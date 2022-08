Domaću protupožarnu eskadrilu čine šest kanadera i pet Air tractora, ali čak dva kanadera i dva Air tractora trenutno ne lete. RTL Danas neslužbeno doznaje da je zapelo na remontu u Zrakoplovno-tehničkom centru, jer su mehaničari na godišnjem odmoru. Čak se govori da su neki otvorili bolovanje kako bi radili u inozemstvu.

Istodobno, traje jedna od najtežih požarnih sezona.

Iz ZTC-a ne odgovaraju na upite o kašnjenju remonta

"Prema ovome što sam danas čuo, isporuka air tractora bi trebala biti ovih dana, a uskoro bi trebao biti završen i peti kanader", izjavio je premijer Andrej Plenković.

To je treće u nizu odgađanje isporuke Air tractora. Iz MORH-a kažu da je jedan Air tractor isporučen, ali je odmah potom morao ponovno na popravak. Za srijedu su najavili hitan sastanak s upravom ZTC-a.

''Jedan Air Tractor predan je u postrojbu prošli tjedan, no pojavili su se manji problemi koje će tehničari ZTC-a otkloniti u Zemuniku. (…) Ministarstvo obrane osiguralo je financijska sredstva za sve potrebne radove i očekujemo da će uskoro u eskadrilu biti predani još jedan Canadair i Air Tractor'', kažu u MORH-u.

Na upite RTL-a o kašnjenjima, iz ZTC-a nisu odgovorili. A kad se RTL-ova ekipa pojavila pred samim ZTC-om, zatvorena su vrata hangara u kojem se obavlja remont jednog od kanadera.

Čak 15 mehaničara na godišnjem odmoru?

Prema neslužbenim informacijama, remont kasni zato što ga nema tko odraditi. Navodno je čak 15 tehničara trenutno na godišnjim odmorima. RTL Danas doznaje kako ima čvrstih dokaza da je dvoje zaposlenika na bolovanju, a da pritom rade slične poslove u inozemstvu.

"Vidjet ćemo na koji način predsjednik Uprave tog društva upravlja uopće tamo s ljudima pa da mu se događa to. U svakom slučaju, nije normalno da je netko na godišnjem, a onda je u Austriji, na nekom drugom aranžmanu. To ne dolazi u obzir, to nikako ne može ostat", kazao je Plenković.

Od 13. lipnja ove godine vatrogasne zračne snage sudjelovale su u gašenju 57 požara. Izvedeno je više od 3000 letova.