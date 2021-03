KALINIĆ USPOREDIO BANDIĆA SA SVECEM? ‘I kad se nekoga želi beatificirati, imate dio njih koji je za to i dio koji je gorljivo protiv’

‘Uvijek imate one kojima nešto smeta. Imate istu priču i kad se nekoga želi beatificirati, proglasiti svecem, onda imate dio njih koji je za to i dio koji je gorljivo protiv. Uvijek ista priča’

Nakon što je završila komemoracija preminulom gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću, pročelnik gradskog Ureda za upravljanje hitnim situacijama i Bandićev bliski suradnik, Pavle Kalinić, rekao je za N1 da će vjerojatno netko iz njegova kruga biti Bandićev nasljednik.

“Ali nije trenutak da sad pričamo o tome. Trudimo se da ovaj ispraćaj bude na nivou čovjeka koji je više od 20 godina vodio ovaj grad”, odgovorio je Kalinić i dodao da bi trenutak za takve razgovore mogao biti nakon pogreba, “kad se prespava, dan, dva”. “Idući ponedjeljak ćete vjerojatno razgovarati s predstavnicima stranke koji će do tada vjerojatno odlučiti hoće li to biti nasljednik, nasljednica”, rekao je Kalinić.

Na pitanje bi li on mogao biti kandidat, rekao je da još nije prilika te da nije član stranke. To što komemoraciji nisu nazočili ni predsjednik Vlade Andrej Plenković ni predsjednik Republike Zoran Milanović, kaže da ga je prilično razočaralo, ali da to više govori o njima nego o Bandiću.

“On je praktično izgorio za ovaj grad. Uvijek imate one kojima nešto smeta. Imate istu priču i kad se nekoga želi beatificirati, proglasiti svecem, onda imate dio njih koji je za to i dio koji je gorljivo protiv. Uvijek ista priča. Svi griješe. Oni koji rade sigurno će pogriješiti, prije ili kasnije… Teško se oprostiti od nekoga s kime ste bili godinama i odjedanput – no more”, odgovorio je Kalinić na kritike Bandićeva djela.

