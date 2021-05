KANAĐANKA ŽELI DOĆI U HRVATSKU, ALI IMA JEDAN UVJET: ‘Kad bih mogla to kod vas, ostala bih na obali cijeli srpanj i kolovoz’

Sve više Hrvata planira nekamo otputovati na godišnji odmor, a planove im mrse termini cijepljenja te nepoznanica smiju li uopće dobiti drugu dozu u nekom drugom mjestu

Zagrepčanin Ivan uspio se, unatoč svim problemima s terminima, cijepiti 16. travnja. Za drugu dozu AstraZenece naručen je 9. srpnja. No, on je u to vrijeme obično u svojoj kući na Hvaru. Može li drugu dozu primiti nešto ranije? Može li se na platformi unijeti novi termin? Ili se možda može cijepiti na Hvaru? Na Velesajmu mu nitko od zdravstvenog osoblja i administratora nije znao odgovoriti, osim da platforma ne dozvoljava pomicanje termina unazad. Sličan scenarij je prošla i njegova supruga. Ni njoj nitko nije znao odgovoriti što ako se cijepljena osoba u terminu za drugu dozu nalazi negdje drugdje. Jedino što je doznala jest da svakog dana sve više ljudi postavlja to pitanje, piše Večernji.

No, sezona putovanja i godišnjih odmora se bliži, tako da sve učestalija pitanja nisu ništa neobično. U normalno vrijeme dva milijuna Hrvata bi tijekom ljeta nekamo otputovalo, a čak i u prošloj pandemijskoj godini to je učinilo 1,6 milijua naših ljudi. Pritom većina nema puno prostora u kojem može “obaviti” godišnji, pa se moraju dogovarati s kolegama kako kome paše i pritom uskladiti datume cijepljenja.

“Računali smo s tim da će to zahtijevati da se prilagodimo, ali nismo očekivali da nam nitko ne zna reći kako da se prilagodimo, što da napravimo”, govori žena s početka priče, koja se sprema nazvati Dom zdravlja u Jelsi kako bi provjerila postoji li mogućnost da ona i suprug drugu dozu prime ondje.

Nema posebnih upustava

Posebnih uputstava za takve situacije nema, a neizvjesno je hoće li u zadanom terminu zagrebački bračni par u Jelsi primiti baš AstraZenecu. No, iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo odgovaraju kako postoji nekoliko rješenja te mole građane da prednost daju cijepljenju, a ne putovanju.

“Ili da se cijepe prije odlaska na more kod izabranog liječnika ili putem Zavoda za javno zdravstvo koji je organizirao cijepljenje. Opcija je i(li) da se cijepe u mjestu gdje će boraviti u vrijeme druge doze”, poručuju iz HZJZ-a dodajući da “za svako od tih rješenja potrebno samo malo dobre volje, neovisno o digitalnoj platformi za naručivanje na cijepljenje”.

No, bilo bi uputno napraviti neki protokol vezan za ovakve situacije, pogotovo stoga što se i sve više stranaca javlja s istim pitanjem. Tako se domaćim epidemiolozima javila i jedna Kanađanka hrvatskog podrijetla, koja bi na našoj obali ostala cijeli srpanj i kolovoz pod uvjetom da drugu dozu cjepiva može primiti ovdje.

