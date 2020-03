KALINIĆU NIJE JASNO ZAŠTO SE NE UVEDU RIGOROZNE MJERE ZA ZAGREB: ‘Samo želim da imamo što manje zaraženih i što manje mrtvih’

Treba paziti da sve odluke idu u smjeru da se ne prenapregne zdravstveni sustav, da ne bi došlo do loma. Vidite što se dogodilo u Italiji. Moramo uzeti u obzir da je Hrvatska daleko siromašnija. Činjenica je da će do toga doći u Hrvatskoj i da će to trajati nekoliko mjeseci. Držanje glave u pijesku neće pomoći u rješavanju ovog problema, rekao je Kalinić za RTL Danas

Dok zagrebački stožer traži rigorozne mjere i zatvaranje trgovina i trgovačkih centara, ugostiteljskih objekata, kina, kazališta, muzeja, noćnih klubova, salona, teretana, ministar zdravstva smiruje strasti i odgovara – takvu odluku možemo donijeti samo mi. ”Zbog naše vjerodostojnosti, zbog odnosa prema javnosti molimo sve da ne istrčavaju, ne zaletavaju se i ne poduzimaju ishitrene odluke. Kao i do sad biti ćemo na vrijeme i adekvatni”, kazao je danas Vili Beroš.

Kako javlja RTL Danas, zatvaranje vrata posljednji je izbor ugostitelja, ali s obzirom da je promet pao i do 70 posto nemaju izbora. Sa zahtjevom grada se slažu iako kažu, bit će teško.

”Ako kažu da se zatvori, naravno. Gazde ipak imaju nekakvu solidarnost prema svojim radnicima, godišnji, neplaćeni godišnji. Neko vrijeme ipak možemo preživjeti, a ako to potraje duže, trebat će nam neke drakonske mjere”, rekao je ta RTL Danas Petar Čumandra, voditelj kluba.

Obistini li se zahtjev Zagreba i zatvori sve navedeno, to bi značilo da bi radile samo trgovine i lanci koji prodaju prehrambene proizvode, ali skraćeno. Neki su već prihvatili smjernice pa su objavili skraćeno radno vrijeme do 18 sati, a drugi rade na scenarijima ukoliko do toga dođe. Masovno su se zatvorili ili se pripremaju za zatvaranje – frizerski saloni, kozmetički saloni i neki fitnes centri, ali za sada službene upute o tome nema. Iako te krajnje mjere za sada nema, onih preventivnih ipak ima. Grad Zagreb obustavlja upis djece u 1. razred za koje je trebalo biti utvrđivanje psihofizičkog stanja, a gradska groblja apeliraju da na ispraćaje dolaze samo članovi obitelji.

Pavle Kalinić: Ne znam zašto Hrvatska kasni s odlukama

Pavle Kalinić, pročelnik gradskog Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, kaže da od preporuka nema ništa nego da odluku treba donijeti na državnoj razini.

“To je ozbiljna stvar i ne može se donijeti takva odluka bez da se dobro promisli. Tko donese takvu odluku morat će snositi i troškove za te ljude koji zatvore svoje objekte”, kazao je Kalinić dodajući da je tu odluku trebalo i ranije donijeti.

“Hrvatska s odlukama kasni i u odnosu na okruženje, ne znam zbog čega je tako. Mi smo dali prijedlog, pokazali smo što treba napraviti, ali nismo odgovorni ako do toga ne dođe”, dodaje.

Kalinić je uvjeren da se pandemija na svjetskoj razini ne može zaustaviti, ali ističe da se šteta može kontrolirati.

“Treba paziti da sve odluke idu u smjeru da se ne prenapregne zdravstveni sustav, da ne bi došlo do loma. Vidite što se dogodilo u Italiji. Moramo uzeti u obzir da je Hrvatska daleko siromašnija. Činjenica je da će do toga doći u Hrvatskoj i da će to trajati nekoliko mjeseci. Držanje glave u pijesku neće pomoći u rješavanju ovog problema”, navodi Kalinić za RTL Danas.

Upitan hoće li vladajućima reći da je bio u pravu kad je predlagao karantenu za Zagreb, Kalinić je rekao: ”Neću reći ništa, samo želim da što manje građana bude zaraženo i da bude što manje mrtvih.”