KANDIDAT ŽIVOG ZIDA NIJE OPTIMISTIČAN OKO UNIJE: ‘Ovakav EU je dogorjela svijeća, zalagat ćemo se za redizajn’

Lukanić očekuje da će euroskeptične stranke osvojiti vrlo mnogo zastupnika

Zastupnici Živog zida u Europskom parlamentu zalagat će se za “redizajn” Europske unije, pa tako i uloge Europskog parlamenta, najavio je u razgovoru za Hinu Tihomir Lukanić, nositelj liste Živog zida na izborima za Europski parlament, i ocijenio da je ovakva Europska unija “dogorjela svijeća”. EU zastupa prije svega interese velikih članica, ocjenjuje Lukanić i najavljuje da će se njegova stranka “zalagati za redizajn EU-a”.

“Nova redizajnirana Europa može i ne mora sadržavati Europsku komisiju kakva je danas. Ona može biti koordinacijsko i komunikacijsko tijelo, ali ne tijelo koje će davati direktive”, tumači Lukanić.

Europski parlament (EP) treba staviti iznad Komisije, a “u nekakvoj konstelaciji budućih snaga, kako god se zvao, može služiti da zemlje usuglašavaju politike i smjernice”. U odnosu na Komisiju Europski parlament ima deficit mogućnosti jer ne može predlagati zakone, a potrebno je ugraditi i mogućnost da EP izglasava nepovjerenje članovima Komisije, kaže nositelj liste Živog zida.

Iako smatra da Europskom parlamentu treba dati veće ovlasti u odnosu na Komisiju Lukanić sadašnji Europski parlament smatra “lobističkim centrom gdje eurozastupnici dobivaju mnogo novca za dizanju ruku” i napominje da “nije dobro da je to tijelo iznad nacionalnih”. “Hrvatska treba imati veću samostalnost u odnosu na institucije Europske unije”, ističe Lukanić i dodaje da “Živi zid nije za to da Hrvatska na ovakav način ostane članica EU-a jer nam diktira politike ne pitajući je li to za nas dobro”. “Hrvatska mora samostalno odlučivati o svojim prometnim koridorima, proračunu i monetarnoj politici”, kaže Lukanić.

‘Europska unija kao dogorjela svijeća’

Lukanić očekuje da će euroskeptične stranke osvojiti vrlo velik broj zastupnika na predstojećim europskim izborima te da postoji mogućnost da iznjedre kandidate za predsjednika Europskog parlamenta i utječu na sastav Europske komisije. Zajednička europska platforma koju uz Živi zid čine talijanski Pokret 5 zvjezdica (M5S), poljski Kukiz’15, finski “Sada” te grčka Stranka poljodjelstva i stočarstva (AKKEL), najavila je osnivanje nove političke grupacije po ulasku u Europski parlament.

Skupini pod vodstvom talijanskog Pokreta 5 zvijezda zajedničko je prije svega zalaganje za participativnu i direktnu demokraciju, transparentnu Europu, suzbijanje korupcije, zabranu GMO-a i glifosata, promoviranje proizvodnje i plasiranja prehrambenih proizvoda u što kraćem radijusu, te promicanje realne ekonomije spram krupnog kapitala, tumači Lukanić i dodaje da je cilj “otrgnuti Europu iz ralja banaka i korporacija”.

“Mi sebe ne promatramo kao ideološke stranke, niti gledamo Europu budućnosti kao lijevu ili desnu. Mi smo postideološka stranka i želimo surađivati upravo sa strankama koje neće biti opterećene starim podjelama”, kaže Lukanić. “Jedan od prvih poziva u izbornoj noći očekujem od svog prijatelja Fabija Massima Castalda, sadašnjeg potpredsjednika EP-a i čovjeka s kojim sam i kreirao manifest i našu strategiju”, dodaje.

Živi zid će se u EP-u boriti za “hrvatski nacionalni interes”

Živi zid, kao i gotovo svi njihovi protukandidati na izborima, obećava da će se u EP-u boriti za “hrvatski nacionalni interes”, no Lukanić ističe da Živi zid drukčije definira taj interes od drugih stranaka i prije svega inzistira na hrvatskoj suverenosti i samostalnosti.

Hrvatski nacionalni interesi iz perspektive Živog zida su samostalno upravljanje prostorom i financijama, a “razlikujemo se i po tome što nikada ne bismo glasovali za proračun koji bi sadržavao zaduživanje kod privatnih inozemnih investitora i otplatu abnormalnih kamata na te dugove.”

“Problem je što je vlasništvo kapitala u vlasništvu nekolicine, a indirektne posljedice popuštanja pred njima su kada vam kažu da će poboljšati kreditni rejting ako provedete mirovinsku reformu tako da ljudi rade dvije godine dulje. To nije ideja koju je konstruirao um u Hrvatskoj nego je riječ o sluganskoj politici koju HDZ provodi po nalogu nekoga izvana”, smatra Lukanić.

Živi zid će ‘nadoknađivati nerad’ ostalih hrvatskih europarlamentaraca

Dosadašnji hrvatski eurozastupnici nisu gotovo ništa napravili i “skrivali su svoj nerad” od hrvatske javnosti, smatra Lukanić te kaže da će zastupnici Živog zida u EP-u svojim angažmanom morati “nadoknađivati malobrojnost i deficite u radu hrvatskih zastupnika”. U EU politikama nema naglaska na onome što je Hrvatskoj bitno “jer se naši zastupnici, s jedne strane, za to nedovoljno bore a s druge su preglasani”, ocjenjuje.

Zastupnici Živog zida “morat će dati sve od sebe, ako treba dan i noć, da pokriju 100 posto tema na plenarnim sjednicama i, što je još važnije, daju vidljivost eurozastupnika u Hrvatskoj.” Na pitanje u kojim bi se odborima EP-a želio angažirati Lukanić priznaje da ima preferencije, no da ostavlja mogućnost dogovora s kolegama u stranci.

“Jedino što mogu je reći da je moje zvanje diplomirani inženjer željezničkog prometa te da mi je to najsrodnije i najprirodnije pa sam tu dao nešto naslutiti”, rekao je Lukanić. Ne isključuje, ipak, mogućnost suradnje i s drugim hrvatskim europarlamentarcima “ako ćemo imati nekoga tko će se založiti za nacionalne interese” kako ih vidi Živi zid. “Volio bih da Živi zid ima više mandata da možemo zahvatiti što širi spektar”, kaže Lukanić i napominje da je i Hrvatski sabor povećao svoju vidljivost ulaskom Živog zida. “Ta se vidljivost kod hrvatskih ljudi povećala jer se počelo govoriti normalnijim jezikom i zato što se počela govoriti istina o onome što muči hrvatske građane. A to želimo postići i s EP-om”, kaže.

“Kao mlada generacija ljudi koji žele biti administratori sustava, a ne vladari nad narodom, primjećujemo da u posljednjih 30 godina nema dokumenta koji se zove strategija razvoja Hrvatske”, ističe Lukanić . “Nemamo te temeljne dokumente koji će sagledavati Hrvatsku desetljećima unaprijed. Države imaju dugoročne strategije kada su ljudi koji vode sustav i državu odgovorni, a kada to nije tako onda je politika stihija, stihija HDZ-a i SDP-a u proteklih 25-30 godina”, kaže Lukanić.

Politike i kampanje drugih stranka ocjenjuje usmjerenim isključivo na marketing. “Da Plenković, u okviru izbornih i kampanja ili ne, nije svakodnevno u medijima potonuo bi u anketama na minus deset posto jer sadržaja nema”, smatra Lukanić. “Postoji samo mreža koja je tu da preživi na vlasti kroz izborni ciklus. To je rez koji treba najdublje napraviti i mislim da su građani svojim apolitičnošću i neizlaskom na izbore dali sud o tome što oni rade.”

Isključivi gospodarski pojas

Vodstvo Živog zida je u travnju zatražilo proglašenje isključivog gospodarskog pojas na Jadranskom moru, ističući da Hrvatska ima pravo taj pojas proglasiti na prostoru oko 24.000 četvornih kilometra, a Lukanić je najavio da će se predstavnici te stranke u Europskom parlamentu boriti za interese hrvatskih ribara i poljoprivrednika.

Jadranom sada upravlja Europska komisija, a “mi moramo imati kontrolu nad našim teritorijem i morem”, istaknuo je u razgovoru za Hinu. Jednostrano proglašenja takvog pojasa na Jadranu zasigurno bi izazvalo reakciju Italije čiju vladu u koaliciji vode partneri Živog zida iz Pokreta 5 zvijezda. Na pitanje je li Živi zid o proglašenju Isključivog gospodarskog pojasa razgovarao s Pokretom 5 zvijezda Lukanić priznaje da su “do sada razgovarali samo o europskim temama” no dodaje da će i to pitanje “vjerojatno doći na dnevni red”.

“Doista smo u prijateljskom odnosom s jednim od koalicijskih partnera talijanske vlade i njenim potpredsjednikom koji nemaju bilo kakve pretenzije prema hrvatskom teritoriju, kopnenom ili morskom, za razliku od HDZ-a kojemu je jedan od najbližih prijatelja taj Tajani koji je svoj stav o hrvatskom teritoriju javno rekao”, kaže Lukanić.

“Mislim da su potpredsjednik talijanske vlade Di Maio i potpredsjednik EP-a Fabio Massimo Castaldo iz Pokreta 5 zvijezda razumni ljudi kojima je potpuno jasno da je Jadransko more zajednička baština te da, uz Sloveniju na sjeveru, mi to vrlo jednostavno možemo riješiti konsenzusom”, kaže Lukanić.

“Suradnje sa susjedima uvijek mora biti”

Kako Živi zid smatra da Unija nije dobra za Hrvatsku, poželjeti susjedu da uđe u tu Uniju znači da bismo im poželjeli nešto što nije dobro, odgovara Lukanić na pitanje o stajalištu Živog zida spram širenja EU-a na jugoistok Europe. No, kaže Lukanić, u procesu proširenja Europske unije na Srbiju i Bosnu i Hercegovinu “ako postoji mogućnost uvjetovanja pragmatično ju je iskoristiti i riješiti otvorena pitanja sa svim susjedima, a ona najistaknutija su sa Srbijom.”

Lukanić smatra da “i jedna i druga država mogu te probleme riješiti ali iz nekoga razloga njima poznatog ne rješavaju”. “Možemo samo naslutiti da se radi o informacijama koje bi potencijalno uzburkale javnost i destabilizirale njihove položaje”, zaključuje Lukanić i dodaje da je rješavanje tih odnosa civlizacijsko pitanje 21. stoljeća.

“Suradnje sa susjedima uvijek mora biti jer smo najbliži i to ne bi trebao biti predmet rasprave. Svaka radikalizacija stavova iz naših prostora, bilo iz Hrvatske bilo iz Srbije, mora biti izbačena jer se u protivnom vraćamo u neke tmurne dane”, kaže Lukanić.

“Treba ići naprijed i otrgnuti se raljama prošlosti. Sigurno današnji mladi i djeca nisu odgovorni za nešto što su generacije prije njih činile”, kaže Lukanić. Glede BiH, Lukanić ističe kako Živi zid nema namjeru kreirati politiku susjedne države, ali da se svakako mora gledati na interes Hrvata koji tamo žive. Pri tome treba uzimati u obzir i cjelokupni društveni i politički sustav BiH koji mora biti stabilan kako bi i Hrvatska i cijelo okruženje bilo stabilno, napominje.

