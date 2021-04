‘Nažalost, Hrvatska to nije uzela. To je u 10 sati riješeno, nakon što je postalo jasno da Hrvatska nije bila u stanju uzeti to cjepivo’, tvrdi Kalinić

Pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba, Pavle Kalinić, prošli je tjedan iznenadio javnost tvrdnjom da je preko veze nabavio pola milijuna doza Pfizerova cjepiva, ali da nije plaćeno. Danas je u razgovoru za N1 otkrio da je 500 tisuća doza Pfizerova cjepiva otišlo nekamo dalje.

“Ljudi koji su to ponudili, to je otišlo dalje. Nažalost, Hrvatska to nije uzela. To je u 10 sati riješeno, nakon što je postalo jasno da Hrvatska nije u stanju bila uzeti to cjepivo”, tvrdi Kalinić.

Sezona nam je ugrožena?

Govoreći o masovnom cijepljenju na Velesajmu rekao je da se svi stalno koncentriraju na to kako radi Zagreb koji, tvrdi, to radi jako dobro. Smatra da bismo se trebali koncentrirati na to kako to rade Slavonija, Dalmacija i Istra.

“Naša najpropulzivnija grana je turizam. Nama je ključna turistička sezona, da ona bude otvorena. Ako se ovaj trend nastavi, sezona nam je ugrožena. Nemamo puno drugih prihoda”, rekao je Kalinić za N1.

