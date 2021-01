KAO DA JE ZNAO DA ĆE BITI POTRES: Glinski gradonačelnik pravda kupnju novog auta obilaskom terena, a sve je isplanirao mjesec dana prije

Iako je gradonačelnik Stjepan Kostanjević objasnio kako je Dacia Duster nabavljena ‘zbog povećane potrebe obilaska terena uzrokovanog potresom’, oporba upozorava da se o tome govorilo još od studenog, a Plan nabave za 2021. je potpisan 18 dana prije potresa

HDZ-ov gradonačelnik Gline, Stjepan Kostanjević kao da je znao da će područje njegova grada zahvatiti jaki potresi. Naime, ovih dana službeni je vozni park dobo još jednu akviziciju, terenac Dacia Duster, koji je plaćen 147.995 kuna s PDV-om. Nabava tog vozila vjerojatno ne bi bila sporna da Grad Glina ne posjeduje još tri vozila, među kojima je i luksuzna Škoda Superb, koju koristi Kostanjević.

“Nabavljen je 13. siječnja 2021. godine, zbog povećane potrebe obilaska terena uzrokovanog potresom”, pojasnio je za 24sata gradonačelnik Kostanjević.

NAPOKON SE POJAVIO GRADONAČELNIK GLINE: ‘Ma, nisam nestao, tu sam svih ovih dana. I nije točno da je u tom uredu bio mrtvi štakor’

GRADONAČELNIK GLINE ODGOVORIO KRITIČARIMA: ‘Evo me, na terenu sam’; mladom geodetu poručio: ‘Ne znam zašto je revoltiran’

Planiralo se od studenog

No, potres je vjerojatno samo požurio nabavu vozila, koja je, prema navodima glinske oporbe, bila planirana još u studenome. “Već 11. studenog na sjednici gradskog vijeća donosili smo proračun za 2021. godinu i tu je bila nabava još jednog službenog vozila od 150 tisuća kuna. Na pitanje koja je potreba za novim službenim vozilom, Kostanjević je odgovorio da ništa ne brinemo oko toga jer vozilo neće kupovati prije izbora, nego će ostati odluka o kupnji na onome tko bude izabran na lokalnim izborima za gradonačelnika. I onda ga je ipak uzeo. Taj njegov odgovor da je vozilo za potres jednostavno nije istina. On je to planirao i prije”, rekao je nezavisni gradski vijećnik Radomir Lončarević.

Na službenim internetskim stranicama gradske uprave objavljen je i Plan nabave za 2021, kojeg je donio i potpisao gradonačelnik Kostanjević. U njemu je 10. prosinca, odnosno 18 dana prije potresa, izdvojena stavka za nabavku automobila. Kostanjević tvrdi da natječaja za kupnju Dacije nije bilo, jer se radi o jednostavnoj nabavi u vrijednosti manjoj od 150.000 kuna. Osim Dacije i već spomenute Škode, grad Glina raspolaže sa Suzukijem Vitarom i Peugeotom 206 iz 2007. godine.

Iz gradske su uprave pojasnili kako Peugeot ne može zadovoljiti potrebe obilaska zahtjevnog terena. Dodali su kako ga koriste uglavnom za dostavu hrane i potrepština pogođenom stanovništvu. No, nisu objasnili kako su mjesec dana prije potresa znali da će im trebati terenac za obilazak područja pogođenih potresom.

Neobični prioriteti

Gradonačelnik Kostanjević i ranije je punio stupce medija sličnim potezima. Tako je odobrio projekt podizanja kipa Franje Tuđmana koji je trebao koštati čak 670.692 kune. Kipar Ivan Fijolić svoj je dio posla naplatio 146.500 kuna, a ostatak novca bio je predviđen za “izvođenje radova uređenja spomeničkih obilježja, opločenja i komunalne opreme”. Novac je isplaćen gradskom Komunalcu, koji se potom nije previše potrudio oko uređenja, ali je sve, prema gradonačelnikovim riječima, naplatio 437.818,55 kuna. Taj je trošak tada HDZ-ov gradonačelnik opravdao time da “smatra da je primjereno podići spomenik u čast prvom hrvatskom predsjedniku i da to zaslužuju svi građani Gline”.

Nedavno je objavljeno kako je Kostanjević putnim nalozima sam sebi isplatio više od 43.000 kuna samo u 2016. godini. Tamošnja oporba tvrdi da je se radi o iznosima koji su 200 do 300 puta veći od prethodnika. Dok su putni nalozi prioritet, uređenje ulica nije, pa su tako dvije ulice u Glini raskopane još od 2018. godine, kada su ti radovi plaćeni više od 600.000 kuna.

Prema imovinskoj kartici, gradonačelnik Kostanjević je volonter s naknadom od 5309 kuna. Od ostalih primanja navodi 7999 kuna neto mjesečno od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

JOŠ JEDAN HDZ-OVAC UHVAĆEN U MULJAŽI: Gradonačelnik Gline skladištio otpad na vlastitu oranicu, a na račun mu sjelo – 45.000 kuna poticaja