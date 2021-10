Ivan Kujundžić, jedan od kandidata za predsjednika gradske organizacije HDZ-a u Zagrebu na unutarstranačkim izborima, povlači se iz izbornog procesa. To je objavio na svojoj Facebook stranici, u formi otvorenog pisma predsjedniku HDZ-a, Andreju Plenkoviću.

Kujundžić, jedan od osnivača HDZ-a, kipar, bivši zastupnik u Gradskoj skupštini, već duže vrijeme slovi za jednog od najotvorenijih kritičara modela upravljanja HDZ-om, a u ove je izbore ušao uz inzistiranje da središnjica stranke dopusti članstvu da samo bira, bez upliva i sufliranja s vrha, o čemu je pisao i Net.hr. No, sudeći po Facebook objavi, Kujundžić je stekao uvjerenje da se i ovi izbori ne odvijaju po demokratskim standardima.

"Vjerovao sam kako su nam ovi izbori krajnji čas da naša zagrebačka organizacija, konačno u širokoj demokratskoj proceduri i ozračju slobodarskog duha, otvori šansu ne samo boljima od mene, već najboljima među nama, bez ikakvih pogodovanja i agitiranja s visoka za bilo koga. Nažalost, od samog procesa umjesto tehničkih priprema vodi se providno zastrašivanje i pogodovanje za jedan tim, i to najbezočnije po našim organizacijama, kako po službenim stranicama gradskih, područnih ili zajednica, tako i po sastancima bilo koje vrste", stoji u objavi Ivana Kujundžića.

Pismo upućeno Plenkoviću

"Ovog našeg izbornog procesa ne bi se posramili Žukov i Berija! Jesu li to ljudi koji te okružuju i je li to Tvoja politika? Ne znam je li jadnije ako znaš za ovo, ili pak nisi možda upućen u događanja, ovog oktroiranog izbornog procesa, koji možda nema neke posljedice u malim sredinama, ali u epicentru nacionalne misli i ideja, u Hrvatskoj tj. Zagrebu vjeruj, itekako ima!Ovo izrugivanje procesom upravo se spušta sa gradske na područne razine i poprima karakter cirkusa i bit će sramota za HDZ i sve nas, što je na koncu uvreda zdravoj pameti", žestoko je poentirao u Facebook objavi Ivan Kujundžić.

Za Net.hr je potvrdio da je otvoreno pismo prvo uputio u ured predsjednika HDZ-a, Andreja Plenkovića, a s obzirom na to da je izostala ikakva reakcija, odlučio se za javnu objavu na Facebooku, te je donio odluku o potpunom povlačenju iz izbornog procesa.

"Odustajem i pozivam članove HDZ-a da sami promisle o budućnosti HDZ-a i da glasaju po svojoj savjesti. Ne želim dopustiti da se oni poigravaju mojim ljudskim integritetom. Ovo čemu svjedočimo je pokušaj namještanja izbora, i mi, na žalost, svjedočimo i dalje procesu pretvaranja HDZ-a u blijedu stranku u kojoj se smije čuti samo glas i diktat s vrha. To je proces odumiranja HDZ-a i zatiranja ideja s kojima smo gradili HDZ devedesetih i ja u tome ne želim biti statist", rekao je Kujundžić za Net.hr.

Instrumentalizacija Mladeži HDZ-a?

U objavi je naveo da je kap koja je prelila čašu njegova strpljenja, i natjerala ga "na razmišljanje i odluku za napuštanjem i izlazak iz ovog izbornog procesa, a zapravo cirkusa" - podmukla opstrukcija i utjecaj najniže vrste očitovana u institucionalnom agitpropu, te je kao poseban vrhunac izdvojio "utjecaj na mladež koja je jedna od najbitnijih naših zajednica koju se dugi niz godina zlorabi, pretvarajući ih u glasačku mašineriji, zatirući im bilo kakvu misao ili slobodarski duh", te je naveo da im se "slučajno ili namjerno brani druženje s drugim kandidatima pa i sa mnom."

"Takvo zastrašivanje i poigravanje mladima koji bi sutra trebali preuzeti ulogu vođenja društva nedopustivo je i posve štetno. Njihova uloga bi trebala biti hrabro propitivanje svih nas, a ne strah i podilaženje bilo kome. Stoga ih i ovim putem pozivam da ostanu nesalomljivi, budite drskim zagovornicima rasprava i dijaloga nasuprot svakom podaništvu i sluganstvu", piše u objavi na Facebooku.

Kujundžić je za Net.hr potvrdio da je osujećen u organiziranju druženja s članovima Mladeži HDZ-a, te da je više puta upozoravao na žalosnu praksu da se mlade članove stranke u izbornim procesima "tjera da budu kulisa odabranim kandidatima". Naveo je i konkretan primjer, pokušaj organizacije druženja i diskusije s članovima Mladeži HDZ-a koji je htio dogovoriti s predsjednikom Mladeži HDZ-a, Ivanom Vidišem, no, naišao je, kaže, na otpor koji ga je posebno razočarao. Iako smo Ivanu Vidišu, predsjedniku Mladeži uputili upit s konkretnim pitanjima (Je li točno da je "minirano" druženje mladih s Kujundžićem? itd.) te kako komentira navode da su mladi članovi HDZ-a u ovom procesu unutarstranačkih izbora izloženi "zastrašivanju i poigravanju", odnosno, da služe kao kulisa izabranim kandidatima središnjice, stigao je vrlo nekonkretan odgovor.

"Podsjećam da je u HDZ-u uveden princip 'jedan član - jedan glas', te se i gospodin Kujundžić kandidirao za potpredsjednika na unutarstranačkim izborima. Kao predsjednik, pozvao sam tada Mladež, kao i sada, da se angažiraju u izbornom procesu, a osobito kroz vlastite kandidature. Svatko ima pravo na svoj izbor i tu demokratičnost potičemo kao dostignuće naše stranke", stoji u pisanom odgovoru predsjednika Mladeži HDZ-a, Ivana Vidiša.

Herman vs. Kostopeč

Nakon Kujundžićeva odustajanja u izbornom procesu ostaju Mislav Herman, kao kandidat s podrškom Andreja Plenkovića, dosadašnji predsjednik HDZ-a u Zagrebu, s prilično lošim izbornim rezultatom na prošlim lokalnim izborima, koji je na posljednjoj sjednici Gradske skupštine poručio novom gradonačelniku Zagreba, Tomislavu Tomaševiću, da ostavi kosture u ormaru - čime je opet nespretno podsjetio koliko je HDZ u vrijeme Milana Bandića sudjelovao u proizvodnji tih "kostura". Sada pak kao jedini izazivač, kandidat koji nije reprezent središnjice, Pavo Kostopeč, poznati kirurg iz Bolnice Merkur i političar koji je još u vrijeme kada je Bandić bio u zenitu zagovarao jasno distanciranje HDZ-a od njegovog modela vladavine.

Kostopeč je za Net.hr rekao da mu je žao što se Kujundžić povlači i da su navodi koje je on iznio u svojoj objavi svakako zabrinjavajući, no on nastavlja dalje svoju borbu za bolji HDZ i vjeruje da, unatoč svim problemima u stranci, ima ozbiljne izglede za pobjedu.