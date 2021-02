KANDIDATI ZA GRADONAČELNIKA ZAGREBA GALAMILI U ‘OTVORENOM’: ‘Prestanite vrijeđati’;’Dobro je dok ne počne pucati’

‘Puno puta se u sportu moglo vidjeti da trener igrača uvede u zadnjoj minuti košarkaške utakmice i da on tricom riješi utakmicu i postane stožerni igrač, to je ono što će se dogoditi u ovoj političkoj utakmici koja je pred nama’, kazao je HDZ-ov kandidat za gradonačelnika

U HRT-ovoj emisiji ‘Otvoreno’ govorilo se o lokalnim izborima u zagrebu, a gosti su bili već gradonačelnički kandidati te pročelnik gradskog Ureda za obrazovanje Ivica Lovrić kojeg je u emisiju očito poslao aktualni gradonačelnik Milan Bandić.

Na pomalo otrcano pitanje voditelja je li “Plenkovićev igrač s klupe”, danas potvrđeni HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Davor Filipović (HDZ) odgovorio je na isti način.

EKONOMIST DAVOR FILIPOVIĆ KANDIDAT HDZ-A ZA ZAGREB: Sjedi u Nadzornom odboru Hrvatskih šuma, a Bandić ga je nazvao ‘skojevcem’

Filipović posredno rekao da je rezervni igrač

“Puno puta se u sportu moglo vidjeti da trener igrača uvede u zadnjoj minuti košarkaške utakmice i da on tricom riješi utakmicu i postane stožerni igrač, to je ono što će se dogoditi u ovoj političkoj utakmici koja je pred nama”, odgovorio je “igrač s klupe” Filipović.

O poslijeizbornoj suradnji neodređeno je kazao kako će “razgovarati sa svima koji budu htjeli dobro gradu i koji budu imali najbolje projekte na korist građana”.

Tomislav Tomašević iz političke platforme Možemo! najprije je morao odgovoriti na pitanje kako komentira tvrdnju šefa SDP-a Peđe Grbina da je neiskusan. Odgovorio je kako se smatra “dovoljno iskusnim za gradonačelnika” te poručio da se ne želi baviti prošlošću u koju spada i Bandić. Tomašević smatra da država treba dati više novca za obnovu grada nakon potresa.

“Ovih 240 milijuna kuna za obnovu privatnih zgrada je smiješno. To je dovoljno za 24.000 objekata, nije dovoljno ni za projektnu dokumentaciju”, rekao je Tomašević dodavši kako “potres treba iskoristiti za urbani razvoj grada”.

PLENKOVIĆ PREDSTAVIO HDZ-OVOG KANDIDATA ZA GRADONAČELNIKA: ‘Šaljemo u utakmicu najbolje što imamo’

Bandić poslao Lovrića da otkrije glavni adut

Još nepotvrđeni SDP-ov gradonačelnički kandidat Joško Klisović smatra da je Tomaševićeva odluka da ne surađuje s SDP-om ubrzala reformske procese u SDP-u.

“Kod nas klijentelizam više ne stanuje. Raskidamo sve moguće sveze koje su bile sa strankom Milana Bandića. Krećemo jednim novim zdravim putem. Kad ste u svojoj kući u stanju raščistiti stvari, bit ćete i u Zagrebu”, rekao je Klisović kazavši i da Tomaševića ne vidi kao ljutog protivnika.

Štoviše, kazao je da se veseli zajedničkoj većini i suradnji s Možemo!.

Bandićev predstavnik u emisiji Ivica Lovrić smatra da je ključni adut njegovog šefa uspješno upravljanje gradom proteklih 20 godina. Smatra da će to privući birače da Bandića izaberu i sedmi put zaredom.

HDZ-OV KANDIDAT DAO PRVI INTERVJU: Bilo je i neugodnih pitanja, ali on je baš samouvjeren: ‘Ja ću biti novi gradonačelnik’

‘Zar mislite da ne bih bio dobar kandidat?’

Zlatko Hasanbegović iz Domovinskog pokreta još nije gradonačelnički kandidat te stranke, a izjasnit će se kad stranka donese odluku.

“Zar mislite da ne bih bio dobar i legitiman kandidat”, uzvratio je protupitanjem te dodao da “gradonačelnik Zagreba nije komunalni redar, već simbolička figura sa snažnim političkim i moralnim autoritetom”.

Za Bandića je ustvrdio da je “instrument u rukama duboke države” te da mu je istekao rok trajanja.

Mostov kandidat Zvonimir Troskot smatra da će HDZ-ov Filipović biti krinka zakulisne igre koalicije koja se događa zadnjih nekoliko izbora.

“Irelevantno je koliko će osvojiti, to su politički glineni golubovi. Gurnuti su u vatru samo da bi bili krinka HDZ-a, da je njihov pravi gradonačelnik Bandić”, kazao je Troskot te poručio da će, postane li gradonačelnik, sasjeći “supermane” kako bi se smanjili prirezi, izgradili prometnice, obnovile škole i izgradile poduzetničke zone.

TOMAŠEVIĆ O SLUČAJU VANĐELIĆ: ‘Ako je HDZ imao boljih kandidata od njega, zašto ih nije odmah istaknuo?’

‘Ne možete biti gradonačelnik i mucati’

Potom je u “Otvorenom” započelo već uobičajeno nadvikivanje i svađa gostiju.

“Imamo školu Juraj Kaštelan gdje je gospodin Lovrić potencijalni ubojica 600 male djece. Ta škola se već trebala srušiti”, rekao je Troskot.

“Nakon što ste prijetili HOS-ovcima da biste ih eliminirali, opet pričate o ubojstvima. Što se tiče gornjogradske gimnazije, za nju još ništa nije potrošeno, u tijeku je javni natječaj za radove. Ponude će biti otvorene ovih dana, a cijenu obnove određuje javno nadmetanje, ne ja, niti vi. Što se tiče OŠ Jure Kaštelana, znate da iznosite neistine, radi se u zgradi koja nije stradala u potresu. Mi već dugo tamo planiramo izgradnju većeg dijela zamjenske građevine radi prelaska na rad u jednoj smjeni. Javno nadmetanje za radove bit će objavljeno idući tjedan”, uzvratio je Lovrić.

Potom su se dokačili Troskot i Filipović. HDZ-ovac je mostovcu rekao da ga vrijeđa te ga zamolio da kaže koliko je iznosio prirez u 2017. i narednim godinama s obzirom da je rekao da će ga smanjiti.

“Pročitajte malo prije nego krenete vrijeđati ljude”, kazao je Filipović Troskotu.

“Ne možete biti gradonačelnik i mucati”, odgovorio je Troskot Filipoviću.

“Prestanite vrijeđati i nemojte biti nervozni”, uzvratio je Filipović Troskotu.

“Dobro je dok ne počne pucati”, ubacio se Lovrić.

TROSKOT O HDZ-OVOM KANDIDATU: ‘On je krinka zakulisne igre koju na lokalnoj razini već godinama igraju HDZ i Bandić’

Svi se ‘dokačili’ sa svima… osim Klisovića

Potom se Filipović fokusirao na Lovrićevu izjavu da je Bandić godinama uspješno upravljao gradom, a usput je dokačio i Hasanbegovića te Tomaševića.

“Rekao je da su građani krivi za potres, da školarci ruke peru lugom jer nema sapuna. Spominjali ste i Vladu, spomenut ću ja više upravljanje, u obilasku škole u Gornjem Vrapču, crijep pada sa škole koja 30 godina nije obnovljena. Što se tiče Hasanbegovića, ja ne znam ispred koje stranke je on ovdje došao. Moram spomenuti i kolegu Tomaševića, spominjao je zelenu obnovu, ali i ključnu stvar – razvijanje transparenata. Ja iznimno poštujem Tomaševića, ali kad pogledate njegov životopis, on vrišti od aktivizma, ne postoji gradnja protiv koje on nije prosvjedovao. Kad ja postanem gradonačelnik svi oni koji rade dobro dobit će priliku napredovati”, poručio je svima Filipović.

Onda se Tomašević okomio na Hasanbegovića i Filipovića.

“Hasanbegović dijeli lekcije HDZ-u i SDP-u zbog suradnje s Bandićem kao da nije bio dio većine s Bandićem u Skupštini. Filipović dijeli lekcije Bandićevim pročelnicima kao da nije dizao ruku za to”, rekao je.

SDP-ovac Klisović je na koncu rekao da je u 30 minuta čuo puno buke, a malo konstruktivnih prijedloga.

VANĐELIĆ, KLISOVIĆ…? KOGA BRIGA: I SDP i HDZ su beskrajnim petljanjem pokazali da im zapravo nije stalo do Zagreba. Kreće pravi obračun