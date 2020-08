KANALIZACIJA U DUBROVNIKU ZAČEPLJENA STALKOM ZA BICIKL: Namjerno je ubačen u šaht, moglo je doći do poplave

Sumnja se da je nosač za bicikle netko namjerno ubacio u šaht jer je on težak i nije mogao sam upasti

Kada mislite da ste sve vidjeli, uvijek se dogodi nešto što će vas razuvjeriti. Jedna takva “ne možeš vjerovati” situacija dogodila se u Dubrovniku. Naime, Vodovod Dubrovnik, pregledao je kanalizaciju i utvrdio kako je kanal začepljen ni više ni manje nego s nosačem za bicikle iz jednog ugostiteljskog objekta.

Kako piše Dubrovački dnevnik, zbog spomenutog začepljenja došlo je do aktivacije incidentnog prelijeva koji je proradio sukladno pravilima struke. Kako doznaju novinari Dubrovačkog dnevnika, da incidentni preljev nije proradio i kanalizaciju prelio u more pored Ville Wolf, dogodila bi se situacija koja se događala prije deset i prije 15 godina kada bi objekti u blizini poplavljivali i gdje bi se svako nevrijeme s većim padalinama gledalo kao potencijalnu opasnost. Sada, to, kažu, više nije slučaj.

U vezi slučaja se oglasio i gradonačelnik: ‘Stalak tamo nije slučajno završio’

Sumnja se da je nosač za bicikle netko namjerno ubacio u šaht jer je on težak i nije mogao sam upasti. Još uvijek nije poznato tko je to učinio, ali će se preko nadzornih kamera pokušati utvrditi tko je počinitelj. Zbog ovog predmeta u kanalizaciji oglasio se na Facebooku gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.

“Nakon što je došlo do preljeva kanalizacijskih voda u Uvali Lapad, Vodovod Dubrovnik je krenuo s ispitivanjem sustava kako bi se utvrdio uzrok istog. Ispitivanjem je utvrđeno kako je netko u sustav ubacio stalak za bicikle, a što je i uzrokovalo probleme u sustavu. Jasno je kako ovaj stalak u sustavu nije mogao završiti slučajno. Pregledom video nadzora pokušat ćemo pronaći i počinitelja kojem je očito bilo jako zabavno namjerno začepiti kanal kako bi došlo do preljeva kanalizacijskog odvoda u more”, napisao je Franković na Facebooku i zahvalio se Vodovodu.