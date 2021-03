KANDIDAT ZA ŽUPANA TVRDI: ‘Deseci članova napuštaju HDZ svaki dan. Treba reći jednu stvar – car je gol i plašt je pao…’

U utrci za župana Vukovarsko-srijemske županije, Dabro će dobiti i potporu Miroslava Škore iz Domovinskog pokreta

Josip Dabro, kandidat za vukovarsko-srijemskog župana, koji je nedavno izašao iz HDZ-a, govorio je za N1 o istupanjima članova HDZ-a u Slavoniji te o kadroviranju. Na početku se osvrnuo na situaciju u podružnici stranke u Vukovarsko-srijemskoj županiji i na svoje napuštanje HDZ-a.

“2013. je bila jedna zanimljiva situacija kad je bio izbor za predsjednika mladeži HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije gdje su određivali ritam i meni branili da se kandidiram za predsjednika mladeži. Tada sam imao veliki otpor i pritiske da se povučem. To je bila isključivo borba seniorske strukture protiv mladih ljudi. To se nije dogodilo preko noći, to traje osam godina. Ciljana je to operacija koja traje godinama”, kazao je Dabro za N1.

KOŠMAR U NAJJAČOJ HDZ-OVOJ UTVRDI: Plenković se upravo našao u neugodnom problemu pred izbore: ‘Zaigrali su se i naletjeli na minu’

O ministru Mariju Banožiću

Dabro se osvrnuo na neslaganja s Marijom Banožićem, ministrom obrane te čelnikom HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije. Rekao je da je Banožića premijeru Andreju Plenkoviću nametnuo Tomislav Čuljak.

“Andrej Plenković je vjerojatno vjerovao tim riječima da je Banožić taj koji okuplja. Pokazalo se da Mario Banožić nema socijalnu inteligenciju u politici. Čovjek nema osjećaja da osjeti što je na terenu, a što nije. Mislim da svojim nasilništvom nekakvim unutar te pozicije i ministra obrane, a to dobro znaju i djelatnici Ureda državne uprave kada je došao on 2017. godine. Najbolje da pitate djelatnike kakvo je socijalno ponašanje takvog čovjeka, ali evo”, rekao je Dabro.

Upitan je nije li nasilništvo teška riječ. “To je teška riječ. Mi smo kao pravni sljednik (Vukovarsko-srijemska županija) sad dobili 13 tužbi radi smjena. Možda je malo teška riječ, ali govorim u tom nekom kadrovskom smislu izgubili 13 rješenja, 13 rješenja je poništeno i ide na sud zbog takvih nekakvih metoda gdje misliš da treba biti nekakav tvoj čovjek. To je jedna mala priča. Ovo se dogodilo u Vukovarsko-srijemskoj županiji da imate dvojake kriterije. Ja priznajem da sam ja na neki način izgubio od ministra Banožića, zahvaljujući i vrhu stranke i zahvaljujući svima na pozicijama”, odgovorio je.

HDZ OSTAO BEZ JOŠ JEDNOG ČLANA: Slavko Grgić otišao iz stranke, samostalno se kandidirao za gradonačelnika Otoka

‘Čuljku je u interesu složiti svoje ljude’

Komentirao je i poziciju Čuljka u HDZ-u pa kazao da se on “sada malo prekombinirao”.

“Njemu je interes uvijek bio da složi svoje ljude. Njegova mantra je – mene nema nigdje, ja se ne bavim ni s čim. Kadrovira se u toj tzv. ministarskoj šumi iz mraka. Njegov interes je uvijek od ministra, od kadrovske križaljke HDZ-a u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ali i šire. Interes je što znaju svi građani u Vukovarsko-srijemskoj županiji”, naveo je Josip Dabro.

Upitan da pojasni kakav je to interes Tomislava Čuljka, odgovara: “Ako je politički tajnik u stranci i ako nikad nije sudjelovao, odnosno u zadnjih par godina nije sudjelovao direktno u odabiru unutar HDZ-a. HDZ je formiran u Vukovarsko-srijemskoj županiji već 20 godina na taj način. Ako ne dobijete blagoslov od gospodina iz šume, nema vas u političkoj križaljci i u izvršnim pozicijama članova uprave i svih drugih pozicija.”

‘Ministarska šuma’

Objasnio je što je to “ministarska šuma”.

“To je jedan prelijep dio unutar spačvanskog bazena, na tromeđi općine Privlaka, Gradište i Otok. To je koncesija koju je dobio gospodin Čuljak, odnosno njegova tvrtka koja sad od koncesije na 30 godina od 2019. godine, a to je bilo i prije. Tamo se okuplja jedan politički milje koji odlučuje o svim smjerovima da kažem Slavonije, pogotovo Vukovarsko-srijemske županije. Nisam ja sudjelovao u toj šumi, tu su sudjelovali i dan danas lože vatru i peku slaninu gospodin Banožić i gospodin Dekanić. I zato i jesu tu gdje jesu”, rekao je Dabro.

ODE JOŠ JEDAN IZ HDZ-A: Virovitičko-podravski dožupan pismom Đakiću napustio stranku; Kaže osobni razlozi, ali…

Dabro dobio Škorinu potporu

U utrci za župana Vukovarsko-srijemske županije, Dabro će dobiti i potporu Miroslava Škore iz Domovinskog pokreta.

“Nije tu samo potpora Miroslava Škore, potpora je ogromnog dijela građanstva Vukovarsko-srijemske županije. Mi danas imamo potpisivanje sporazuma o potpori. Nakon toga još imamo niz sastanak s drugim političkim strankama koje će ući u ovu potporu. Ljudima u toj županiji je stvarno dosta podjela. Ovo je priča i ljevice i desnice. Govorim tu o HSS-u i govorim o ljudima koji su prošli i strukture SDP-a i HSLS-a. Gospodarski pokazatelji govore da je Vukovarsko-srijemska županija na gospodarskom dnu”, veli Dabro.

Odlazak članova HDZ-a

Na temu istupanja članova HDZ-a iz stranke, Dabro govori kako to ne bi vezao sa sobom. Tvrdi da nikome nije govorio da slijedi njegov primjer.

“Svaki dan na desetke članove HDZ-a napušta stranku. Zanimljivo je što se ta situacija minimalizira, da se ne bi pokazalo da je HDZ u nekakvom problemu. Treba reći jednu stvar – car je gol i plašt je pao dolje u Vukovarsko-srijemskoj županiji po pitanju neću reći HDZ-a nego pojedinaca.

Ja ne mogu shvatiti Andreja Plenkovića. Andreju Plenkoviću sam ja kao najbolji prijatelj rekao o ljudima o kojima ja govorimo sada. Očekivao sam od njega da će on revitalizirati HDZ, to se nije dogodilo. Ja sam vjerovao da će Hrvatska ići dobrim putem”, rekao je Josip Dabro gostujući na N1.

Oglasio se Banožić

Novinari su pitali ministra Banožića o tvrdnjama Josipa Dabre u vezi “ministarske šume”.

“Dabro je bivši član HDZ-a, izašao je iz stranke i trebao bi se baviti sobom i svojom kampanjom. Ne znam zašto ima potrebe komentirati Hrvatsku demokratsku zajednicu kada je otišao. Što se tiče ministarske šume, ja sam lovočuvar i lovac već niz godina. Lovočuvar sam u dva lovačka društva i niti jedno nije od Tomislava Čuljka. Često boravim u lovu, gotovo svaki mjesec ili nekoliko puta mjesečno odlazim u šumu. Ja ne znam jesam li bio kod gospodina Čuljka jednom ili dva puta prošle godine”, odgovorio je ministar Banožić.