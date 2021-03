KALINIĆ SE RASPRIČAO O UHLJEBIMA: ‘Počnu ići na bolovanja… Oni ne razumiju odakle im ide plaća, nije ni Kolinda’

‘Kad čovjek umre, mislim da je u redu doći odati poštovanje. Mislim da bi predsjedniku važnije trebalo biti što mu je od hrvatske ratne mornarice ostala samo klapa, a ne gdje pjevaju’

Pročelnik Ureda za upravljanje hitnim situacijama Grada Zagreba, Pavle Kalinić, rekao je danas za N1 da stranka Bandić Milan 365, čiji on nije član, sigurno ide na lokalne izbore te da će imati kandidata ili kandidatkinju koji će se natjecati za mjesto gradonačelnika i Gradsku skupštinu. Istaknuo je da Jelena Pavičić Vukićević preuzima vođenje grada Zagreba te da bi upravo ona trebala biti kandidatkinja na lokalnim izborima. Dodao je da će odluke biti donesene idući tjedan.

Kalinić je odbio opširnije komentirati kršenje epidemioloških mjera na sprovodu Bandića. “Ne mogu vam to komentirati. Zna se koje su mjere na snazi. Došlo je jako puno ljudi i nismo mogli spriječiti da ti ljudi dođu.” Rekao je i da ne zna je li se pojavila bivša predsjednica: “Ne mogu vam reći tko je bio ili nije na sprovodu, bilo je jako puno ljudi. Za nju ne znam, a nisam vidio ni gospodina Kitarovića.”

“Mislim da kad čovjek umre, bez obzira na to je li bio u SDP-u, mislim da je u redu doći odati poštovanje. Mislim da bi predsjedniku važnije trebalo biti što mu je od hrvatske ratne mornarice ostala samo klapa, a ne gdje pjevaju”, dodao je.

KALINIĆ KAŽE DA SE SVAĐAO S BANDIĆEM OKO KADROVA: ‘To je ključno pitanje. Jer kad netko jedanput dođe, više ga se ne možete riješiti’

Spomenik Bandiću?

Kalinić je otkrio kako vjeruje da je Bandić zaslužio spomenik. “Ima dosta prijatelja koji bi financirali taj spomenik i on će biti tamo. Javni poziv će se vjerojatno raspisati, ali nisam upućen. Očekuje se natječaj i za Kožarića, ljudi zaslužuju spomenike i bez obzira na to kako se stvari budu dalje razvijale, ako obitelj kaže da će tamo biti spomenik, on će biti tamo. Ima nas koji ćemo se potruditi da spomenik tamo bude.”

KALINIĆ USPOREDIO BANDIĆA SA SVECEM? ‘I kad se nekoga želi beatificirati, imate dio njih koji je za to i dio koji je gorljivo protiv’

Veliki rizik za Miroslava Škoru

Govoreći o kandidaturi Miroslava Škore za gradonačelnika Zagreba, Kalinić je rekao da to nosi veliki rizik. “Gospodin Škoro se može kandidirati bilo gdje, ali ja da sam na njegovom mjestu dobro bih promislio, jer ako ne dobije, to bi mogao biti kraj njegove političke karijere.”

Potom je rekao da SDP praktički ima raspuštenu najveću gradsku organizaciju, onu zagrebačku, a da se HDZ nije ni oporavio nakon prvog raspuštanja u Zagrebu. “U Zagrebu imate 208 mjesnih odbora i to nije lako sastaviti ispočetka. Tu je i jako puno taštine kolega. I kada ovako presiječete, kao što je napravio HDZ u Zagrebu, mislim da im treba barem tri godine da podignu opet”, mišljenja je Kalinić.

‘JUČER SMO BILI ZAJEDNO’: Kalinić o odlasku prijatelja: ‘Bandić nije bio previše star, ali se nosio s bolestima’

Problem s ‘uhljebima’

Kalinić je potvrdio da će se također odlučivati i o imenu stranke, rekavši da je ime Milana Bandića postavljeno kao marketinški potez u trenu kada je Bandić uhićen. Dodao je i da većina zaposlenih u Gradu nije došla tamo da bi radila nego da bi primali plaću.

“Uhljeba je bilo svugdje, to vam je Hrvatska i toga se ne možete riješiti kao ni ljudi koji se jednom zaposle, ne možete ih se riješiti. Počnu ići na bolovanja, a zakonski ih ne možete otpustiti. Najveći problem u gradskoj i državnoj upravi je što preko 80% ljudi nikada nije bilo u privatnom sektoru i oni to ne razumiju. Oni ne razumiju odakle im dolazi plaća, oni ne razumiju da im plaća dolazi iz poreza. To nije znala ni bivša predsjednica”, rekao je Pavle Kalinić za N1.