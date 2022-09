Sigurnosni stručnjak Pavle Kalinić komentirao je za N1 rusko-ukrajinsku krizu i opasnosti koje zbog ruske invazije prijete cijelom svijetu. Kalinić je rekao da ne misli da će ukrajinski uspjesi na bojišnici dovesti do kraja rata. "Svi ratovi počinju na sličan način, a slično i završavaju – pregovorima. Mislim da bez pregovora neće biti ništa. Naravno, mir je moguć samo pod uvjetom da su obje strane podjednako nezadovoljne", rekao je Kalinić.

Govoreći o razlozima zašto su Rusi istog dana kada su zaprijetili svijetu odlučili pustiti borce Azova zarobljene u Mariupolju i 10 stranih zarobljenika, Kalinić je kazao da sigurno nisu pušteni iz ljubavi prema vlasti u Kijevu.

"Iz jednostavnog razloga jer su možda neki i 'preparirani' i radit će probleme novoj vlasti, tražiti odgovore na pitanje zašto nije rađen proboj u Mariupolj, zašto je ostavljen… Međutim, ova djelomična mobilizacija pokazuje da Rusija ne može dozvoliti da izgubi taj rat. Opet su stavili na stol nuklearno oružje, ali imamo 9 zemalja koje imaju nuklearno oružje, one u onom trenutku ako budu stjerane u zid mogu to i upotrijebiti", kaže Kalinić.

'Rusija se mobilizacijom rješava nacionalnih manjina'

"Krenuli su s malo vojnika. Mislili su da će s brzo preuzeti Kijev i smjeniti Zelenskog. Međutim, to je propalo jer je Moskva bila nadigrana obavještajno. Zelenskij je od Washingtona dobio točno podatke što će Rusi učiniti. Rusi su išli istim principom kao što su išli '56. u Budimpešti ili '68. u Pragu ili '79. u Kabulu. Znači, idu s dva kraka, s kopnenom vojskom i svime te se iskrcavaju na ključni aerodrom preko kojeg specijalne postrojbe ulaze i fizički eliminiraju vodstvo. To se izjalovilo", rekao je Kalinić te dodao da je od početka bilo jasno da nije moguće s 200.000 vojnika nadjačati zemlju koja ima preko 40 milijuna stanovnika.

O puštanju zarobljenika posredstvom Saudijske Arabije, Kalinić je rekao da je Putin ovim potezom oslabio utjecaj SAD-a i opet na svjetsku scenu vratio Saudijsku Arabiju, koja je zahvaljujući ubojstvu u Turskoj bila gotovo na crnoj listi. Komentirajući prosvjede u Rusiji protiv mobilizacije, Kalinić je rekao da su ozbiljniji prosvjedi mogući jedino u Moskvi, ali da je tu prevelika kontrola.

"Jako dobro organizirana policija će učiniti sve da to spriječi. I u dosadašnjim pokušajima mobilizacije su se preskakale Moskva i Sankt Peterburg, uvijek su se tražila ova rubna područja na Sibiru. To su radili i u Drugom svjetskom ratu jer su se tako rješavali nacionalnih manjina koje im ne odgovaraju. To je već Staljin radio, prema tome nije to nešto neuobičajeno", kazao je Kalinić.

'U Zagrebu bi se moglo prihvatiti 7 do 8 posto ljudi'

Na pitanje koliko je Hrvatska spremna za scenarij snažnog razbuktavanja rata te ima li Zagreb skloništa koja bi zaštitila ljude od moguće radijacije ili drugih ugroza, Kalinić je rekao: "Za vrijeme bivše države po zakonu je bilo da se moraju graditi skloništa. U novom zakona ona nisu ni spomenuta pa nova nisu građena, a stara nisu održavana. U Zagrebu bi se moglo prihvatiti 7 do 8 posto ljudi u skloništa kada bi ona bila opremljena."

Istaknuo je da je u skloništima ključno imati filter, kemijske WC-e (jer ne smiju biti spojeni na kanalizaciju), rezervne hrane i vode.

"Ta skloništa su devastirana nakon '94, '95 i '96. Postojalo je jedno odgovarajuće sklonište u kojem su napravljene dvije operativne i strategijske sobe, što prije nisu imale ni vojska ni policija. Imaju li sada, ne znam, ali ova vlast pršti od nekompetencije za mnoge stvari pa i zaštitu", ocijenio je Kalinić.

Ukazuje, međutim, da postoji mnogo novih podzemnih garaža, za koje tvrdi da se s određenim doradama mogu pretvoriti u skloništa. "Pokušao sam više puta to, ali nije bilo interesa, to su gledali kao dodatni trošak. U Hrvatskoj je uvijek ista logika – nama se to ne može dogoditi. Situacija nije bajna i s tim bi se trebalo ozbiljno pozabaviti, ali ne vidim u Zagrebu tko bi to mogao provesti, vidite da nisu u stanju skupljati smeće".

