Riječki nadbiskup Mate Uzinić otkrio je danas u suzama pojedinosti slučajeva zlostavljanja maloljetnika u Riječkoj nadbiskupiji. Kako je naveo, riječ je o 13 dječaka od 6 do 13 godina, javlja Danas.hr RTL-a.

Tu je djecu danas sedamdesetogodišnji svećenik zlostavljao od osamdesetih godina, što je i priznao. Izopćen je iz klera, živi u Italiji, ali bez sudske kazne. Ipak Uzinić ga je prijavio DORH-u.

Otac bivšeg bogoslova optužio je crikveničkog svećenika da mu je zlostavljao sina, ali i riječkog nadbiskupa za zataškavanje. Uzinić se brani i kaže da je pokrenuo kanonsku istragu prema kojoj zlostavljanje nije utvrđeno. Ali određen mu je nadzor, kao i zabrana pristupa, prijetnja suspenzije, psihološko testiranje…

Policija pretresla kuću

Prozvani svećenik služio je u crikveničkoj crkvi, a prošlog je tjedna policija pretresala njegovu kuću.

"To je užas, užas, ne znam što bih rekla, jer ja sam isto majka, imam djecu, tako da, strašno", komentiraju danas u Crikvenici.

"To je predstavnik Boga i onda mi je to nezamislivo". Na pitanje kakav je bio u svojim propovjedima, kaže: "Fin, normalan, kao i svaki svećenik što mora širit ljubav, blagostanje, zato mi je to nepojmljivo", rekla je Maja Mičić.

Sva zlodjela koja je danas nabrojao riječki nadbiskup bilo je potresno slušati, a Uzinić ističe da nema informacije što radi DORH. "Razmjeri zlostavljanja su često veći od onoga što se uspije istražiti i zbog toga u svoje ime i ime Riječke nadbiskupije molim oprost", rekao je danas u suzama Uzinić. Od devet slučajeva, o kojima je Uzinić danas javno progovorio, pet je najtežih optužbi i to za zlostavljanje maloljetnika. Iz DORH-a za sada nisu odgovorili postupaju li po prijavama.