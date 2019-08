KAMIKAZA KOJI JE SKOČIO SA ŠIBENSKOG MOSTA LETIO 100KM/H; LJUT JE ŠTO JE SNIMKA PUŠTENA U JAVNOST: ‘Taj koji me snimao nije mi ni nazvao’

‘Da kojim slučajem nije operiran, Vedran bi ostao doživotno teški invalid’, ističe kirurg koji ga operirao

Vedran Matić (33) prije 10-ak dana skočio je sa Šibenskog mosta s visine od 40 metara, a sve je snimao njegov poznanik, kome je poručio Ako poginem, reci ljudima da sam bio dobar”.

Pri padu s mosta “letio” je brzinom od 100 kilometara na sat, a umjesto na noge, u zraku se okrenuo i pao na bok. Srećom ostao je živ, ali je zadobio teške ozlijede leđa i slomio zdjelicu.

Nakon izuzetno kompliniciranih zahvata oporavlja se na traumatologiji pulske bolnice. Najradije bi sve što prije zaboravio, ali je ipak progovorio za Glas Istre.

‘Nikad više’

“Ne znam što mi je bilo. Sad mi je jasno da sam mogao poginuti. Nikad više”, kaže Vedran. I inače voli adrenalinske sportove.

“Skakao sam i prije, ali s ovakve visine nikada. S takve visine nisam imao orijentaciju kako ću pasti. Planirao sam skočiti na noge. Nakon pada u more, bio sam pri svijesti, ali nisam osjećao noge. Uspio sam nekako doplivati do obale i u plićaku sam čekao pomoć. Kad je stigao čamac brzo su me izvukli van”, priča nam Matić dramatične trenutke nakon skoka.

Ljut je što se snimka proširila društvenim mrežama

“Upoznali smo večer prije. Netko je stavio video na YouTube, ne znam tko, ali snimka će uskoro biti maknuta. Nismo se snimali da bi se to širilo. Skok je sniman mojim mobitelom, to je trebalo biti samo za mene. Nemam pojma tko je to pustio van. Taj koji me snimao kaže da snimku nije dao nikome. Nismo se čuli od tada, nije me nazvao“, zaključuje kaže Matić koji će još kratko vrijeme provesti u bolnici a nakon toga da čeka fizikalna terapija. No samo zahvaljući liječnicima će ponovo stati na noge.

“Radilo se o izuzetno teškoj ozlijedi, a operacija je trajala nešto više od dva sata. Da kojim slučajem nije operiran, Vedran bi ostao doživotno teški invalid“, istiće dr. Nadomir Gusić, pulski kirurg koji je spasio Matića.