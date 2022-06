Sutkinja koja je petoricu bivših suradnika pokojnog gradonačelnika osudila istaknula je kako je Milan Bandić imao svu moć i o svemu odlučivao. Jedan od bivših Bandićevih suradnika, Pavle Kalinić, za RTL Direkt je da je presuda morala biti oslobađajuća. Kad je afera krenula najavio sam da će to morati završiti oslobađajućom presudom jer što se tiče skupljanja otpada ili smeća, to je bila čista situacija da tvrtka koja je imala 0,22 posto u gradu, kad je dala cijenu od 500 kuna po toni, a onaj tko ih je hapsio tonu je plaćao 2 tisuće kuna. Vidjelo se da se radi o političkom obračunu s Milanom Bandićem, a kolateralnom žrtvom je bila tvrtka Cezar", kazao je te dodao da Bandić, što se tiče afere Agram, sigurno ne bi završio u zatvoru.

'Oni koji kažu da nije tako, pričaju bajke'

Zapošljavanje preko veze, koje je sud potvrdio, postoji 'otkako je Hrvatske', tvrdi Kalinić. " "Imali ste promjene ministarstva, ne ide se u to je li netko kompetentan za posao nego trebamo nekog iz Slavonije. Radi se o lobiranju da ne bi došlo do pobune ovakve ili onakve, da ne bi došlo razmimoilaženja i to se tako slaže. Pogledajte kako su se radila ministarstva, sve je bilo preko štele. Sad je još gore. Godinama ponavljam da je Hrvatska kapilarno korumpirana. Kada imate natječaj za posao, kad netko prođe, ovi koji su izgubili nisu ljuti zbog toga što je ta osoba prošla, nego zato što njihova veza nije bila dovoljno jaka da bi to mogla posložiti na način kako im odgovara", kaže i tvrdi da svi koji kažu da to nije tako pričaju bajke, bez obzira radi li se o Varaždinu, Dubrovniku, Puli ili Vukovaru, svugdje je ista priča.

"Bivša vlast Milana Bandića je bila kriminalna uključujući mene, sad ste dobili novu vlast koja se zove Možemo, kako dolaze ljudi koji su igrom slučaja iz Možemo iz SDP-a. Je li to došlo preko natječaja ili moralnoj i političkoj podobnosti", tvrdi Kalinić.

'Gledalo se da se zaposli nekoga tko zna'

" "U mom uredu su mnogi bili zaposleni preko veze, ali se uglavnom u svakom slučaju gledalo da bude zaposlen netko tko zna nešto raditi. Kad je bio potres ili pandemija, ured je imao odgovore na to jer je bio pripremljen i radilo se, a ljude koji su bili nesposobni guralo ih se u stranu, jer kad se nešto dogodi izlaze ljudi koji nešto znaju", kaže.

Odgovarajući na pitanje je li se ikada suprotstavio Bandiću oko zapošljavanja preko veze, Nije točno da su ga svi ljudi slušali. Ispada da je kriminalac broj jedan. Volio bih vidjeti kako se ljudi zapošljavaju u Ministarstvu pravosuđa, kako se postaje sudac. USKOK ima posla i u samom USKOK-u. Može se to riješiti i to je dugotrajan proces. U Hrvatskoj se trebaju početi rješavati Sveučilišta, a to znači da treba dovesti značajan broj ljudi izvana koji bi bili profesori i to je dugotrajan proces, ne može se riješiti preko noći. Zagrebačko, riječko, osječko Sveučilište, da tu priču povuku za sobom. Za sve je potrebna veza. To ne možete promijeniti sada. Da bi se to promijenilo treba krenuti odmah, ali trebate 2 ili 3 generacije da se vidi pomak", kazao je Kalinić.

O seks skandalu u Splitu: 'Pokazali su da nisu dorasli poziciji'

Osvrnuo se i na seks skandal u Splitu.

"Meni je žao što se to dogodilo invalidnoj osobi tako kako se dogodilo. Oni su pokazali da nisu dorasli poziciji u kojoj se nalaze. Nalaze se u ponovljenim izborima i konkurencija će iskoristiti svaku priliku. U politici nema preniskog udarca, sve je dozvoljeno jer ostaju oni koji pobjede. Puljak i njegova ekipa su se pokazali kao najozbiljniji kandidati da to uzmu, a vladajućoj stranci na državnoj razini ili bilo kojoj drugoj to ne odgovara i išli su udariti tamo gdje je najbolje. Zamjenik je imao dosta incidenata i pokazalo se da su imali invalidnu osobu s tim, pokušali su to uvezati i nanijeli su štetu Puljku i ekipi", kazao je.