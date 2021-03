Snimke ispijanja kave na osunčanim terasama zavidno su gledali susjedi Slovenci, Mađari, Austrijanci, a osobito Slovaci i Česi – njima je pak uvedena zabrana kretanja, no s obzirom na nove brojeve i sojeve, moglo bi se dogoditi da, prije nego njih puste, nas ponovno zatvore

Hrvatska je dugo bila država bez različitih sojeva koronavirusa, a jučer je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak izvijestio da postoji i njujorški soj. Dok tako razni sojevi stižu te se epidemija kod nas za 30 posto više širi nego proteklog tjedna, u Hrvatskoj su jučer otvorene terase kafića.

Nakon 93 dana građani su mogli popiti piće na terasi, a otvoreni su i restorani pa smo u ponedjeljak vjerojatno bili najsretnija zemlja u EU. Snimke ispijanja kave na osunčanim terasama zavidno su gledali susjedi Slovenci, Mađari, Austrijanci, a osobito Slovaci i Česi.

Njima je pak uvedena zabrana kretanja, no s obzirom na nove brojeve i sojeve, moglo bi se dogoditi da, prije nego njih puste, nas ponovno zatvore.

UGOSITELJI RAZMIŠLJAJU O PROMJENI PROFESIJE: ‘Bojim se da će to biti samo predah, WHO je upozorio da se s koronom treba računati i dalje’

Mi slavimo otvaranje, a susjedima popuštanje mjera ne pada napamet

Građani su sretni zbog popuštanja mjera te smatraju kako je ovo samo jedna stepenica prema povratku u normalu. Osim toga, napokon su otvorene i sportske dvorane. Premda je fizički kontakt zabranjen, vježbanje je omogućeno.

“U prednosti pred drugim sportovima što smo prije svega beskontaktni sport i što kao takvi imamo mogućnost da odrađujemo treninge taktike i tehnike s loptom bez posebnog kontakta”, kaže za RTL Direkt Frane Žinić, direktor odbojkaške reprezentacije Hrvatske.

Dok Hrvati slave povratak u polunormalu, naši prvi susjedi o tome ne razmišljaju i popuštanje mjera im ne pada napamet. Slovenija je i dalje zatvorena, Italija se otvara i zatvara po regijama. Kava na terasi kafića trenutačno se može popiti u Hrvatskoj, Srbiji i BiH. Pod strogim mjerama koje bi uskoro mogle nalikovati na one od proljeća nalaze se Italija, Slovenija, Austrija, Mađarska, Češka i Slovačka. Slovačka je primjerice tri mjeseca pod mjerama i brojevi novih slučajeva opet brzo rastu pa je vlada najavila da opuštanje nema do daljnjega.

“Od ovog četvrtka stižu nam još strože mjere , bit će zabrane kretanja, vani će se smjeti samo uz posebne maske i dozvolu da se ide na posao. Situacija ovdje nije dobra, a čujem da je u Češkoj još gora”, kaže za RTL Direkt Luka Vujović iz Bratislave.

‘JEDVA SMO DOČEKALI’; Terase u centru Zagreba, ali i diljem zemlje danas su bile pune: ‘Puno znači da možemo izaći malo na zrak’

Početak strogog lockdowna u Češkoj

“U Češkoj je jutros počeo strogi lockdown. Sve je zatvoreno osim neophodne robe. Mjere će trajati do 21.ožujka pa će se vidjeti što s popuštanjem. Ali restorani i kafići neće biti prvi na redu”, kaže Jana Krasna iz Praga.

Premijer Češke Andrej Babis objašnjava da mjesta u bolnicama ponovno neće biti ako se nešto ne promijeni. “Razumijem da je ovo teret svima i da nitko nije sretan ovom odlukom, ali ako ne uvedemo mjere, cijeli svijet gledat će Bergamo u Češkoj”, kaže češki premijer Andrej Babis.

Istovremeno dok Viktor Orban poziva građane da se cijepe kineskim cjepivom baš kao i on, u toj državi nastali su neredi zbog lockdowna. Sve ove mjere na snazi su zbog novih sojeva koji izazivaju nove eskalacije infekcije i povećane smrti, mišljenje je pojedinih europskih čelnika.

HRVATSKOM SE ŠIRE NOVI SOJEVI KORONAVIRUSA: Zabilježen i njujorški; Božinović pozvao na suzdržavanje od putovanja

Prate se kontakti ‘sojaša’

Ti sojevi stigli su i do Hrvatske pa je nakon britanskog, južnoafričkog, tu i njujorški soj. “Udio njujorškog soja raste u gradu New Yorku i to nam je pokazatelj da bi se on mogao brže širiti kao i ostale varijante”, kaže Capak.

Dva takva slučaja zabilježena su u Hrvatskoj kao i dva južnoafrička, dok je mutacija i Britanije pronađena kod preko 70 ljudi. Baš kao nekad, prate se kontakti sojaša. “Čini se da je raširen po čitavoj Hrvatskoj jednako”, kaže Capak.

Jednako se broj novozaraženih ovaj tjedan nastavio povećavati u Hrvatskoj, međutim još uvijek smo među najmanje zaraženim nacijama u Europi…. Zasad. Iduća dva tjedna službeno vrijedi odluka o otvaranju terasa, a onda se ponovno Stožer razmišljati hoćemo li i u proljeće ispijati kavu na terasi.

