnova? Pa i ne baš! Kada je riječ o pročelju, to je sasvim zasebna tema. I Matić i Leko i stanari tvrde da su konzervatori imali vrlo stroge uvjete prilikom obnove jer je zgrada upisana u registar kulturnih dobara. Zbog toga je u natječaju bilo jedino moguće izabrati licenciranog izvođača radova. Matić kaže da treba razlučiti koji su radovi napravljeni preko energetske obnove, a koji preko Dolcevite. Europi i Fondu je bitno da je ušteda energije veća za više od 50 posto, a Gradu je bitan izgled pročelja. Na pročelje je otišlo malo sredstava, barem prema onome što Matić govori.

Međutim, u pismenom odgovoru Matić je naveo da je 178 tisuća kuna osigurano ovim gradskim projektom. Sto tisuća kuna bilo je za sve građevinske radove, što uključuje i radove energetske obnove, 70 tisuća bilo je za konzervatorsko-restauratorske radove te po četiri tisuće kuna za energetski certifikat i projektnu dokumentaciju.

U rujnu će biti sastanak

“Unatoč prethodnom odobrenju projektne dokumentacije od strane Konzervatorskog odjela u Puli, tijekom provođenja projekta pojavili su se novi konzervatorski zahtjevi. Tim je povodom, na inicijativu Upravitelja u Puli, 31. listopada 2018. organiziran sastanak s predstavnicima Fonda, izvođačem radova, nadzornim inženjerom, konzervatorskim odjelom te predstavnicom suvlasnika. Budući da je čišćenje kamenih pročelja, zbog načina na kojem je konzervator inzistirao, iziskivalo velike financijske troškove, za koje suvlasnici unaprijed nisu bili pripremljeni niti su bili predmet projekta i otvorenog postupka javne nabave, s predstavnicom suvlasnika je dogovoreno da će se čišćenje kamenih pročelja obavljati u skladu s mogućnostima, dio po dio i u skladu s konzervatorskim uvjetima. Kamene erte oko prozora očišćene su vodom pod pritiskom, kako je i bilo predviđeno troškovnikom koji su konzervatori prethodno odobrili. Tehnikom suhog leda, koji su konzervatori jedino odobrili, uklonjeni su i grafiti s kamenog dijela pročelja fasade, a ova je aktivnost financirana putem projekta Dolcevita i uz potporu TZ-a Grada Pule”, poručio je Aleksandar Matić.

Davorka Matić komentirala je da “konzervatori imaju stroge uvjete, a istovremeno s donje strane zgrade je dozvoljeno probiti vrata za prodaju sladoleda i postavljanje bankomata”. Vinka Kos, predstavnica stanara nije htjela novinarima dati izjavu, ali je sustanarima poručila da sačekaju 2. rujna kada će se održati sastanak svih strana i pokušat će se naći rješenje za uklanjanje nedostataka na zgradi.