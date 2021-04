KALINIĆ TVRDI DA JE NABAVIO 500.000 DOZA PFIZERA: ‘Bandić me molio da naručim preko svojih veza. Ministarstvo nije zainteresirano’

Rekao je da su, zahvaljujući intervenciji izvana, potkraj prošle godine počeli kupovati maske

Pročelnik ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba Pavle Kalinić poslao je građanima letak da se pridruže Civilnoj zaštiti.

“S obzirom na to da nema vojnog roka, napravili smo letak ‘Zagreb te treba’ i pozivamo ljude, koji polako, ali sigurno ‘kapaju’. Vidjelo se da je to potrebno. Do neki dan bilo je angažirano 25 pripadnika Civilne zaštite koji su pomagali kod cijepljenja na Velesajmu, radili kontrole po šoping centrima, pokušavali održavati red”, rekao je Kalinić za N1.

“Država cjepivo kupuje direktno od tvornica”

Ističe da sustav u RH ne funkcionira, a Vlada nije zainteresirana za probleme i potrebe s kojima se suočava Ured za upravljanje hitnim situacijama.

Rekao je da su, zahvaljujući intervenciji izvana, potkraj prošle godine počeli kupovati maske.

“Pokojni gradonačelnik me molio da preko svojih veza naručim određenu količinu cjepiva. Određena količina je nabavljena. Grad Zagreb to ne može uvesti, to može samo država. Država cjepivo kupuje direktno od tvornica. Kontaktirao sam Ministarstvo, nitko nije pokazao interes. To će cjepivo završiti negdje drugdje. Da je gradonačelnik živ, sigurno bi već cijepio na Trgu bana Jelačića. Nitko nije zainteresiran za tih 500.000 doza”, rekao je.

