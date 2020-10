KAMERE SNIMILE MUŽA TUŽITELJICE KAKO DONOSI TORBE S NOVCEM U PODRUM: Pazio je da ih izbjegne, ali na jednu stvar nije računao

Iako tužiteljica Mirela Alerić Puklin, bivši direktor Janafa Dragan Kovačević i sam njezin suprug, poduzetnik Goran Puklin tvrde kako je novac njegov, USKOK je u posjedu inkriminirajućih snimki videonadzora koje otkrivaju neobično Puklinovo ponašanje

Zamjenica zagrebačkoga županijskog državnog odvjetnika Mirela Alerić Puklin, zatražila je razrješenje s dužnosti nakon što je otkriveno da je njezin suprug, poduzetnik Goran Puklin osumnjičen da je sakrio 4,5 milijuna kuna koje pripadaju uhićenom direktoru Janafa, Draganu Kovačeviću. No, ona tvrdi da novac nije Kovačevićev, već pripada njezinu suprugu. Isto tvrde i njih dvojica, koji su, najnovijim proširenjem istrage USKOK-a, osumnjičenici.

“Cijelu karijeru svoj posao obavljala sam moralno, etično, ažurno i kolegijalno, a u odnosu na događaj zbog kojega sam višekratno prozivana u javnosti naglašavam da svojim radnjama niti u jednom dijelu nisam povrijedila dužnosti, obveze i odgovornosti postupanja zamjenika županijskog državnog odvjetnika. Novac pronađen u mojem stanu, koji koristi i moj suprug, nije novac Dragana Kovačevića, kojeg osobno i ne poznajem, već je to novac mog supruga”, napisala je tužiteljica u svome priopćenju, osvrćući se i na slučaj Agrokor na kojem je radila te navodeći da je njezin rad na predmetu bio iznimno predan i savjestan te dodajući kako je zatražila razrješenje zbog zaštite osobnih i obiteljskih prilika te ugleda DORH-a.

Crne torbe i vrećica

Jesu li USKOK i policija u najnovijem proširenju istrage zaista promašili, teško je reći, jer su odbili komentirati najnoviji tijek istrage. No, odvjetnik Ljubo Pavasović Visković, iz ureda koji zastupa Puklina, u utorak je izjavio da je, prema njegovim saznanjima, pronađeni novac Puklinov, a ne Kovačevićev. Na ispitivanju u USKOK-u, Puklin je porekao da je skrivao Kovačevićev novac te je rekao da ga je stekao nasljedstvom od bliskih rođaka te prodajom udjela u društvu čijim je članom bio. Na daljnja pitanja nije htio odgovarati.

No, prateći Kovačevića i Puklina, tužitelji su na snimkama videonadzora zgrade u Adžijinoj ulici, u kojoj su Puklin i Kovačević susjedi, zamijetili da je Puklin pazio da izbjegne kamere. No, nije računao da ga je snimila nadzorna kamera u liftu, pa su istražitelji vidjeli kako se u nekoliko navrata spušta u podrum s dvjema crnim torbama i plavom ukrasnom vrećicom te se vraća bez njih. To bi mogao biti krunski dokaz da je novac Kovačevićev, a ne Puklinov, piše Jutarnji.

Dvije kave u istom danu

Puklin je u mrežu USKOK-a upao 16. rujna kada se u blizini sjedišta Janafa sastao s Kovačevićem na kavi. Potom je Kovačević otišao do Ban centra, gdje je parkirao svoj službeni automobil i sjeo u Toyotu Hilux, kojom je otišao do svog kluba u Slovenskoj 9. Ondje dolazi Dražen Obradović zvani Dugi, koji je prijavljen u jednoj od Kovačevićevih tvrtki, i odvozi crne torbe. Istražitelji su na kraju locirali Toyotu Hilux u Samoboru te u njoj našli oko 1,2 milijuna eura. Otkrili su i da su torbe završile u podrumu zgrade u Adžijinoj, a te su se večeri Kovačević i Puklin ponovno nakratko susreli. Puklin je te večeri snimljen kako u više navrata silazi u podrum i gleda jesu li vrata dobro zaključana. Istražiteljima je Kovačevićevo pojavljivanje na adresi na koju gotovo nikada ne odlazi, bio jasan znak da je u panici kamo će skriti još 4,5 milijuna kuna.

Doznaje se i da tijekom pretresa stana na Novoj cesti 83, koji je u vlasništvu Kovačevićeve supruge, nije pronađeno ništa inkriminirajuće, kao ni u podrumu te zgrade. Stanari tvrde da Kovačevića nisu vidjeli barem deset godina.

No, u aferi Janaf Puklin nije jedini s bračnom partnericom iz pravosuđa. Naime, Vladi Zoriću, osumnjičenom direktoru Sektora sigurnosti i zaštite u Janafu, supruga je sutkinja Općinskoga građanskog suda u Zagrebu. Ona je prije nekoliko godina upućena na rad na Vrhovni sud. Inače, Zorić je zet bivšeg izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Ante Čačića.

