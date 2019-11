‘KAO DA NIJE STUDENI’: Vakula objavio novu prognozu – nema kraja kiši, evo gdje će biti najgore i kad slijedi nova promjena vremena

Nakon još jednog prolaznog smirivanja vjetra, početkom novoga tjedna sve je veća vjerojatnost za opet jako i olujno jugo, uz koje će temperatura zraka – i najviša, i posebice najniža – i dalje biti viša od prosječne za ovo doba godine – prognozira HRT-ov meteorolog Zoran Vakula

Nakon noćašnje česte, ponegdje opet i obilnije kiše, danas slijedi djelomično razvedravanje. Tijekom dana smjenjivat će se oblaci i sunce, većinom bez kiše, barem u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, dok su manje količine oborina povremeno moguće u južnijim krajevima. Obilnijih pljuskova s grmljavinom bit će uglavnom do podneva na jugu, gdje će još puhati umjereno i jako jugo, dok će na većini Jadrana vjetar biti slabiji, raznolikog smjera, uz more manje valovito nego prošlih dana, kazao je Zoran Vakula u vremenskoj prognozi za HRT.

Vakula je, također, do konca tjedna najavio i dalje promjenljivo i relativno toplo vrijeme te uz češću kišu i vjetrovitije vrijeme na Jadranu i područjima uz njega.

SEZONSKA PROGNOZA: Svi prognostički modeli upućuju na jedno! Europu i Hrvatsku čeka neuobičajena zima

Danas sunčano i relativno toplo

U četvrtak, kaže Vakula, najmanje ili nimalo kiše biti u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Ondje će nakon jutarnje temperature zraka od 7 do 10° C, poslijepodne uz djelomice sunčano vrijeme biti oko 16° C. U središnjoj Hrvatskoj bit će malo manje toplo nego na istoku, također uz “igru oblaka i sunca”, a povremene kiše bit će uglavnom tijekom noći, samo rijetko još rano ujutro.

U gorju i na sjevernom Jadranu ponegdje vjerojatno još i prijepodne, te ponovno i češće navečer, kada će nakon slabog i umjerenog jugozapadnog i zapadnog vjetra opet jačati jugo. Temperatura zraka ujutro u unutrašnjosti 2 do 7 °C, uz more 10 do 13 °C, kolika će poslijepodne biti u gorju, a u unutrašnjosti Istre i na Jadranu će biti od 15 do 17 °C.

U Dalmaciji mjestimice i do 19 °C, a oblačnije, uz povremenu kišu prijepodne, osobito u južnijim krajevima, gdje je i veća vjerojatnost pljuskova s grmljavinom. Ponegdje umjereno i jako jugo i jugozapadni vjetar zamijenit će slabiji sjeverozapadni, uz obalu gdjegod i bura, uz koje će more veći dio dana biti malo do umjereno valovito. Na jugu Hrvatske u početku i valovitije i vjetrovitije, pri čemu i tijekom dana još nestabilno, uz mogućnost pljuskova s grmljavinom, ali poslijepodne ipak rjeđih nego do tada. Temperatura zraka većinom će se malo mijenjati tijekom dana.

I dalje promjenljivo i relativno toplo

I u nastavku ovoga tjedna i početkom sljedećega ostaje promjenljivo i relativno toplo vrijeme, ali uz ipak većinom nižu temperaturu nego prošlih dana, prognozira HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.

Pritom će, kaže, na kopnu do petka biti i maglovito, u sjevernijim krajevima ponegdje čak i suho, a češća će kiša biti u južnijim krajevima, te posebice na Jadranu, gdje će i dalje biti prilično vjetrovito, većinom najviše u petak i subotu. Najviše pak suhog i sunčanog vremena bit će do petka navečer, a poslije su opet vrlo vjerojatni i obilniji pljuskovi. Nakon još jednog prolaznog smirivanja vjetra, početkom novoga tjedna sve je veća vjerojatnost za opet jako i olujno jugo, uz koje će temperatura zraka – i najviša, i posebice najniža – i dalje biti viša od prosječne za ovo doba godine. “Kao da nije studeni”, ustvrdio je Vakula.